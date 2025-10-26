【八王子エリア2店舗目】STUDIO BUZZ 八王子2nd、10月24日オープン！京王八王子駅から徒歩1分・全7スタジオで多様なニーズに対応！

株式会社BUZZ GROUP

関東を中心にレンタルスタジオを84店舗以上展開し、月間利用者数25万人以上を誇る「STUDIO BUZZ」の運営を行う株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は、2025年10月24日(金)、東京都八王子市に「BUZZ八王子2nd」をオープンいたしました。

八王子エリアでは2店舗目の出店となり、京王八王子駅から徒歩わずか1分という抜群のアクセスと、全7スタジオの多彩なラインナップで、ダンサー・ミュージシャン・クリエイターなど幅広いユーザーの創作活動をサポートします。

✦【最大の特徴】業界最大級53平方メートル の大型スタジオから個人練習向けまで多様なラインナップ

BUZZ八王子2nd圧倒的な広さ！Ast(約53平米)Astスタジオ内観

業界トップクラスの広さを誇る53平方メートル の大型スタジオが最大の推しポイント！グループでのリハーサルやダンスチームの練習、撮影など、大人数での利用にも余裕を持って対応できます。

そしてバミリ6番まで取れる広さ！プロのダンサーやパフォーマーの本格的なリハーサルにも対応。フォーメーション練習や振付確認もストレスフリーで行えます。

Aスタジオ詳細:

広さ:53.0平方メートル （バミリ6番まで対応可能）

天井高:3.73m(高い天井でダイナミックな動きも可能)

鏡:10.8m(ワイドな鏡で全体を確認しやすい)

料金:900円~/30分(平日早朝)

全7スタジオのラインナップ:

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/247_1_360c61be8c39fc3ae02265bda3c77b45.jpg?v=202510260428 ]

個人練習から大人数のリハーサルまで、用途に合わせて選べる柔軟性が魅力です。

AstCstDstBstEstGst

※各スタジオの詳細は公式サイト(https://buzz-st.com/news/164)をご確認ください。

✦【抜群のアクセス】京王八王子駅から徒歩1分の好立地

所在地:

〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-3 ヤマトビル地下1階

アクセス:

- 京王八王子駅から徒歩1分- JR八王子駅から徒歩4分

営業時間:24時間365日営業

仕事帰りや早朝練習、深夜の撮影まで、ライフスタイルに合わせて自由に利用できます。

✦【充実の設備・備品】快適な創作環境を完備

アクセスマップ

全スタジオ共通設備:

音響システム(Bluetooth、ライトニング/イヤホンジャック対応ケーブル完備)

調光機能付きLEDライト(撮影にも最適)

スマホスタンド(撮影・配信に便利)

丸椅子

トイレ

禁煙

WiFi(開通準備中)

※一部スタジオのエアコンは10月26日～28日から順次利用可能となります。

✦【圧倒的なコストパフォーマンス】100円から利用可能

料金体系(30分単位・税込)

※スタジオにより料金が異なります。詳細は公式サイト(https://buzz-st.com/hachioji2)をご確認ください。

深夜パックなら最大6.5時間使い放題！長時間の撮影やイベントリハーサルにも最適です。

✦【簡単3ステップ】予約から利用まで受付不要のスマート運営

ステップ1:オンライン予約

公式サイトまたはLINEから24時間いつでも予約可能(2ヶ月前から予約受付)

【今すぐ予約】 公式サイト:https://buzz-st.com/hachioji2

ステップ2:お支払い方法選択

- オンライン決済(クレジットカード・PayPay・LINE Pay)- 当日スタジオで現金払い

ステップ3:予約日に直接スタジオへ

受付手続き不要！入口前で靴を脱いで、電気をつけてすぐにご利用開始できます。

✦ 施設概要

店舗名： BUZZ八王子2nd

所在地：〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-3 ヤマトビル地下1階

最寄駅： 京王八王子駅から徒歩1分／八王子駅から徒歩4分

営業時間： 24時間営業（年中無休）

スタジオ構成： 全7スタジオ

料金： 30分100円～

2025年10月24日(金)よりご予約・ご利用スタート！

予約はこちらから:

公式サイト

✦ STUDIO BUZZについて

STUDIO BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は18万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に81店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/

STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【STUDIO BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/