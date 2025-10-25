【ウィンターイルミネーション＆クリスマス企画】ハイクラスなおもてなしで特別な時間を＜静かな仙石原で＞
2025年12月24日(水) 1日だけのスペシャルディナーをご用意。
冬の澄んだ空気に包まれる聖なる夜、
ホームページ：https://www.kitanokaze-saryou.com/
旬の恵みを贅沢にあしらった特別なコースをご用意いたしました。
一皿ごとに繊細な技と彩りを重ね、
和の趣と洋の華やぎが響き合う至福のひとときをお届けします。
やわらかな灯りに包まれながら、
大切な方と心に残る聖夜のひとときをお過ごしください。
【クリスマス限定特典】
庭園を幻想的に彩る イルミネーション
シェフが創り出す クリスマス限定ディナーコース
食後はラウンジにて 特製デザートサービス
思い出を形に──記念写真＆フォトフレームプレゼント
1組様につき1つ、クリスマスギフト をご用意
温もりを込めてお届けする 手書きメッセージカード
お部屋にてお愉しみいただける ハーフボトルワインの贈りもの
【期間限定クリスマスイベント】
【ご宿泊可能期間】2025/12/24(水)
【お食事】2食付（夕食・朝食）
【料金】1人\68,000～
【プランURL】https://x.gd/dKIFt
