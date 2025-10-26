【Carepod Japan 東京・渋谷に初のショールームオープン】体験してわかる、家族にやさしい加湿器の世界を直接チェック
2025年9月、グローバル加湿器ブランド「Carepod（ケアポッド）」が、東京・渋谷（代々木）に日本初となるショールームを正式オープンしました。
「もっときれいに、もっと安全に、もっと簡単に」をブランド理念に掲げるCarepodは、米CNNが選ぶ“ベスト加湿器ブランド”としても注目を集めています。
ショールームでは、代表モデル「Carepod Cube Pro Plus（J60HV）」をはじめ、「Carepod Lighting（J40LS）」「Carepod Mini（J20）」などの人気製品を展示。さらに、ショールーム限定の特別展示モデルも多数ご用意しています。
訪れた方は、実際に手に取りながら、低温スチーム技術（約40℃）による安全性やステンレス構造による衛生性を体感できます。
特に小さなお子さまやペットのいる家庭では、火傷の心配が少ない低温スチームが好評。家族の健康を守りながら快適な湿度環境を整えるCarepodの魅力を、ぜひショールームにてお確かめください。
🎬 ショールームの映像はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=xOWwCqsDM5A&t=1s)
低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)
製品仕様
製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)
発売：2025年10月
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：29W～170W
タンク容量：4.2L
サイズ：250×250×300mm
7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き
製品仕様
製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)
発売：2025年10月
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：29W
タンク容量：4L
サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)
ショールーム情報
名称： Carepod Japan ショールーム
住所：(〒151-0053) 東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F
営業時間： 10:00～17:00
電話番号： 03-6381-6501
会社概要
Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。
歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。
企 業 名：Carepod Japan株式会社
所 在 地：〒151-0053
東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F
U R L：https://carepodjapan.com
[オンラインショップ]
[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）
[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)
[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)
[公式SNSアカウント]
Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)
YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)
[本リリースに関するお問い合わせ]
info.carepodjapan@merkerr.com