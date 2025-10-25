「ブランピュア」のナイアシンアミド美容液が31％OFF！Amazonスマイルセール、10月27日より開催。

ピュアクリエイト株式会社エイジングスキンケア「ブランピュア」ホワイトシリーズが最大31%OFF!

本気のエイジングケア※1に応える、高機能スキンケアブランド「ブランピュア」を展開するピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、Amazon.co.jpで開催される「スマイルセール」に参加いたします。

2025年10月27日(月)9:00から11月4日(火)23:59までの期間中、ブランドの主力製品である「ナイアシンアミド美容液」を、31%OFFとなる特別タイムセール価格でご提供することをお知らせいたします。

※1 年齢に応じたスキンケアのこと

▼乾燥シーズン到来！“攻めのスキンケア”を始める絶好のチャンス

日頃より「ブランピュア」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、Amazonが開催する「スマイルセール」への参加を決定いたしました。

夏の間に紫外線を浴びたお肌や、これから乾燥が本格化する秋冬の肌悩みに、「何か特別なケアを始めたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

そんな皆様の想いにお応えするため、私たちの自信作であるナイアシンアミド美容液を、今回のセール期間限定の特別なタイムセール価格でご提供させていただきます。

▼セール対象 おすすめ製品のご紹介

1. 【ブランピュア ホワイトブースターセラムN25】ブランピュア ホワイトブースターセラムN25（美容液）

私たちの理想を追求し、一切の妥協なく完成させたナイアシンアミド25%配合の濃密美容液です。

あえて「化粧品」という選択をすることで、私たちが求めるリッチなテクスチャーと、肌が喜ぶような高い保湿感を実現しました。こっくりとした一滴が角質層のすみずみまで浸透し、乾燥が気になる秋冬の肌に、押し返すようなハリと輝くようなツヤを与えます。

ブランピュア ホワイトブースターセラムN25

通常価格 4,290円

→ セール価格 2,960円（31%OFF）

特別な成分

ナイアシンアミド25％

追加成分

スクワラン, ヒト型セラミド, 持続型ビタミンC誘導体

特徴

次に使う化粧水の浸透※1をサポート、高保湿・ハリ・ツヤUP

お悩み

年齢肌、潤いやハリ・弾力不足

※1 角質層

Amazon 購入リンク（美容液） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6YHTT8V

2. 【ブランピュア 薬用ホワイトピュアローションN】

ブランピュア 薬用ホワイトピュアローションN（化粧水）

シワも、シミも。高機能なのに、肌はみずみずしい。大人のための薬用化粧水。

厚生労働省が効果を承認した有効成分「ナイアシンアミド」を配合し、「シワ改善」と「美白※1（シミ予防）」の2つの効果が認められた医薬部外品です。

みずみずしい使い心地で、肌にすっとなじみ、重ね付けしても重くなりません。

ブランピュア 薬用ホワイトピュアローションN

通常価格 3,300円

→ セール価格 2,640円（20%OFF）

特別な成分

ナイアシンアミド（医薬部外品）

追加成分

低分子コラーゲン,ヒアルロン酸ナトリウム

特徴

シワ改善、美白※1（シミ予防）、サラッとしつつ内側※2はしっとり

お悩み

年齢によるシワやシミが気になる方、肌のくすみ※3が気になる方

※1 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ※2 角質層 ※3 乾燥によるキメの乱れ

Amazon 購入リンク（化粧水） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6YQK4W9

3. 【ブランピュア 薬用ホワイトピュアリンクルゲルN】

ブランピュア 薬用ホワイトピュアリンクルゲルN（ゲルクリーム）

塗った瞬間、ピン！としたハリ感。シワ改善と美白※1も叶える、新感覚の形状復元※2ゲル。

有効成分「ナイアシンアミド」を配合し、「シワ改善」と「美白※1（シミ予防）」の2つの効果が認められた薬用ゲルクリームです。独自開発の「形状復元ゲル」が、肌の上に見えないネットワークを形成。とろけるように肌になじんだ後、まるで肌が引き締まるかのように、ピンとした上向きのハリ感を与えます。さらに保湿成分として加水分解ヒアルロン酸も配合。うるおいで満たされた、つるんとなめらかな肌をご体感ください。

ブランピュア 薬用ホワイトピュアリンクルゲルN

通常価格 3,300円

→ セール価格 2,640円（20%OFF）

特別な成分

ナイアシンアミド（医薬部外品）

追加成分

加水分解ヒアルロン酸,ビタミンC誘導体,低分子コラーゲン

特徴

シワ改善、美白※1（シミ予防）、とろけるように肌になじむ

お悩み

年齢によるシワやシミが気になる方、肌全体のハリ不足や肌のくすみ※3が気になる方

※1 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ※2 形状を変化させて元の状態に戻るゲル ※3 乾燥によるキメの乱れ

Amazon 購入リンク（ゲルクリーム） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPFMLLZJ

ナイアシンアミド：整肌成分として

エイジングケア：年齢に応じたスキンケアのこと

▼ブランド担当者よりメッセージ

Amazonスマイルセールで最大31%OFF！BLANC PURE

「ブランピュア ホワイトブースターセラムN25」は、私たちの「理想の肌応えを届けたい」という一切の妥協ない想いから生まれました。

贅沢に配合したナイアシンアミドがもたらす、ハリとツヤに満ちた肌体験を、一人でも多くの方にお届けしたい。

Amazonスマイルセールは、その絶好の機会だと考えております。私たちの情熱が詰まったこの一滴を、ぜひあなたの肌で感じてください。

▼応援しています！

ブランピュアは横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサーです。

ピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）が運営するスキンケアブランド「BLANC PURE(ブランピュア)」は、プロバスケットボールチーム、横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサー（25-26シーズン）です。

ピュアクリエイト株式会社

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





