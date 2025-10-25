若手社員必見！「仕事での伝え方と振り返りの仕方セミナー」を名古屋で開催

室屋アフィリエイト合同会社

2025年10月27日（月）に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）にて、「若手社員必見！仕事での伝え方と振り返りの仕方セミナー」が開催されます。

イベント概要

セミナーを飲み物を飲みながら気軽に学ぶ！

集まった若手メンバーで意見交換やワークの実施もあり！



概要

１.プレゼンにおける伝え方

２.振り返りの仕方



伝え方は、同じことを言ってもいい方によって説得力が異なります。

大事なのは話の間と抑揚の使い方。伝えたいことのゴール設定。



振り返りは、自分のできなかったことの掘り下げ方。

出したい結果に対して、どんなことをすればいいかイメージできているか。

逆算した時に論理の飛躍が起きていないか。



こういったことを深堀ってお伝えと実践に役立つようにロープレしていきます。

セルフでドリンク飲み放題、お菓子も食べ放題となっており、リラックスした雰囲気の中でイベントをお楽しみいただけます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/29_1_18a9f8aa128930381e246ac47a4f2089.jpg?v=202510260327 ]

主催者について

高橋庸

・北海道札幌市出身

・2015年～北海道の大手学習塾で勤務。社会を専門に国語、英語の授業を小学生、中学生で担当

・2017 年(25 歳) グループ最年少で全国模擬授業大会出場。予選敗退。

・2019年(27歳) 全国模擬授業大会出場。社会科優勝

・2021年(29歳) グループのビジョン、ミッション、バリュー作成のプロジェクトリーダー

・同 グループ最大数の本校の責任者担当、オンライン授業担当。

・2021年(30歳)グループが運営している東進衛星予備校へ配属。社会、小論文、面接対策と部署の立て直しを担当。

・2023年(31 歳) 東進衛星予備校校舎長就任。(売上北海道2位)

私立高校での講演や地域の進路指導担当のミーティングで講演など担当。

・2025 年(33歳)組織開発コンサルタントとして従業員のパフォーマンスを高め業績を上げるための仕組みづくりを行っています。

会場について

会場は、愛知県名古屋市にあるアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)というコワーキングスペース（カフェのようなお店）です。

アルコワーキングの店内交流会やパーティーなどのイベントにも使えます

参考：店内写真(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)

アルコワーキングは、室屋アフィリエイト合同会社が経営しています。

＞詳しくはこちら

