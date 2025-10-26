「毒親ラボ」を開設しました：　弊社理事長の戸村智憲が50年超の「毒親災害の被災者」実体験から、毒親対応の工夫や精神面・身体面・経済面などで大切なポイントをお届け【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2025年10月26日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、元・国連の専門官で弊社理事長の戸村智憲が、産みの母・育ての父の「ダブル毒親」による「機能不全家族」環境などをはじめとした、いわゆる「毒親」との50年超の実体験をもとに、下記の「毒親ラボ」を開設致しました。

「毒親ラボ」所長 戸村智憲

・開設した「毒親ラボ」： https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html(https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html)

戸村智憲がみずからを「実験台」（社会実験ならぬ人生実験）として、さまざまな「毒親」対応や、「毒親災害」の被災・心理的/精神的虐待のダメージ・苦しみと乗り越え方/やり過ごし方などをお届け致します。

また、家庭内での人権擁護・人権救済・子どもの人権/権利や、親が支配者ではなく家族からの信頼などをお預かりして家庭環境を良き方向に整える役割をもって家族を築く「家庭ガバナンス」（(C)戸村智憲）など、あるがままに実体験を通じて公益性・人権救済・ジャーナリストとしての観点からお届けします。

また、「毒親ラボ」にて、毒親に悩む方々への有意義な各種情報（相談窓口・参考情報など）の発信や、体験談・トークセッション・講演・出演などのご提供を行います。

個別のご相談対応やカウンセリング等は、現状では、下記のような妻の戸村妃美の自宅療養支援（「おうち入院カルテ」参照： https://www.jmri.co.jp/HomeHospitalStay.TopPage.html ）や、小学6年生の息子の育児などもあり、公私ともに多忙にて都度の対応には至りませんが、講演等のご要望のあった際の会場やセミナー内での個別Q&Aやアドバイスなどは、適宜、対応して行ければと思っております。

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html