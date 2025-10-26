【新企画】MiraiMind、「毎週チャレンジ！」開始

Hello Group Japan株式会社

AIキャラクター生成アプリ「MiraiMind」は、ユーザーが毎週挑戦できる新企画「MM毎週チャレンジ！」 が定期的に開催されています。本企画では、キャラクター生成や画像生成、世界観作成などの多彩なタスクに挑戦することで、報酬として金平糖や限定アイテムを獲得できるほか、参加者同士の交流や優秀作品のシェアを通じてコミュニティ全体の盛り上がりを体感できます。

■ ユーザー参加型チャレンジとは？

MM毎週チャレンジ！

「MM毎週チャレンジ！」は、キャラクター生成・画像生成・コメント機能などを活用した毎週のタスクに挑戦できる企画です。ユーザーは自分だけのキャラクターを作ったり、擬人化や世界観生成などのクリエイティブな課題に取り組むことができます。

ただキャラクターを作るだけでなく、ユーザー同士で作品を見せ合い、コメントし合うことで、より深い創作体験とコミュニケーションを楽しめる点が特徴です。参加者が作った優秀作品は公式でピックアップされ、他のユーザーも閲覧可能。毎週更新されるタスクに挑戦しながら、自分だけのキャラクター世界を広げることができます。

第一週：もふもふキャラや野菜の擬人化に挑戦

第二週：故郷を擬人化、グループチャット作成、人気キャラへのギフト

第三週：お花見キャラ生成、世界観構築、新画像生成モデルのお試し

第四週：赤をテーマにしたキャラ生成、理想の結婚相手キャラ作成、SNSでのシェア

■ 参加の楽しさと報酬

参加者はタスク達成ごとに 金平糖 を獲得でき、8週連続でタスクを完了すると限定の アイコンフレームと称号 もゲットできます。さらに、ユーザーはタスクで作った作品をSNSで共有することで、他のユーザーとアイデアやキャラクター設定を交流することも可能です。

■ ユーザー体験の声

「第一週のもふもふキャラ生成で、自分だけの小さな世界が作れた感覚が楽しい！」「故郷擬人化チャレンジで作ったキャラが、思った以上に懐かしくリアルで感動しました。」「お花見キャラと世界観生成の組み合わせで、友達と作った作品を見せ合うのが毎週の楽しみになっています。」

こうした体験を通じて、ユーザー同士の交流も活発化し、参加者が投稿した優秀作品は公式でピックアップされ、コミュニティ全体で楽しむことができます。

■ 参加方法

公式X（旧Twitter）をフォロータスク完了画面のスクリーンショットを「#MM毎週チャレンジ！」「#MiraiMind」をつけて投稿投稿タイトルに【MMチャレンジ第〇週・タスク〇つ達成】を追加

専用リンクを添付：https://miraimind.onelink.me/AWVW/3z60ha0y

タスクは独立しており、複数の課題を1つの投稿にまとめた場合、1つのタスクしかカウントされません。

■ まとめ

MiraiMindの「毎週チャレンジ！」は、ただ参加するだけでなく、他のユーザーの優秀作品を見たり、作品を共有して交流することで、より楽しく、創作力を刺激する体験を提供します。AIキャラクター生成を通じて、自分だけの世界を作り、仲間と共有する喜びを感じてください。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind