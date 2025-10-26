【Carepod Japan 東京・渋谷に初のショールームオープン】体験してわかる、家族にやさしい加湿器の世界を直接チェック

写真拡大 (全5枚)

Carepod Japan 株式会社

2025年9月、グローバル加湿器ブランド「Carepod（ケアポッド）」が、東京・渋谷（代々木）に日本初となるショールームを正式オープンしました。


「もっときれいに、もっと安全に、もっと簡単に」をブランド理念に掲げるCarepodは、米CNNが選ぶ“ベスト加湿器ブランド”としても注目を集めています。





ショールームでは、代表モデル「Carepod Cube Pro Plus（J60HV）」をはじめ、「Carepod Lighting（J40LS）」「Carepod Mini（J20）」などの人気製品を展示。さらに、ショールーム限定の特別展示モデルも多数ご用意しています。



訪れた方は、実際に手に取りながら、低温スチーム技術（約40℃）による安全性やステンレス構造による衛生性を体感できます。






特に小さなお子さまやペットのいる家庭では、火傷の心配が少ない低温スチームが好評。家族の健康を守りながら快適な湿度環境を整えるCarepodの魅力を、ぜひショールームにてお確かめください。




🎬 ショールームの映像はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=xOWwCqsDM5A&t=1s)



低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)



製品仕様


製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)


発売：2025年10月


定格電圧：AC100V 50/60Hz


消費電力：29W～170W


タンク容量：4.2L


サイズ：250×250×300mm






7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き



製品仕様


製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)


発売：2025年10月


定格電圧：AC100V 50/60Hz


消費電力：29W


タンク容量：4L


サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)






ショールーム情報



名称： Carepod Japan ショールーム
住所：(〒151-0053) 東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F
営業時間： 10:00～17:00
電話番号： 03-6381-6501




会社概要





Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。


歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。



企 業 名：Carepod Japan株式会社


所 在 地：〒151-0053


東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F


U R L：https://carepodjapan.com



[オンラインショップ]



[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）


[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)


[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)　



[公式SNSアカウント]



Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)


YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)



[本リリースに関するお問い合わせ]


info.carepodjapan@merkerr.com