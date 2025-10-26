【八王子エリア2店舗目】STUDIO BUZZ 八王子2nd、10月24日オープン！京王八王子駅から徒歩1分・全7スタジオで多様なニーズに対応！
関東を中心にレンタルスタジオを84店舗以上展開し、月間利用者数25万人以上を誇る「STUDIO BUZZ」の運営を行う株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は、2025年10月24日(金)、東京都八王子市に「BUZZ八王子2nd」をオープンいたしました。
八王子エリアでは2店舗目の出店となり、京王八王子駅から徒歩わずか1分という抜群のアクセスと、全7スタジオの多彩なラインナップで、ダンサー・ミュージシャン・クリエイターなど幅広いユーザーの創作活動をサポートします。
BUZZ八王子2nd
✦【最大の特徴】業界最大級53平方メートル の大型スタジオから個人練習向けまで多様なラインナップ
圧倒的な広さ！Ast(約53平米)
Astスタジオ内観
業界トップクラスの広さを誇る53平方メートル の大型スタジオが最大の推しポイント！グループでのリハーサルやダンスチームの練習、撮影など、大人数での利用にも余裕を持って対応できます。
そしてバミリ6番まで取れる広さ！プロのダンサーやパフォーマーの本格的なリハーサルにも対応。フォーメーション練習や振付確認もストレスフリーで行えます。
Aスタジオ詳細:
広さ:53.0平方メートル （バミリ6番まで対応可能）
天井高:3.73m(高い天井でダイナミックな動きも可能)
鏡:10.8m(ワイドな鏡で全体を確認しやすい)
料金:900円~/30分(平日早朝)
全7スタジオのラインナップ:
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/247_1_360c61be8c39fc3ae02265bda3c77b45.jpg?v=202510260428 ]
個人練習から大人数のリハーサルまで、用途に合わせて選べる柔軟性が魅力です。
Ast
Cst
Dst
Bst
Est
Gst
※各スタジオの詳細は公式サイト(https://buzz-st.com/news/164)をご確認ください。
✦【抜群のアクセス】京王八王子駅から徒歩1分の好立地
所在地:
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-3 ヤマトビル地下1階
アクセス:
- 京王八王子駅から徒歩1分
- JR八王子駅から徒歩4分
営業時間:24時間365日営業
仕事帰りや早朝練習、深夜の撮影まで、ライフスタイルに合わせて自由に利用できます。
アクセスマップ
✦【充実の設備・備品】快適な創作環境を完備
全スタジオ共通設備:
音響システム(Bluetooth、ライトニング/イヤホンジャック対応ケーブル完備)
調光機能付きLEDライト(撮影にも最適)
スマホスタンド(撮影・配信に便利)
丸椅子
トイレ
禁煙
WiFi(開通準備中)
※一部スタジオのエアコンは10月26日～28日から順次利用可能となります。
✦【圧倒的なコストパフォーマンス】100円から利用可能
料金体系(30分単位・税込)
※スタジオにより料金が異なります。詳細は公式サイト(https://buzz-st.com/hachioji2)をご確認ください。
深夜パックなら最大6.5時間使い放題！長時間の撮影やイベントリハーサルにも最適です。
✦【簡単3ステップ】予約から利用まで受付不要のスマート運営
ステップ1:オンライン予約
公式サイトまたはLINEから24時間いつでも予約可能(2ヶ月前から予約受付)
【今すぐ予約】 公式サイト:https://buzz-st.com/hachioji2
今すぐ予約する :
https://buzz-st.com/hachioji2
ステップ2:お支払い方法選択
- オンライン決済(クレジットカード・PayPay・LINE Pay)
- 当日スタジオで現金払い
ステップ3:予約日に直接スタジオへ
受付手続き不要！入口前で靴を脱いで、電気をつけてすぐにご利用開始できます。
✦ 施設概要
店舗名： BUZZ八王子2nd
所在地：〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-3 ヤマトビル地下1階
最寄駅： 京王八王子駅から徒歩1分／八王子駅から徒歩4分
営業時間： 24時間営業（年中無休）
スタジオ構成： 全7スタジオ
料金： 30分100円～
2025年10月24日(金)よりご予約・ご利用スタート！
予約はこちらから:
公式サイト
https://buzz-st.com/hachioji2
✦ STUDIO BUZZについて
STUDIO BUZZ
月間利用者数25万人以上、会員数は18万人を突破！
「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に81店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。
24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。
SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。
初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。
STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/
STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7
【STUDIO BUZZの公式SNS】
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz
STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。
株式会社BUZZ GROUP
社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/
