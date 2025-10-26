BM Promotion新グループ「LandScape」10月25日デビュー！実力派プロデューサーYASTIN手がける6人組が本格始動
ファンテック株式会社（本社：東京都港区、代表者：園部 宗徳）のエンタメ事業『BM Promotion』が、2025年7月にプレデビューを果たした6人組メンズグループ「LandScape（ランスケ）」が、2025年10月25日（土）に本デビューを果たしたことを発表いたします。
10月25日（土）には、BUZZ LIVE渋谷にてデビューライブを開催。同日、デビューEP「フライングDAYS」が各音楽配信サービスにて配信開始となりました。デビューライブはチケット完売、150名を動員し、デビューから高い注目を集めるスタートを切りました。
LandScape集合アーティスト写真
▸ なぜ今、LandScapeが注目されるのか？
「オリコン1位獲得グループをプロデュースした実績を持つYASTIN氏が『1番可能性を感じる』と語るグループとは？」
LandScapeをプロデュースするのは、過去にオリコン1位獲得グループや全国24ヶ所ツアー開催などの実績を持つ人気メンズグループを手がけ、BIGイベントやフェスの主催、キャスティング、様々なアーティストの振り付け・演出なども手がけるプロデューサーYASTIN氏。
数々のグループを育て上げてきた同氏が、LandScapeについてこう語ります。
【プロデューサーYASTINコメント】
「今まで何組かグループをプロデュースしてきましたが、その中でも1番素直でポジティブでアイドル性のある、可能性を感じるグループが完成しました。
近い将来見たことない景色を皆さんにお見せできる、また大きなステージに皆さんと一緒に行けるグループになると感じています。共に壮大な、素敵なLandScapeを観にいきましょう」
プロデューサーの目から見ても、LandScapeの持つポテンシャルは特別なものがあります。
▸ LandScapeが体現する新しいエンターテイメント
【コンセプト：『まだ見ぬ世界へ、あなたと』】
LandScapeは、男性の持つ「可愛さ」「かっこよさ」「儚さ」「強さ」など、そのアンニュイであり神秘的な魅力を新たなエンターテイメントとして体現。まだ見ぬ世界、景色をファンと共に歩んでいくグループです。
✦ LandScapeの特徴
- BM Promotion練習生から選ばれた精鋭6人
- 多面的な魅力を持つメンバー構成
- 実力派プロデューサーによる徹底した育成
- デビューライブでチケット完売を達成
坂口 穂太
町田 宗大
大谷 洋人
小泉 星耀
塚本 涼太
輝矢 空樹
▸ メンバープロフィール
【6人のメンバー紹介】
✦ 坂口 穂太（さかぐち ほたか）
- カラー： 赤
- 生年月日： 1月23日
- 身長： 173cm
- 特技： スポーツ / 美味しい物探し / アイドルオタク
✦ 町田 宗大（まちだ そうだい）
- カラー： ピンク
- 生年月日： 9月20日
- 身長： 167cm
- 特技： バスケ / 大食い / 激辛
✦ 小泉 星耀（こいずみ せら）
- カラー： 紫
- 生年月日： 12月25日
- 身長： 174cm
- 特技： サッカー / ウィンク / 裁縫
✦ 輝矢 空樹（かがや くうた）
- カラー： 緑
- 生年月日： 11月17日
- 身長： 169cm
- 特技： 料理 / マジック
✦ 塚本 涼太（つかもと りょうた）
- カラー： 青
- 生年月日： 4月23日
- 身長： 176cm
- 特技： 変顔 / いつどこでも寝れる
✦ 大谷 洋人（おおたに ひろと）
- カラー： 白
- 生年月日：5月7日
- 身長： 175cm
- 特技： モノマネ / 水泳 / 一瞬で二重にする
▸ LandScapeデビューEP「フライングDAYS」配信開始！
【収録曲】
- フライングDAYS
- まるでPOKER
- ROLLER COASTER
- 君がいれば
配信開始日： 2025年10月25日（土）
各音楽配信サービスにて配信中
「フライングDAYS」を聴く :
https://linkco.re/RYT2HU61
▸ デビューライブ開催
【LandScape デビューライブ】
開催日： 2025年10月25日（土）
会場： BUZZ LIVE 渋谷
住所： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-15-3神南プラザビルB1F
開場/開演/終了： 18:30開場 / 19:00開演 / 22:00終了
チケット料金： 前方チケット\5,000 / 通常チケット\2,000
デビューライブではチケットはSOLD OUT、150名を動員いたしました。
今後のライブ情報はこちら :
https://x.com/LandScape_idol
※今後のライブ情報は公式SNSにてお知らせいたします
▸ LandScapeについて
グループ名： LandScape
デビュー日： 2025年10月25日（プレデビュー：2025年7月）
メンバー： 6名
コンセプト： 『まだ見ぬ世界へ、あなたと』
プロデューサー： YASTIN
特徴： 男性の持つ「可愛さ」「かっこよさ」「儚さ」「強さ」など、そのアンニュイであり神秘的な魅力を新たなエンターテイメントとして体現し、まだ見ぬ世界、景色をファンと共に歩んでいく6人組メンズグループ。
▸ BM Promotionについて
BM Promotion
進化とCreativeが止まらない新進気鋭のプロダクション。
エンターテインメント事業を通して世界中にワクワクを届けることをミッションに掲げている。
HP：https://bmpromotion.asia/
ファンテック株式会社
社名：ファンテック株式会社
代表者：園部 宗徳
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：
【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング
【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作
設立： 2021/11/25
HP：https://funtecinc.com
”ワクワクを科学する”
私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。
※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
【本件に関するお問い合わせ先】
ファンテック株式会社 エンターテイメント事業部
お問い合わせフォーム(https://bmpromotion.asia/contact/)からお問い合わせをお願いいたします。