「横須賀トータルコンディショニング」、浦賀駅徒歩3分に新規オープン　接骨院×リハビリ×セミパーソナルを体験できるプレイベント開催

株式会社Naturalship

地域に支えられて14年、「かもい名倉堂接骨院」は、京急「浦賀」駅徒歩3分の新拠点へ移転し、より通いやすい環境を整えます。併せて、11年運営してきた「かもい名倉堂リハビリセンター」も同拠点に移転し、メディカルトレーニングを軸にしたセミパーソナルジムを新設。3機能を一体化した**健康増進複合施設「横須賀トータルコンディショニング」**として生まれ変わります。

完成イメージ

なぜ“健康増進複合施設”なのか - データが示す地域ニーズ

鴨居地域の高齢化率（65歳以上）は39.7％であり、全国平均29.4％（2025年9月15日推計）を大きく上回ります。したがって、地域の実情に即した「未病・予防」の受け皿が不可欠です。

介護の要因では、要支援段階で関節疾患19.3％、高齢による衰弱17.4％、骨折・転倒16.1％が上位。いずれも運動器（筋骨格）と関連が深く、早期からの運動・リハビリ介入が重要です。

政府は「健康日本21（第三次）」で歩数7,100歩／日、運動習慣者40％など身体活動の数値目標を掲げ、健康寿命の延伸を国家方針として推進しています。

最新公表値で健康寿命は男性72.57年・女性75.45年（2022年）。“元気に動ける期間”をどう延ばすかが社会的課題です。

運動の必要性は高齢者だけに限られません。働き盛りの世代においても重要です。近年の研究では、運動が健康に与える効果が明確になっており、たとえば腰痛の再発予防では、ウォーキングの実施によって再発リスクが有意に低下することが示されています。若年層から高齢者まで、幅広い世代で、施術だけに頼らず、“運動”を取り入れることが大切です。

イベント第一弾（プレオープン体験会）

・期間：2025年11月7日（金）～11月30日（日）

・内容：姿勢・可動域チェック／施術体験／セルフケア・運動提案／通院計画のご提案

・料金：500円（税込） ※特別枠につき、満席になり次第終了

・対象：かもい名倉堂接骨院に初めて通われる方

【申込方法】

・電話：046-844-1770

・Web予約：https://airrsv.net/kamoinaguradou/calendar

・LINE ID：@k-naguradou

会場

【横須賀トータルコンディショニング】かもい名倉堂接骨院

〒239-0821 神奈川県横須賀市東浦賀1丁目10-7 パレドール浦賀1階

アクセス：京急「浦賀」駅 徒歩3分

TEL：046-844-1770

新拠点のポイント（健康増進“複合”施設）

接骨院（保険・自費）

急性外傷から慢性疼痛に対して、姿勢／動作の課題まで、臨床14年の知見で対応。痛みの軽減と機能改善に向けて、評価に基づいた施術と運動指導を実施。

リハビリデイサービス（介護保険）

要支援・要介護の方やその予防が必要な方に、転倒予防・歩行改善・筋力維持を狙った小集団プログラムを提供。関節疾患・衰弱・転倒といった主要リスクに的を絞り、在宅生活の自立度を高めます。

セミパーソナルジム（自費）

少人数制のメディカルトレーニング。柔道整復師・鍼灸師などの国家資格を有する専門スタッフが、解剖学的根拠に基づく評価と指導により、バランス・筋力・柔軟性・体幹を総合的に強化。一般的なジムで課題となる継続性には、セミパーソナル形式で取り組み、費用負担の軽減と参加意欲の維持を両立します。

今後の予定（第2報予告）

正式オープン（健康増進複合施設の本オープン）の詳細は、第2報のプレスリリースでお知らせします。「横須賀から全国へ」--地域モデルを磨き、実装知見を広く発信してまいります。

会社・院概要／お問い合わせ

・運営：株式会社Naturalship

・所在地：神奈川県横須賀市東浦賀1-10-7パレドール浦賀1階

・代表者：代表取締役 細野修平

・事業：接骨院、リハビリデイサービス、ジム ほか

・お問い合わせ（メディアの方）：

担当：細野／TEL：046-844-1770／MAIL：naturalship.inc@gmail.com