【元アナウンサーの発音で学ぶ】YouTubeチャンネル「スンジュン韓国語は発音が9割」総再生数100万回突破のお知らせ

株式会社アクセントエース

株式会社アクセントエース（東京都中央区）は、公式YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」のチャンネル総再生数が100万回を突破したことをお知らせいたします。

このチャンネルでは、元アナウンサーである韓国人講師・スンジュンが韓国語の発音のポイントや学習法についてわかりやすく解説。チャンネル登録者数は2.5万人を突破し（2025年10月25日現在）、韓国語学習者に有益な情報を届けるチャンネルとして日々発展を続けています。

https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」について

チャンネルを運営するスンジュンは、韓国語発音オンラインスクール「K-PRO」を通して、これまで600人以上の学習をサポート。多くの学習者に関わる中で、韓国語が上達しない原因は、文法から学ぶ学習方法にあると考えるようになりました。

そこでYouTubeチャンネルでは、「韓国語は発音が9割」をテーマに、活きた韓国語を身につけるためのコンテンツを発信しています。

京都大学で言語学を専攻したスンジュンならではの指導法で、初心者でもきれいな韓国語を話すためのコツを解説。

2023年のチャンネル開設以来、70本以上の動画を公開。ショート動画を含めた総再生数は138万回を超えています（2025年10月25日現在）。

スンジュンの公式LINEを追加された方には、以下の特典を無料配布いたします。

代表講師・スンジュン

- ハングルの基礎完全攻略- 最強の単語暗記術まとめ- 韓国旅行で使えるフレーズ50選- 韓国の最新流行語50選- スンジュンが直接読み上げる発音練習用動画4本プロフィール

韓国ソウル生まれ。 京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。 中高まで韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後、文部科学省の国費留学生に選抜され来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。4カ国語マルチリンガル（韓日英中）。日本語能力試験N1満点／TOEIC満点／中国語能力試験 HSK4級。AVEX所属アーティストの韓国語コーチ（日韓歌合戦 準優勝者 歌心りえさん）。千葉テレビ放送「スンジュンのKAN KAN KAN！」や「モーニングこんぱす」の出演をはじめ、登録者数2.5万人のYouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」を運営し、初心者から韓国語学習に挫折した人まで、楽しく最短で韓国語が話せるような指導をしている。

【会社概要】

会社名：株式会社アクセントエース

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立：2024年7月17日

事業内容：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

https://accentace.co.jp/