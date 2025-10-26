「ゴクッとモーニング！ミルク」プロジェクト　始動！

■ 「ゴクッとモーニング！ミルク」プロジェクト始動！

九州生乳販売農業協同組合連合会

九州生乳販売農業協同組合連合会（略称：九州生乳販連）は、牛乳と朝ごはんの大切さを広める「ゴクッとモーニング！ミルク」プロジェクトをスタートします。

■実は、九州では朝食をとらない人が多い

一般社団法人日本リカバリー協会が調査した「朝食を食べない派が多い都道府県ランキング」（※）によると、男性は2位に大分県、4位に福岡県、7位に熊本県、女性は3位に佐賀県、5位に福岡県、7位に熊本県、10位に大分県と、全国の中でも朝食の摂食率が低い県が多いことがわかっています。

九州生乳販連は、牛乳と朝ごはんの大切さを広めることを目的として、朝食の大切さや九州の牛乳を使った手軽なレシピの発信、またキャンペーンやサンプリングを通して朝食をとるきっかけづくりを創出します。

※一般社団法人日本リカバリー協会「朝食を食べない派が多い都道府県ランキング」（2019年）より

■九州の地元企業の協力もいただき、牛乳と朝ごはんの大切さを広め九州を元気に

九州生乳販連は、今回のプロジェクトを実施するにあたり、九州の地元企業にもご協力いただき朝食セットのサンプリングやキャンペーンを実施する予定です。詳細は、別途リリースにてご確認ください。

■特設サイトでは、牛乳と朝ごはんの重要性や簡単レシピも公開中！

▼特設サイトはこちらから

https://kyuhanren.com/morning-milk-project/

■ 九州生乳販連とは

九州生乳販連は、毎日の食卓に欠かせない安全・安心な牛乳を酪農家や酪農に携わる各団体と共に育み、安定して生活者に届けるための取り組みを行っています。

そして、九州Love Milk Clubでは九州生まれの牛乳がおいしく、安心で安全な牛乳であり続けるために、九州生まれの牛乳の魅力についてのPR活動や酪農に関する情報をお届けしています。

※当プロジェクトに関するお問い合わせ先：九州生乳販売農業協同組合連合会