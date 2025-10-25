¡Ú·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡§»î¹ç·ë²Ì¡Û10/25(ÅÚ) vs Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ ¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5
¢£·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
#4 ¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º
#6 ÃæÂ¼ Âó¿Í
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥
#29 ºÙÀî°ìµ±
¢£Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
#4 ¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー
#14 ´ßËÜÎ´°ì
#34 ¾®Ìî»û¾ÍÂÀ
#45 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥êー
#53 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«ー¥¯
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä
#0 Æ£°æÍ´âÃ 9ÆÀÅÀ 2¥¢¥·¥¹¥È
#4 ¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º 16ÆÀÅÀ 3P(4/6) 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 2¥¢¥·¥¹¥È
#6 ÃæÂ¼Âó¿Í 17ÆÀÅÀ 4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 6¥¢¥·¥¹¥È 1¥Ö¥í¥Ã¥¯
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ 16ÅÀ 8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 9¥¢¥·¥¹¥È
#9 ÄÔÄ¾¿Í 6ÆÀÅÀ 3P(2/5)
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥ 3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 3¥¢¥·¥¹¥È
#29 ºÙÀî°ìµ± 3ÆÀÅÀ 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#32 ¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó 19ÆÀÅÀ 3P(2/4) 3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 2¥¢¥·¥¹¥È
#55 Ã«¸ýÂçÃÒ 3ÆÀÅÀ 3P(1/4)
¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥° ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
ËÜÅö¤Ëº£²ó¤â¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤âËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¶¯¹ë¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Áー¥à¤Ëº£²ó¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕÀï¤Ç2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤Æ¡¢Á°²ó¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£²ó¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¶¦¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬22ÅÀ¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿)
º£²ó¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¶¯¤¤Î°µå¤µ¤ó¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÏÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥²ー¥à¤Î¥´ー¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁª¼ê¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¶¥¤ê¹ç¤¨¤Æ¡¢Î°µå¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉ¾²Á¤ò)
¤¦¤Á¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òº£²óÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¡¢Á°È¾¤Ï¤½¤³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é²ò·èºö¤òÁê¼ê¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥²ー¥à¥×¥é¥ó¤Î¥´ー¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¥Ó¥Ã¥°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç½é¤á¤Æ½ÐÍè¤Æ¡¢¡ÊÃ«¸ý¡ËÂçÃÒ¤Î¹×¸¥¤¬º£²ó¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï)
º£²ó¤Î»î¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕÀï¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áª¼ê¼«¿È¤â¤¹¤´¤¤³Ø¤Ó¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤ËÀ¸¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î°µå¤µ¤ó¤âºÇ¸å¤ÎÊý¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¶¥¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¾¡¤Á¤¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Áª¼ê¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥Áー¥à¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤Ï¥³ー¥Á¤ÎÍýÁÛÄÌ¤ê¤«)
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÃÒ¤òÆþ¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥È¥ì¥¤¤¬4ÈÖ¤Ç½Ð¤ë¥¹¥êー¥¬ー¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¥Áー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¸Ä¡¹¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¼å¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÆÍ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÔÄ¾¿ÍÁª¼ê
¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¥·ー¥º¥óÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤Î½ªÈ×¤Ç¥²ー¥à¤Î½ª¤ï¤êÊý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ñ¾ëÀï¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÀéÍÕÀï¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Æü¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¤³¤³°ìÈÖ¤Ç·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë
º£Æü¡¢ËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ£À®´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢²¿¤«µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ç¯¡¹¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥Ôー¥ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¼«¿È¤â¼«Ê¬¼«¿È²¿¤«¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÉé¤±¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ïº£Æü¤Î¥·¥åー¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃ«¸ýÁª¼ê¤ÈºÆ¤Ó¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ)
ÂçÃÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤Î·ë¹½Ç¯²¼¤È¤«ºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¿´ÃÎ¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿ー¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
Èà¤âº£Æü¥·¥åー¥È·è¤á¤ÆËÍ¼«¿ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î¥¹¥êー¥Ôー¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈËÜ¿ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«)
½ªÈ×¤Ç¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥²ー¥à¤¬º£¤Þ¤Ç¿ô»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò½Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î°ì¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÎ°µå¤Î¥¢¥¦¥§ー¤Ç2Ï¢¾¡¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤½¤³¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ë¤«¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(º£Ç¯¤Î·²ÇÏ¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤À¤È¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê±þ¤¨¤Ï¡£)
Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤Þ¤À¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤À¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀÕÇ¤´¶¤â½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1Àï1»î¹çÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢HC¤â¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½øÈ×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤±¤É¡¢½ªÈ×¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô»î¹ç¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«¸ýÂçÃÒÁª¼ê
ËþÊ×¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¥³ー¥Á¿Ø¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÂçÊø¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤¤¤¤¥²ー¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°Àá2Ï¢ÇÔ¤·¤¿Ãæ¡¢¤É¤¦º£Æü¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤«)
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤òÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½éÆü¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤À¤±¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡¤Á¤¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÈùÌ¯¤ÊºÇ¸å¤ÎÆÀÅÀ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅöÁ³ÌÀÆüÎ°µå¤Ï¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢2¾¡¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
(¥Ó¥Ã¥°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï)
Îý½¬¤Çº£½µ½é¤á¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤ò¾¯¤·¤·¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢¤½¤ì¤âÀï½Ñ¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÌýÃÇ¤»¤º¡¢½Ð¤¿»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ)
ÌÀÆü¤â¤Þ¤¿¥¿¥Õ¤Ê1»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¥Áー¥à¤âÂ¿Ê¬¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¥¿¥Õ¤ËÀï¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£