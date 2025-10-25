NUKEMとKAIF（韓国原子力産業協会）、原子力施設の廃止措置に関する技術ワークショップを開催

株式会社ムロオシステムズ

2025年10月20日、ドイツ・カールシュタインにて、NUKEM Technologies Engineering Services GmbH（本社：ドイツ・カールシュタイン、プレジデント：トーマス・ザイポルト、以下「NUKEM」）は、韓国原子力産業協会（KAIF）と共同で「原子力施設の廃止措置技術に関する国際ワークショップ（Workshop on Nuclear Facility Dismantling）」を開催しました。

このワークショップは、NUKEMとKAIFの協力関係をさらに強化する重要なステップであり、廃止措置分野における技術的課題や革新的ソリューションを共有することを目的としています。

ワークショップ概要

KAIFを通じて韓国の主要原子力関連企業の代表団がNUKEM本社を訪問し、廃止措置プロジェクトにおける安全な解体、放射性廃棄物の処理、放射線モニタリング技術、プロジェクトマネジメントの最適化などについて、実務的な意見交換が行われました。

参加企業には以下の組織が含まれます：

Korasol、Seah S.A.、Hyundai Engineering、Amitek、Harmonioustech、RMTEC、Korea Hydro & Nuclear Power、Orbitech、Sungpoong ENA、Nuclear Plant Biz Team、Samsung C&T、KEPCO Plant Service & Engineering、KAIF Learning Center、Korea Atomic Industrial Forum など。

関係者コメント

二宮暢昭（NUKEMマネージングディレクター）

「NUKEMとKAIFによる今回の技術交流は、原子力技術および廃止措置分野における国際協力の新たなマイルストーンです。ドイツ、韓国、日本の三国がそれぞれの技術的蓄積を活かし、安全性と効率性を兼ね備えた次世代の原子力モデルを共に創り上げていけると確信しております。

特に、KAIFの皆さまにドイツ初の廃炉であるKarl原子力発電所跡地を訪問いただき、その場所が草原として再生している様子をご覧いただけたことを、心からうれしく思います。」

アンドレアス・リーゲル（NUKEMエンジニアリング部門副責任者）

「KAIFおよび韓国の主要原子力企業の皆様をNUKEMにお迎えできたことを大変光栄に思います。今回の技術交流は、廃止措置分野における新たな協力の礎となるものであり、今後のパートナーシップの発展に向けて大きな一歩です。」

ワークショップの意義

このワークショップは、ドイツと韓国の技術協力をさらに深化させ、原子力施設の廃止措置における国際的な安全性と効率性の向上に貢献するものです。

会社概要

NUKEM Technologies Engineering Services GmbHについて

NUKEMは、65年以上にわたり、放射性廃棄物・使用済み燃料管理、原子力施設の解体・廃止措置の分野で最先端、及び高品質な技術を提供しています。長年の経験を活かし、世界各国で原子力関連プロジェクトを支援し、安全かつ効率的な廃棄物管理と施設解体を実現しています。株式会社ムロオシステムズの100%子会社として、グローバルな視点で原子力産業の安全と発展に貢献しています。

・本社所在地：Zeche Gustav 6, 63791 Karlstein am Main, Germany

・代表：トーマス・ザイポルト

・設立：1960年

・URL：https://www.nukemtechnologies.de/

・事業内容：放射性廃棄物と使用済み燃料の管理、原子力エンジニアリング及びコンサルティング事業

株式会社ムロオシステムズについて

株式会社ムロオシステムズは、2006年に設立された日本のIT企業で、分散型計算力センターを中心としたITソリューションを提供しています。再生可能エネルギーを基盤とした電力開発プロジェクトにも注力し、環境技術分野での成長を目指しています。NUKEM Technologies Engineering Services GmbHの100％親会社として、原子力技術とITの融合を推進し、グローバル市場での競争力強化に取り組んでいます。

・本社所在地：東京都中央区日本橋本町4-15-1 タカコービル4階

・代表：潘 忠信

・設立：2006年

・URL： https://group.muroosystems.com/

・事業内容：ITソリューション、再生可能エネルギー関連プロジェクト

本件に関するお問い合わせ

NUKEM Technologies Engineering Services GmbH

イヴォンヌ・アメンド（Yvonne Amend）

メールアドレス：yvonne.amend@nukemtechnologies.de

株式会社ムロオシステムズ

社長室 広報担当

メールアドレス：hp-info@muroosystems.com