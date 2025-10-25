¡Ú²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Û¥Ûー¥àÌµÇÔ¤Ç5Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¡ª¸ÅÁãÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Ç®Àï¤Ë¡ª
¤¤¤Ä¤â²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè5Àá Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥ºÀï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Game1¤«¤é1Q¤Ï²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤¬¡¢¤½¤·¤Æ2Q¤ÏÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤¬¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÇòÇ®¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Àá¤âÇ®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£¥·ー¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤Ç®¤¤±þ±ç¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè5Àá Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥ºÀï
Game1 ¡üÊ¡°æ 83―77 ²£ÉÍEX(ÇÔÀï)
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ûー¥àÌµÇÔ¤Ç5Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¤Î¤ëÊ¡°æ¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀïGame1¡£
¤½¤ó¤Ê¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤Ë¤Æ¡¢¡Ö#14 ¥«¥ê¥à¡¦¥¨¥¼¥Ç¥£¥ó¡×¤¬¥í¥¹¥¿ー¤ØÉüµ¢¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð¾ì¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°Àá¤ÏÂÓÆ±¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö#5 ¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¿¥ê¥¡×¤¬ÈóÂÓÆ±¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£Àá¤â¥í¥¹¥¿ーÏÈ¾å¸Â¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÁíÎÏÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¹¹¤·¤Æ»î¹ç¤ØÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÁ´»î¹ç¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸ÅÁã¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡Ö#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯¸ÅÁãÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤Ë¡ª
ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿°ìÀþ¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶Ïº¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»ê¤é¤º¿ä°Ü¤¹¤ë1Q¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¡°æ23-19²£ÉÍEX¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê39ÉÃ¤Ç¡Ö#11 ÌÚ²¼ÂçÆîÈÁ¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀº¹¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤Ç3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡ÖÊ¡°æ23-25²£ÉÍEX¡×(https://x.com/yokohamaex_/status/1981671678351753708?s=46)¡£
¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢2ÅÀ¥êー¥É¤·¤Æ1Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ2Q¤Ç¤âÀÜÀï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
2QÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡Ö#18 ¥¯ー¥ê¥Ð¥ê ¥»¥ê¥ó¥à¥ë¥¿¥é¡×¤ä¡Ö#21 ¥¨¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢1Q¤È¤Ï°Û¤Ê¤êº£ÅÙ¤Ï²£ÉÍEX¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¥êー¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¥Ûー¥à¤ÇÌµÇÔ¤ÎÊ¡°æ¤Ë»Ä¤ê28ÉÃ¤Ç1ÅÀº¹¤Ê¤¬¤éµÕÅ¾¤òµö¤¹Å¸³«¤Ø¡£
¤½¤ÎÃæ¡¢ºÆÅÙ¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä¾¸å¤Î¥×¥ìー¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á»Ä¤ê2ÉÃ¤ÇµÕÅ¾¤·2ÅÀ¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊ¡°æ¤Ç¤·¤¿¡£
µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏÊ¡°æ¤¬¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤Ç3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡ÖÊ¡°æ46-45²£ÉÍEX¡×¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£
Ê¡°æ¥Öー¥¹¥¿ー¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤ÎºÇ¸å¤ò·ù¤Ê·Á¤Ç½ª¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾ºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÂ®¹¶¤«¤é¡Ö#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¡×¤¬·è¤á¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÆÀ¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤âÄÀ¤á¤ÆÎ®¤ì¤ÏÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª
¤½¤³¤«¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º3ÅÀº¹°ÊÆâ¤ÎÅ¸³«¤¬½ªÈ×¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬3Q½ªÈ×¡¢½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÊ¡°æ70-63²£ÉÍEX¡×¤È7ÅÀº¹¤Ç3Q¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4Q¤Ç¤âÀè¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ9ÅÀº¹¤Ø¤È¹¤²¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¼éÈ÷¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤¹¡ª
5Ê¬°Ê¾åÌµ¼ºÅÀ¤ËÎ¿¤°¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÅÀº¹¤ò½ù¡¹¤Ë½Ì¤á¸åÈ¾¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡°æ72-71²£ÉÍEX¡×¤È1ÅÀº¹¤Ç½ªÈ×¤Ø¡ª
¤½¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¢¤±»Ä¤ê3:56»þÅÀ¤Ç¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¡ÖÊ¡°æ72-73²£ÉÍEX¡×¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔÀï¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ûー¥àÌµÇÔ¤Ç5Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿Ê¡°æÁê¼ê¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó
EXs¤Î³§¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡Íø¤ØÈó¾ï¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²óÉü¤·¤ÆÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â
ÃÄ·ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
²Ï¹çÎµ»ù HC
Àè½µ¡¢¿®½£¤µ¤ó¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤ÆÆÃ¤ËGame1¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤º¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£Æü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç6ÅÀº¹¡¢2¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤ÇÇÔÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î2¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤òÆ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=AmUhJ_Obq24 ]
Game2 ¢þÊ¡°æ 80―93 ²£ÉÍEX(¾¡Íø)
Á°Æü¤ÎGame1¤Ç¤Ï4Q¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤¦»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Ä¤ÄÇÔÀï¡£
²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Game2¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¥í¥¹¥¿ーÏÈ¾å¸Â¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö#11 ÌÚ²¼ÂçÆîÈÁ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤Ø¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤¤²£ÉÍEX¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡ª
¡Ö#93 ¾åÎÉ½áµ¯¡×¤¬2ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤Ë¤Î¤ë¤È»Ä¤ê4:11»þÅÀ¤Ç¡ÖÊ¡°æ8-19²£ÉÍEX¡×¤È2·åÅÀº¹¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤È»Ä¤ê2:41»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡°æ16-21²£ÉÍEX¡×¤È5ÅÀº¹¤Ø¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÎ®¤ì¤Ï¾ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
Á°Æü¤ÎGame1Æ±ÍÍ¤Ë1Q¥é¥¹¥È¥×¥ìー¤Ç¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë(https://x.com/yokohamaex_/status/1981959563843899712?s=46)¤Ê¤ÉºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡°æ19-31²£ÉÍEX¡×¡£
ºÆ¤Ó2·å¤Î¥êー¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç1Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡ª
2Q¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ò²£ÉÍEX¤¬Ã¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥êー¥É¤ò½Ì¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡Ö#93 ¾åÎÉ½áµ¯¡×¤¬8ÆÀÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬17ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡ÖÊ¡°æ38-51²£ÉÍEX¡×¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡ª
º£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ûー¥à¤ÇÌµÇÔ¤ÎÊ¡°æÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤²£ÉÍEX¡£
3QºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤³¤½Ê¡°æ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¡×¤¬¥¢¥ê¥¦ー¥×¤ò´Þ¤à2ËÜ¤Î¥À¥ó¥¯¤ò·è¤á¤ë(https://x.com/yokohamaex_/status/1981976628835328211?s=46)¤Ê¤É2·å¥êー¥É¤·¤¿Å¸³«¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÊ¡°æ¤Ë¥Úー¥¹¤ò°®¤é¤ì»Ä¤ê2:39»þÅÀ¤Ç3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡ÖÊ¡°æ55-64²£ÉÍEX¡×¤ÈÅÀº¹¤ò1·å¤Ø¤È½Ì¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²Ï¹çÎµ»ù HC¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤ê¡¢Î®¤ì¤òÀÚ¤ë¤È¤½¤Î¸å¤ÏºÆÅÙ¥Úー¥¹¤òÄÏ¤ß¤È¤êÄ¾¤·¤Æ¡ÖÊ¡°æ58-72²£ÉÍEX¡×¤Ç3Q½ªÎ»¡£
2·åÅÀº¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç4Q¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ4Q¤Ç¤Ï¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤¬ÌöÆ°¡ª¡ª
4Q¤À¤±¤Ç3P¥·¥åー¥È3ËÜ¤ò´Þ¤à7ËÜ¤Î¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤òÄÀ¤á¤Æ19ÆÀÅÀ¡ª
¥ëー¥ー¥¤¥äー¤Î¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤¬Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¥Áー¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¡°æ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¡ª¡ª
¤³¤³¤Þ¤Ç6Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¥Ûー¥àÌµÇÔ¤ÎÊ¡°æÁê¼ê¤Ë¡¢¶ì¤·¤¤¥í¥¹¥¿ーÊÔÀ®¤ÎÃæ¥¢¥¦¥§ー¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ëÂç¤¤Ê1¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#10 ±ÊÌî°Ò²¢
º£Æü¤ÏºòÆü¤ÎÇÔÀï¤«¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæÄäÂÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê(¸ÅÁã³®Àû¤Î)¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¡¢¡Ö#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
²Ï¹çÎµ»ù HC
ºòÆü¤ÎÇÔÀï¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¦¥µ¥¤¥º¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºòÆü¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê½¤Àµ¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤«¤ÊÅÀ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤È¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£ÆüËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=gFrPnfnFmS4 ]
¼¡²ó¥Ûー¥àÀï¾ðÊó
¤½¤·¤Æ¼¡²ó¥Ûー¥àÀï¤Ï²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¤Î»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥ºÀï¡ª
¡ÖEXCELLENCE HALLOWEEN 2025-26(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22362)¡×¤È¤·¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤Ë¡Ä¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤È»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡©
¢¨¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22362)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï Âè6Àá(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20251031_20251101/)
¡ÚÆüÄø¡Û
2025Ç¯10·î31Æü(¶â)19:05
2025Ç¯11·î01Æü(ÅÚ)15:05
¡ÚÂÐÀïÁê¼ê¡Û
»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º
¡Ú¥¢¥êー¥Ê¡Û
²£ÉÍÉðÆ»´Û
¢©231-0028¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²§Ä®2ÃúÌÜ9ÈÖÃÏ10
JRµþÉÍÅìËÌÀþ/º¬´ßÀþ¡¡´ØÆâ±ØÆî¸ý²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ6Ê¬
²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ °ËÀªº´ÌÚÄ¹¼ÔÄ®±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
»î¹ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª
https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)
³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
²£ÉÍ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤â2021Ç¯¡¢ËÜµòÃÏ¤Î²£ÉÍ°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¯¥é¥ÖÌ¾¾Î¤ò¡Ö²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ / YOKOHAMA EXCELLENCE¡×¤Ø¤È²þ¾Î¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Ï¡ÖStrive for Excellence¡×¤È¤¤¤¦¾ï¤Ë¼«¸Ê¸þ¾å¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖEXCELLENCE¡×¤Ë¤Ï¿´µ»ÂÎ¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£