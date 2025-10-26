期間限定、最大4,000円割引＆地域クーポン付！「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」で冬の絶景と美食を楽しむ特別な大沼ステイを

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号 代表取締役社長：大西雅之）は「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」にて、一般社団法人ぐるり道南観光推進協議会の助成による「LOVE onuma割」対象宿泊プランの提供を開始いたしました。

LOVE onuma割宿泊プランはこちら :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=Wnoz5uznOi

・「LOVE onuma割」宿泊プラン概要

温泉露天風呂付ツイン

「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」では、2025年11月29日（土）から2026年3月31日（火）までの期間限定で、ご宿泊料金が大人1名様あたり最大4,000円割引となる上、大沼地区で使える500円分の地域クーポンも付帯した特別プランの販売を開始しました。冬の白銀に輝く大沼国定公園の絶景を望みながら、地元の旬の恵みを凝縮したフレンチを心ゆくまでご堪能いただける、またとない特別な機会です。

【LOVE onuma割」対象プラン ５つの魅力】

1．驚きのお得感！宿泊料金から最大4,000円割引

本プランでご予約・ご宿泊される大人1名様につき、宿泊料金から4,000円を割引いたします。この

冬、憧れの大沼リゾートステイを、これまで以上にお得にお楽しみいただけます。

2．大沼の滞在を満喫！地域クーポン500円分付き

大人1名様につき大沼地区の対象施設で利用できる500円分の地域クーポンを1枚進呈。お土産の購入

や、冬のアクティビティ、カフェでの休憩など、地域での思い出作りをさらに豊かに彩ります。

3．函館から約30分！アクセス抜群の絶景リゾート

JR函館駅から車で約30分、JR大沼公園駅からは徒歩約5分と、観光に便利な立地。冬の澄み切った空

気の中、雄大な大沼国定公園が織りなす幻想的な雪景色を心ゆくまでご堪能いただけます。

4．五感で味わう美食体験「大沼50マイルスローフード」

夕食は、道南・大沼エリアの新鮮な海の幸や大地の恵みを惜しみなく使用したフレンチコースをご用

意。シェフが腕を振るう美しい一皿一皿が、忘れられないディナータイムを演出します。

5．心解き放つ、上質なプライベート空間

「花と緑と食のおいしい一日」をコンセプトに、木の温もりと洗練されたデザインが融合した空間が

広がるエプイ。離れ付きの「スパリビング付きツインルーム」や「露天風呂付きツイン」など、プラ

イベート感を重視した客室で、大沼の大自然を感じながら心ゆくまで寛ぎのひとときをお過ごしいた

だけます。

【プラン概要】

・プラン名：～お得に大沼を旅しよう～【「LOVE onuma割」対象プラン】

・対象：当プランでのご予約に限り、助成が適用されます

・期間：2025年11月29日（土）～2026年3月31日（火）※助成金上限到達次第終了

・割引内容：割引前料金で表示。チェックイン時に大人1名様4,000円割引を適用

地域クーポン：500円分（大人1名様につき1枚、対象施設にて利用可）

・予約方法：公式サイトおよび各予約サイトの当該プランページより

・施設紹介

ロビー

「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」は、函館から車で約30分、JR大沼公園駅から徒歩約5分の大沼の畔に佇むリゾートホテル。「花と緑と食のおいしい一日」をテーマに、大沼50マイルスローフードをコンセプトとする地産食材を楽しめるフレンチコース、離れ付きの「スパリビング付きツインルーム」や「露天風呂付きツイン」などプライベート空間にこだわった客室で、大沼の大自然を感じながら寛ぎのリゾートステイをお楽しみいただけます。

施設名：函館大沼 鶴雅リゾート エプイ

所在地：北海道亀田郡七飯町大沼町85-9

連絡先：TEL 0138-67-2964

法人名：鶴雅観光開発株式会社

フレンチ「ピリカ」ジオラマ温泉露天風呂付ツインレストラン「エプイ」公式サイトはこちら :https://www.onuma-epuy.com/