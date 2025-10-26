藤崎町カスタマーハラスメント対策アドバイザーに弊社理事長の戸村智憲が就任しました：　「ビジネスと人権」やESG等の観点からお互いの人権を守りより良き社会へ向けて…【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2025年10月26日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、元・国連の専門官で、「ビジネスと人権」・ESG・ガバナンス強化などをライフワークとして指導しております弊社理事長の戸村智憲が、下記の自治体さまから要請・委嘱を受けてアドバイザーに就任致しました。

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

・委嘱元： 藤崎町（青森県にある藤崎町さま： http://www.town.fujisaki.lg.jp/ ）

・名称： 藤崎町カスタマーハラスメント対策アドバイザー

・任期（予定）： 令和7年（2025年）10月20日 ～ 令和8年(2026年)3月31日まで

・委嘱先： 戸村 智憲 （日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 プロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

本件の社会貢献活動（無報酬のご支援）でのアドバイザー就任にて、カスタマーハラスメント対策の指導・助言とともに、その根幹をなす役職員・住民・来町者の方々などのお互いの人権や多様性の公平公正な尊重と受け入れあい（DEI）などについても、啓発・教育・支援を予定しております。

国連等での人権諸施策の推進に際して、いきなり理想形を即100％の進捗で実践・実現できることは現実的にみて困難であるため、人権対応は「漸進的」に少しでも前に向けて取組むことが求められます。

本件でも、さまざまな課題において、少しでもより良い方向に向けて進められるよう、微力ながらも力を尽くして行ければと思います。

以上でございます。

