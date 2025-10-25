オイルで手軽にビフィズス菌！液状タイプのプロバイオティクスサプリメント「Bifiora（ビフィオラ）」が新登場｜Naturecan
・Naturecan公式サイトにて乳酸菌オイル「Bifiora（ビフィオラ）」が新発売
・オイルでビフィズス菌を摂取！新しい液状タイプのプロバイオティクスサプリメント
・『生きたまま腸に届く』ビフィズス菌BB536を採用
・無香料・無味で手軽にすっきり習慣をサポート
ご購入はこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/products/bifiora
オイルタイプで日常に取り入れやすい！乳酸菌オイル「Bifiora（ビフィオラ）」が新登場！
英国発のグローバルウェルネスブランドNaturecan Fitnessは、10/25(土)19:00に乳酸菌オイルドロップ「Bifiora（ビフィオラ）」を新発売いたします。
オイルをそのまま摂取するほか、ドリンクや食べ物に混ぜることでも手軽にビフィズス菌を摂取できる、新発想のプロバイオティクスサプリメントです。
■乳酸菌オイルドロップ「Bifiora（ビフィオラ）」
通常販売価格:\4,500（税込）
内容量:30ml（30日分）
製品仕様:
- オイルドロップタイプのビフィズス菌サプリメント
- 『生きたまま腸に届く』ビフィズス菌BB536を採用
- 1回あたりビフィズス菌40億個配合
- MCTオイルベース
- 無香料・無味で使いやすい
- カプセルが苦手な方や、お子様にも◎
- すっきり習慣をサポート
ご購入はこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/products/bifiora
新発想のプロバイオティクスサプリメントで、毎日の健康習慣をもっと手軽に。
「Bifiora（ビフィオラ）」は、ビフィズス菌をオイルに閉じ込めた新発想のプロバイオティクスサプリメントです。
森永乳業が発見したヒト由来の「ビフィズス菌BB536」を1回あたり40億個配合し、確かなエビデンスに基づいて毎日のすっきり習慣をサポートします。
ベースにMCTオイルを採用することで、カプセルが苦手な方やお子さまでも取り入れやすい仕様に。
ご家族みんなの毎日の健康にぴったりな商品として開発しました。
さらに一般のカプセルよりも消化吸収に優れた特性があるため、菌を守って腸まで届けやすく仕上げました。
直接摂取はもちろん、味や香りがほとんどないため、ヨーグルトやサラダ・冷たいドリンクにプラスするだけの“追い菌”習慣で、どなたでもライフスタイルに合わせて手軽に取り入れることが可能です。
毎日の食生活に「Bifiora（ビフィオラ）」をプラスして、心地よい毎日をサポートする新しい健康習慣を始めてみませんか？
摂取方法
ビフィズス菌が沈殿するため、使用前によく振ってからご使用ください。
付属のシリンジを用いて、0.8ml（スポイト1回分）を目安に、60℃以下の食事などに入れて召し上がってください。
※直接口の中に垂らして召し上がっていただくことも可能です。
公式サイトでは月末セールが開催中！新商品が期間限定価格に◎
Naturecan Fitness公式サイトでは、10/25(土)～10/31(金)の期間中「月末セール」を開催しております。
■セール概要
月末セール
・サイト内最大67％OFF
・新商品の「Bifiora（ビフィオラ）」が期間中10％OFF！
新発売をお得にご購入いただけるこの機会をお見逃しなく◎
公式サイトはこちら :
https://www.naturecan-fitness.jp/
Naturecan Fitnessについて
Naturecan Fitnessは、確かな品質の商品を通じて、アクティブで健康的なライフスタイルをサポートすることを使命とするブランドです。
プロテインやアミノ酸、アシュワガンダをはじめとするフィットネスサプリメントから、健康的に美しく生きるあなたをサポートする美容/ロンジェビティサプリまで、幅広いラインナップを展開。単なる栄養補給にとどまらず、日々のパフォーマンスサポートから未来の健康まで、お客様の「なりたい自分」を叶えるパートナーを目指しています。
Naturecan Fitnessの製品は、トレーニングに励むアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方に向けて設計されています。
忙しい毎日の中でも、手軽にバランスの取れた栄養を取り入れられるよう、品質・成分・製造過程のすべてにこだわり抜いています。
あなたの健康とパフォーマンスを最大限に引き出すために、Naturecan Fitnessが寄り添います。
会社概要
会社名:Naturecan株式会社
代表取締役:中島沙紀
お問い合わせ:info-jp@naturecan.com
公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/
X:https://x.com/naturecanfitjp
YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp
楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/
Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial
過去の記事はこちら
この1本で美容＆健康チャージ！女性のためのインナーケア鉄分ドリンク「CIRCLE Fe」新発売｜Naturecan Fitness
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000083735.html
美味しくて続けやすいと大好評◎人気商品「コラーゲンペプチド」にピーチ味が新登場！| Naturecan Fitness
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000083735.html
「長く、健康に、毎日の生活を楽しみながら美しく年齢を重ねる」ための全く新しいサプリメント【Longevity（ロンジェビティ）】が販売開始｜Naturecan Fitness
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000083735.html