【開催レポート】泉南の海辺がハロウィン一色に！「泉州ハロウィンフェス 2025」SENNAN LONG PARKにて開催。

泉南市と株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited【NASDAQ】： THHの子会社）は、2025年10月25日（土）SENNAN LONG PARK（大阪府泉南市）にて、「泉州ハロウィンフェス vol.5」を開催いたしました。

公式サイト：https://www.tryhardjapanevent.com/senshuhalloweenfest2021

縁日

“SENNAN LONG PARKハロウィンランウェイ”をはじめ、音楽・グルメ・体験コンテンツなどが一堂に集結し、会場はハロウィンムード一色に包まれました。

会場内には、スーパーボールすくいや千本引きなど昔ながらの遊びが楽しめる「縁日」や、小さなお子さまに人気の「ふわふわキッズパーク」が登場。

ご家族連れでも安心して一日中楽しめるエリアとして、多くの笑顔があふれました。

メインコンテンツの「SENNAN LONG PARK ハロウィンランウェイ」では、全長35mの特設ステージに総勢40組が登場。音楽に合わせて個性豊かな仮装を披露し、海辺のランウェイは華やかな雰囲気に包まれました。

プロカメラマンによる撮影も行われ、参加者にとって忘れられないハロウィンステージとなりました。

なお、当日は雨天のため途中で一部プログラムを中止いたしましたが、ご来場の皆さまのご協力により、安全にイベントを終えることができました。

ランウェイ参加者の写真は後日公開予定です。

ご来場いただいた皆さま、誠にありがとうございました。ランウェイ写真をどうぞお楽しみに！

■泉州ハロウィンフェス vol.5 開催概要（開催終了しました）

日程 2025年10月25日（土）

時間 12:00～19:00（予定）

会場 SENNAN LONG PARK （〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2-201）

料金 入場無料（ランウェイ参加無料 ※要事前エントリー）

主催/企画 泉南市

制作/運営 株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited【NASDAQ】： THH の子会社）

後援 大和リース株式会社

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

