【ウィンターイルミネーション＆クリスマス企画】ハイクラスなおもてなしで特別な時間を＜静かな仙石原で＞

写真拡大 (全3枚)

野口観光マネジメント株式会社

野口リゾートマネジメント株式会社　きたの風茶寮
(神奈川県足柄下郡箱根町仙石原934-29　執行役員支配人　鈴木　孝太朗　全10室)


ホームページ：https://www.kitanokaze-saryou.com/




2025年12月24日(水)　1日だけのスペシャルディナーをご用意。

冬の澄んだ空気に包まれる聖なる夜、
旬の恵みを贅沢にあしらった特別なコースをご用意いたしました。
一皿ごとに繊細な技と彩りを重ね、
和の趣と洋の華やぎが響き合う至福のひとときをお届けします。
やわらかな灯りに包まれながら、
大切な方と心に残る聖夜のひとときをお過ごしください。



【クリスマス限定特典】


庭園を幻想的に彩る イルミネーション


シェフが創り出す クリスマス限定ディナーコース


食後はラウンジにて 特製デザートサービス


思い出を形に──記念写真＆フォトフレームプレゼント


1組様につき1つ、クリスマスギフト をご用意


温もりを込めてお届けする 手書きメッセージカード


お部屋にてお愉しみいただける ハーフボトルワインの贈りもの



【期間限定クリスマスイベント】




【ご宿泊可能期間】2025/12/24(水)


【お食事】2食付（夕食・朝食）


【料金】1人\68,000～


【プランURL】https://x.gd/dKIFt


【公式ホームページ】https://www.kitanokaze-saryou.com/