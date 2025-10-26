XR COMPLEXと東北新社が業務提携

XR Complex株式会社

XR Complex株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浦野 幸、以下XR Complex）と、株式会社東北新社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小坂 恵一、以下東北新社）は、XR（Extended Reality 拡張現実、以下XR）技術を活用したLocation Based Entertainment（以下LBE）領域における新たなコンテンツ制作プロジェクトを始動いたします。

◼︎急拡大するイマーシブ体験市場と新しいビジネスモデル

世界のLBE市場は、VR/ARなどの空間体験技術の進化に伴い急速に拡大を続けており、2029年には153億ドル規模*に達すると予測されています。従来のテーマパーク型LBE施設は、高額な初期投資と単拠点依存の収益構造が課題とされてきました。一方XR COMLEXが開発する新たなXR LBEモデル*は、「一つのコンテンツを多拠点で展開できる」という高いスケーラビリティーと経済合理性を備え、グローバル展開を視野に入れた次世代ビジネスモデルを特徴としています。



*XR技術を活用したLBE領域におけるコンテンツ制作モデル

*LBE市場は2029年に153億米ドル規模へ拡大、年平均成長率22.9%（2024-2029）と予測 MarketsandMarkets+2MarketsandMarkets+2

◼︎アニメ・ゲームIPなど日本発のコンテンツで世界の市場を狙う

これにより、単発の「体験イベント型」ではなく、再現性・展開性・収益性の三軸を備えた「量産可能なLBEコンテンツ」の時代を切り開きます。また、日本が誇るアニメなどのIPコンテンツをXR LEB化するなど、日本発のXRエンターテインメントフォーマットを世界へ輸出することを目指し、映像・XR・空間プロデュースの領域を横断する新しいプロダクションモデルを開発してまいります。

◼︎XR COMPLEX株式会社 代表取締役 浦野 幸コメント

LBE市場は今、XRという新たなレイヤーを得て、「空間を作る」から「体験を輸送する」という概念へ変化を始めています。また、これまでの２Dコンテンツの「ストーリーテリング」から、ストーリーの中へと入りこむ「ストーリーリビング」という概念も出てきました。これまでの施設型エンターテインメントは、場所そのものがコンテンツでした。しかし、XR技術によってひとつのコンテンツを複数の都市、複数の国へ同時展開できる“量産型LBE”という新しいモデルが現実的になりつつあります。

XR COMPLEXは、この拡張性を最大化するための量産設計と品質管理の標準化に注力していきます。東北新社の制作プロデュース力と、当社のXR LBEの開発力が掛け合わさることで、日本発のXRエンターテインメントを、輸出可能な産業フォーマットへと進化させていきます。

◼︎XR COMPLEXについて

XR COMPLEXは、日本の誇るIP（アニメ・ゲーム等）と最先端のXR技術を融合し、没入できる体験型映画（XR LBE）と持続可能な文化経済圏を創造します。スポーツ施設や公民館・ホール・廃校などのリアルな場所を舞台に、ファンコミュニティと地域の力で新しい体験を届けます。

会社名：XR Complex株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前5-28-2-204

代表者：代表取締役 浦野 幸

URL：https://xrcomplex.com

◼︎東北新社について

映像を中心にクリエイティブ・エンターテイメントに関する、幅広い事業を展開している「総合クリエイティブプロダクション」です。CM制作、プロモーション制作、グラフィック・WEB制作、音響・字幕制作、番組・映画制作、ライセンスビジネス、CS放送関連事業、ネット配信事業など従来のメディアにとらわれず、多様な事業展開を行っています。

会社名：株式会社東北新社

所在地：東京都港区赤坂4-8-10

代表者：代表取締役社長 小坂 恵一

URL：https://www.tfc.co.jp/



◼︎お問い合わせ

XR COMPLEX株式会社

広報担当メール：press@xrcomplex.co.jp

問い合わせフォーム：こちらをクリックしてください(https://xrcomplex.com/contact)