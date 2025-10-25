るぅと(すとぷり)、誕生日の10月25日にワンマンライブ詳細発表！ 2ndフルアルバム・BDグッズ、MV公開など“4大発表”解禁！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」）は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「るぅと」が誕生日である2025年10月25日(土)に、2026年2月・3月にかけて国立代々木競技場第一体育館にて開催するワンマンライブのタイトルなど公演情報を発表、チケット申込の受付を開始したことをお知らせいたします。あわせて、2ndフルアルバムの制作決定、バースデーグッズの販売、記念Music Videoの公開と、4つの情報を解禁いたしました。

「るぅと」にとって約6年ぶりとなるワンマンライブ『君と僕の約束 in 国立代々木競技場 第一体育館』。6年前に「いつか立ちたい」と語っていた夢の舞台が、ついに現実となります。

これまで応援してくださったリスナーの皆さまへの感謝を込め、特別な時間を創り上げます。今回発表されたワンマンライブは、2026年2月28日(土)・3月1日(日)の2日間にわたって開催。本公演では、昼夜2部制・全4公演を予定。ファンクラブ最速先行受付を本日2025年10月25日(土)19:30より開始しました。

さらに、ソロとして約6年ぶりとなる2ndフルアルバムの制作決定、誕生日を記念した新作グッズの販売、そして自身が手掛けた新曲のMusic Video公開も実施。バースデーを記念し販売開始となったリングネックレスや公開された新曲には、るぅとのこだわりがふんだんに盛り込まれています。

音楽・ライブ・グッズ・映像の4つの分野で、るぅとの“今”と“これから”を届ける特別な1日となりました。

■「るぅと」からリスナーの皆さまへメッセージ

今年は誕生日という日にリスナーさんに特別なお知らせをさせていただきました！

6年前、まだ夢のまた夢だった場所――

『国立代々木第一体育館』でのワンマンライブが、ついに決まりました。

いつか立ちたいと夢に見ていた舞台。

信じられないくらい、嬉しいです。

そして何より、この場所に立てるのは、いつも支えてくれるリスナーさんがいてくれたからです。

どんなときも、傍で一緒に進んでくれてありがとう。

一緒に夢を叶えてくれてありがとう。

みんなの言葉や想い、応援が僕を前に進ませてくれました。

こうして6年を経てワンマンライブを開催できるのは、

一人じゃなく、"君と一緒に"進んできたからです。

このステージは、僕だけの夢じゃなく、

みんなの応援で叶った、大切な“君と僕の夢”です。

2日間全公演、今までの感謝を込めて、最高のライブにします！

受け取ってください！

そして、もうひとつ__

なんと…！

2ndフルアルバムの制作も決定しました！

まだ届けたい音が、伝えたい想いが、たくさんあって、

僕の音楽で、少しでも誰かの心に寄り添えたり、前を向くきっかけになれたら嬉しいです。

これからも大好きな音楽に、たくさんの「ありがとう」を音に乗せて届けていくね。

楽しみに待っててくれたら、嬉しいな。

改めて、いつも本当にありがとう。

これからも一緒に進んで行こうね！

るぅと

■ 『君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館』 公演情報

【公演タイトル】 君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館

【開催日時】

-2026年2月28日(土)

[1部]開場11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00

-2026年3月1日(日)

[1部]開場11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00

【会場】 国立代々木競技場第一体育館 〒150-0041 東京都渋谷区神南２丁目１－１

【特設サイト】https://root-yoyogi-national-stadium2026.stpr.com(https://root-yoyogi-national-stadium2026.stpr.com)

■ チケット販売情報

[FC最速先行受付（抽選）]

【受付期間】

2025年10月25日19:30～2025年11月9日23:59まで

【申込受付】

受付URL：https://strawberryprince.stpr.com/p/events/RootOneManLive2026

※本受付はファンクラブ先行です。 チケットのお申込みには、すとぷり公式ファンクラブ「すとふぁみ」および、STPR IDへの会員登録が必要です。

※お申込みの際に同行者を決める必要はありません。なお、同行者は会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます。

●指定席

価格：8,800円(税込)

●ファミリー席

価格：6,600円(税込)

●土曜日2公演通しチケット

価格：20,000円(税込)

●日曜日2公演通しチケット

価格：20,000円(税込)

≪注意事項≫

※3才以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※全ての公演に1回ずつ、お一人様4枚までお申込みいただけます

※同行者はすとふぁみ会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます

※【すとぷり公式ファンクラブ「すとふぁみ」へのご入会(=入金)が必要となります

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申込みください。

【通しチケットとは？】

・土曜日2公演通しチケットは2/28(土)昼公演・夜公演の2公演分のチケットです

・日曜日2公演通しチケットは3/1(日)昼公演・夜公演の2公演分のチケットです

【通しチケットの特典内容】

特典１.：実写ポスター(土日絵柄違い)

特典２.：ライブ銀テープ

≪通しチケット注意事項≫

※ 「実写ポスター」は土曜日と日曜日で絵柄が異なります

※ 「ライブ銀テープ」は土曜日と日曜日ともに同デザインとなります

※ 特典のお渡しは各日夜公演の入場時となります

同行者への特典付与に関しても、夜公演のチケットを分配された上、ご来場された方が対象となります

※ 各日付昼公演時のお渡しや、後日発送のご対応はできかねますのでご了承ください

●スペシャルグッズ付き指定席

【一般指定席の場合】

価格：18,000円(税込)

内訳：指定席チケット(8,800円)＋アップグレード料金(9,200円)

【通しチケットの場合】

価格：38,400円(税込)

内訳：通しチケット(20,000円)+アップグレード料金(18,400円)

【特典】

アリーナ席確約 / スペシャルグッズ / 専用入場レーン

「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレードチケットへの申し込みは君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館 FC最速先行(抽選)の「土曜日2公演通しチケット」「日曜日2公演通しチケット」「一般指定席」チケットで当選後、ご入金された方のみ可能です！

ご希望の方は「土曜日2公演通しチケット」「日曜日2公演通しチケット」「一般指定席」チケットへお申込みください！

≪アップグレードについて≫

FC最速先行受付で「土曜日2公演通しチケット」「日曜日2公演通しチケット」「一般指定席」チケットをご当選・ご入金された方を対象に、スペシャルグッズ付き指定席へのお申込みを後日受け付け、抽選する方法です。当選された場合、「一般指定席」チケットはアップグレード料金として1枚につき9,200円(税込)＋手数料をお支払いいただきます。また、通しチケットをアップグレードする場合は1件(2公演分)につき、18,400円(税込)＋手数料をお支払いいただきます

※スペシャルグッズの詳細は後日お知らせいたします

※ファミリー席でのご当選チケットはスペシャルグッズ付き指定席アップグレード受付の対象外となります

※FC最速先行以外でのご当選チケットはスペシャルグッズ付き指定席アップグレード受付の対象外となります

※FC最速先行受付期間中に新規ご入会いただきチケットをご購入された方も、アップグレード受付の対象となります

※スペシャルグッズ付き指定席の詳細については特設サイトをご確認ください

※通しチケットを購入している場合、アップグレードは購入している全ての公演に適応されます

※通しチケット2公演のうち、1公演のみのアップグレード申込みはできませんので予め、ご了承ください

■2ndフルアルバム情報

詳細は後日お知らせいたします。楽しみにお待ちください！

■るぅと BIRTHDAY GOODS 2025

トップのデザインからネックレスのエンドチャーム、BOXのすべてに「るぅと」の想いがこもったバースデーグッズが登場！リングサイズは4サイズからお選びいただけます。

【完全受注生産】

Clover Key リングネックレス(シルバー925製) ※複製直筆メッセージ入りカード1枚付き

価格：18,000円(税込)

※画像はイメージです。実際のものとは若干異なる場合があります。

受付期間：2025年10月25日(土)～11月16日(日)23:59

お届け時期：2026年2月中旬頃から順次お届け予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/root-birthday-2025

≪ご注意≫

・お申込み後のキャンセル、変更はできません。

■バースデー記念新曲『君と僕の約束』MV情報

誕生日曲として制作された「君と僕の約束」。これまで「るぅと」がリスナーの皆さまへ届けてきた想いが込められたこの楽曲は、どこか懐かしさを感じさせながらも、これからの未来への期待や高揚感を味わえる一曲となっています。

【MV】『君と僕の約束』 / るぅと

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fz96w58kXa8 ]

YouTube： https://youtu.be/Fz96w58kXa8(https://youtu.be/Fz96w58kXa8)

Vocal： るぅと

Music：るぅとx松

Lyric：るぅと

Arrangement：松

Illust： 黒城ろこ

Movie：えるいー

■るぅと(すとぷり) Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。黄色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTubeチャンネル登録者数103万人、TikTokフォロワー70万人、各SNSの合計フォロワー数538万人にのぼる。(2025年10月現在)

楽曲制作を担当する音楽クリエイターとしても活動の幅を広げ、「すとぷり」をはじめとした様々なクリエイターに楽曲を提供しており、これまでに手掛けた曲は100曲以上にのぼる。自身で全曲作詞作曲を手掛けた1stフルアルバム『君と僕の秘密基地』は初週7万枚を突破。2020年1月にはZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブも開催した。2025年4月には人気子供番組『おはスタ』のテーマ曲を担当。2026年2月・3月に代々木競技場第2体育館にてワンマンライブを開催予定。

るぅと(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colon56n_stpr

公式X：https://x.com/colon56n

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/colon56n

公式LINE：https://page.line.me/208hffhq

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/