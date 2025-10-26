MAKOTO Prime、東北最大級ビジネスカンファレンス「ATERUI2025」出展報告 ～生成AIブースに多くの来場者が殺到、弊社社員も登壇し、東北の未来を語る～

株式会社MAKOTO Prime

株式会社MAKOTO Primeは、2025年9月26日に仙台市で開催された東北最大級のビジネスカンファレンス「ATERUI 2025」への出展を成功裏に終えたことをご報告いたします。当日は、中小企業のDXを推進する生成AIツール群を紹介した弊社ブースに多くの経営者や起業家が訪れたほか、弊社社員がトークセッションに登壇し、生成AIで東北から日本を元気にする未来を力強く語りました。





■当日の様子：生成AIで地域の課題解決を目指す

2025年9月26日、「伝統を、拡張せよ。」をテーマに掲げたビジネスカンファレンス「ATERUI 2025」が開催され、東北の未来を担う多くの挑戦者が集いました。 弊社ブースでは、人手不足や業務効率化に悩む中小企業様に向けて開発した生成AIツール「カルクワークス」「カルクチャット」「カルクペーパー」の説明を行いました。特に、議事録を数分で作成する機能や、紙の書類を瞬時にデータ化する機能には多くの関心が寄せられていました。来場された経営者の皆様との対話を通じて、東北地方の企業におけるDX推進への強いニーズを改めて実感いたしました。

■弊社社員登壇

また、「スポンサーピッチ：東北の未来を共創する力 - サポーティングパートナーズ・ビジョン」では、弊社の社員が登壇し、東日本大震災を原点とする弊社の歩みと、生成AIで東北の未来を切り拓くという強い決意を語りました。

ピッチでは、震災直後に「何か貢献したい」という一心で始まった活動が、多くの仲間との出会いを経て法人となり、コワーキングスペースや起業家ファンドの設立へと繋がった歴史を紹介しました。今回のイベントを主催するスパークル株式会社は当社のファンド事業部に端を発する同志であり、共に東北を盛り上げたいという想いが今回の協賛の背景にあると説明しました。

続けて、地方が直面する衰退という深刻な課題に触れ、「自分たちの周りの生活すら守れないのではないか」という危機感を共有しました。その上で、解決策として**「これまで培ってきた起業家支援のノウハウ」と「生成AIのテクノロジー」を掛け合わせ、地方の中小企業を支援する**という同社のミッションを力強く宣言しました。

最後に、「震災から10年が経ち、ここからが本当の勝負。人間どうせ最後は灰になるだけなら、お世話になった東北に恩返しをしたい」とエモーショナルに語り、「今こそ東北から成長企業を作り、一緒に東北を盛り上げていきましょう」と、会場に集った挑戦者たちへ熱いメッセージを送り、締めくくりました。

■株式会社MAKOTO Prime 代表取締役 竹井智宏のコメント

『ATERUI 2025』で集まって頂いた500名超の熱量に、感動を覚えました。このイベントの成功は、スパークル福留社長からスタートした、たった一人の情熱が、地域全体を巻き込む大きな渦となり得たものです。地域変革の起点は、いつでも一人の人間です。大切なのは、チャレンジする人の可能性を信じて応援することです。私達MAKOTO Primeは、これからも東北に眠る挑戦者のポテンシャルを信じ、次の時代の発火点となる方々を全力で支え、共に未来を創ってまいります。

■株式会社MAKOTO Primeについて

社名：株式会社MAKOTO Prime

本社：宮城県仙台市若林区清水小路6-1

代表：代表取締役 竹井智宏

事業内容：2011年東日本大震災を機に、東北の起業支援・中小企業支援を開始。東北復興＆スタートアップエコシステム構築の中心的役割を担う。これまでファンド事業・地方創生事業などを立ち上げ、産学官金と広く連携しながら、一貫して地方企業が輝けるような経営環境作りを実施。現在は第二創業としてAI活用支援事業を立上げ。中小企業向け生成AIツール「カルクワークス」「カルクチャット」「カルクペーパー」を全国に展開。「生成AIで中小企業を元気に、生成AIで地方を元気に」を掲げて、より良い社会作りを目指している。

URL：https://makotoprime.com/

■提供ツールについて

カルクワークス：単なる議事録ツールを超えた多機能AIツールです。スマートフォンからワンタッチで、議事録はもちろん、独自のカスタムフォーマット機能でAIが分析・判断した高度なレポート（商談分析、面接評価など）まで自動生成が可能。法人利用に必須となる情報漏洩対策も万全。中小企業の業務効率化を強力にサポートします。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqworks



カルクチャット：スプレッドシート一つで誰でも簡単に管理・構築できる日本一カンタンなAIエージェントです 。自社情報を学習させた専用AIの構築、問い合わせ対応AI 、ニュースの自動収集AI、命令の定期実行と自動メール送信など、高度な機能をカンタンに利用可能。中小企業に最適なAIエージェントとして、幅広い業務にご活用いただけます。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqchat

カルクペーパー：紙や電子ファイルを高精度にデータ化するAI-OCRツールです。レイアウトフリーで手書きメモも読み取るだけでなく、生成AIが内容を分析し、「クレーム有無の判断」や「改善点の指摘」といった分析情報を自動付与が可能。簡単操作でデータ入力から分析まで自動化し、業務を劇的に効率化します。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqpaper

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社MAKOTO Prime 広報部

E-mail：info@makotoprime.com