SUPER PARKING「成田空港受け渡し駐車場」、年末年始のご予約枠を強化-繁忙期料金10,000円を導入

背景：年末年始の混雑と環境の変化による対応が必要

株式会社プランエー

空港利用の急増

直近の繁忙期ごとに出国・入国とも増加が続き、ターミナル前や周辺道路では例年以上の滞留が発生しています。

混雑対策に伴う「空港内規制の強化」

停車時間の短縮指示、受け渡し場所の制限、入構・待機の管理強化など、空港の運用ルールは年々厳格化。これらを確実に遵守しつつスムーズなお引き渡しを行うため、例年以上の運用体制とお客様のご理解が不可欠です。

商用（緑ナンバー）車両の往来増

配送・配車等の営業車両の増加により動線が逼迫し、受け渡し場所の確保や誘導に影響が出ています。

土地・枠の制約

当社は業界最大級の駐車スペースを有しますが、空港周辺という限られた土地の中で受け入れ台数・時間枠には上限があります。本年は例年以上の繁忙期料金の導入により需要へご対応を平準化し、「ご予約の確保」＝受け渡しの安定・安全性向上を図ります.

ご予約枠の確保

毎年、需要集中により満車のため受付停止となる期間が生じ、ご要望にお応えできない件数が多くを占めている事態が発生しておりました。本年は、ご要望に応じた予約を優先的にお受けできる体制を強化し、限られた枠の有効活用やお客様対応向上に努めます。

対象期間・料金

対象期間：2025年12月19日（金）～2026年1月12日（月）

（期間内に入庫日または出庫日のいずれかが該当する場合。期間をまたぐ場合は対象外）

料金：繁忙期料金 1回 10,000円

（通常料金に加えて繁忙料金が必要となります）

→ （詳細）スーパーパーキング成田空港受け渡し駐車場(https://super-parking.net)

※コインパーキング１号店、２号店、バス送迎店、は別。

年末年始の成田空港ご利用時のおすすめ

公共の交通機関のご利用、成田空港周辺ホテルへの前泊、他社駐車場様へのご予約、など全てにおいて早いご対応の上、ご予約の確保をおすすめしております。ご予約は短期間に集中します。どの場合においても本年は例年以上にご予約枠が早い時期に埋まると想定しております。

以上、ご負担をおかけしてしまいますが、安定・安全を意識した受け渡しのための事前対策をさせていただきます。皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

会社概要

会社名：SUPER PARKING（成田空港受け渡し店） PLAN-A INC.,

事業所：〒286-0106 千葉県成田市取香565-1

TEL：0476-37-4141

事業内容：空港ご利用者様向け駐車場

公式サイト：https://super-parking.net

本件に関するお問い合わせ

広報担当：［田中］

E-mail：［info@super-parking.net ］

TEL：0476-37-4141（代表）