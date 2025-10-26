【ONE PLANTS清水町店】「芽生えのエバーフレッシュプレゼントキャンペーン」開催！

株式会社ONESELFワンプランツ清水町店限定のエバーフレッシュプレゼントキャンペーン

■ 概要

株式会社ONESELF（所在地：静岡県／代表取締役：間部健人）が運営する無人観葉植物ショップ 「ONE PLANTS（ワンプランツ）」清水町店 は、2025年10月25日（土）より【芽生えのエバーフレッシュプレゼントキャンペーン】を開催いたします。

店舗に設置されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、LINE上でその場でデジタル抽選ができ、

50％の確率で“発芽したてのエバーフレッシュ”が当たる特別企画です。

先着200名様に達し次第、期間内であってもキャンペーンは終了となります。

■ キャンペーン詳細

キャンペーン名 芽生えのエバーフレッシュ プレゼントキャンペーン

開催店舗 ONEPLANTS（ワンプランツ）清水町店

開催期間 2025年10月25日（土）～11月10日（月） ※先着200名様に達し次第終了

抽選方法 店舗設置のQRコードを読み込み → その場でLINEデジタル抽選

当選確率50％

当選賞品 発芽したてのエバーフレッシュ（1アカウントにつき1鉢）

参加条件 どなたでも参加可能（LINEアカウント必須）／1人1回まで

■ 背景と目的

本キャンペーンは、「植物を育てる楽しさを共有したい」という想いから誕生しました。

ONEPLANTSは、“いつでも立ち寄れる無人植物ショップ”として、観葉植物との新しい出会い方を提案しています。

今回の企画では、植物の「芽生え」から始まる成長を通して、お客様に“育てるよろこび”や“暮らしに緑を取り入れる豊かさ”を体験していただくことを目的としています。

育てたエバーフレッシュの成長は、ぜひハッシュタグ #芽生えのエバーフレッシュ をつけて InstagramやGoogleマップ でシェアしてください！

■ エバーフレッシュとは

エバーフレッシュ

エバーフレッシュ（学名：Albizia saman）は、昼は葉を広げ、夜には葉を閉じることから「眠る木」とも呼ばれる人気の観葉植物です。

やわらかな羽のような葉と、日々変化する姿が癒しを与えてくれることから、近年では「幸せを呼ぶグリーン」としても注目されています。

初心者でも育てやすく、明るい日陰でゆっくりと成長するため、

インテリアグリーンやプレゼントとしても非常に人気の高い植物です。

■ ONEPLANTS（ワンプランツ）について

ワンプランツ清水町店

ONEPLANTSは、株式会社ONESELFが運営する無人観葉植物ショップです。

無人でも心が通う“新しいグリーン体験”をテーマに、気軽に植物と出会える空間を全国へ展開しています。

店舗名：ONEPLANTS（ワンプランツ）清水町店

所在地：静岡県駿東郡清水町伏見8-3-4 テナント三共103号

営業時間：8:00-21:00（無人店舗）

運営：株式会社ONESELF

公式サイト：https://oneself.jp

Instagram： @oneplants_green