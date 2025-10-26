本日誕生日の次世代ブレイク韓国イケメン俳優イ・ギテク、日本公式Xアカウントが10月26日にオープン！！

WORLD ENTERTAINMENT合同会社

本日誕生日を迎えた韓国イケメン俳優イ・ギテク、日本公式X(https://x.com/leekitaek_jp 旧Twitter)が10月26日にオープンした。

【𝑳𝑬𝑬 𝑲𝑰 𝑻𝑨𝑬𝑲 𝑱𝑨𝑷𝑨𝑵 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑿 𝑶𝑷𝑬𝑵 記念動画コメント】

https://youtu.be/oERNG9o-Nqk

2020年ウェブドラマ『2人の女の危険な同居 in Seoul2』でデビューを果たしたイ・ギテクは185cmの高身長を誇るファッションモデル兼俳優。

その、すらりとしたスタイルで広告業界からも注目を集めている中、ドラマ「私のハッピーエンド」で認知度急上昇中、次世代ブレイク俳優としても期待が高まっている。

イ・ギテクのオフィシャル情報は、日本公式Xで一足先に確認できる。

イ・ギテクは2026年放送を予定している韓国ドラマ『未婚男女の効率的な出会い』を準備中だ。

■関連情報■

【プロフィール】

生年月日: 1994年10月26日

身長：185cm

【Instagram】 https://www.instagram.com/leekiitaek

【日本公式X】 https://x.com/leekitaek_jp

【話題作】

『ナミブ ―砂漠と海の夢―（2024年）』

『私のハッピーエンド（2023年）』

『三姉弟が勇敢に（2022年）』

『花が咲けば、月を想い（2021年）』

『悪魔判事（2021年）』