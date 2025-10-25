大道芸博2025～TOKYO stage again～　東京ふたたび・11月開催決定!!︎　＠東京・練馬城址公園

イベント・バンキング運営組織委員会出典 大道芸博開催組織委員会

昨年、東京・中野（5月・9月アンコール公演）で開催、翌2025年5月には愛知・名古屋でも開催された、大好評の大道芸イベント「大道芸博」が数多のご要望に応え、2025年11月7日・8日・9日の３日間、ふたたび東京・ 練馬城址公園にて『大道芸博2025 ～TOKYO stage again～ 』と題し公演の開催を決定した。

大都市での新たな公園利用の提案と、入場無料（一部有料公演有り）で誰もが楽しめる地域貢献型の超大型・大道芸イベントがふたたび東京にて晩秋開催。

今開催の製作総指揮にはイトーノリヒサを起用！イトー氏は、総動員数200万人以上の「U-1グランプリ(R)うどん日本一決定戦」「NB-1グランプリ鍋奉行決定戦」など、2000年代以降ブームとなったグランプリ系イベントの発案者でもあり、昨今では画一的で変化が無いと云われる?!ご当地大道芸イベントに風穴を開けたと大きな話題をさらった「大道芸博」開催で話題になるなど、個性的・革新的な数々のイベントプロデュースでもお馴染みだ！期待が高まる…

東京開催スペシャルアンバサダーには昨年の東京公演に引き続き、ジャグリング世界大会ディアボロ部門優勝の生方洋佑（ウブカタヨウスケ）、オフィシャルアンバサダーには世界的なストリートマジシャンの大会で数々の優勝経験を持つ紙磨呂（カミマロ）、数多の大道芸タイトルを総なめ!!︎ “ King of 大道芸 ” といえば Mr.↓YU↑（ミスターユー）、さらにハッピーオーラ全開の大道芸人ジーニー、国内随一と称えられるキャラクター系コメディバランス系の健山（ケンザン）。

そして新たに本公演より、イギリス出身・流暢で?!ちょっと可笑しな日本語と笑いに満ちたトークを展開・大道芸博ではお馴染みのPaul（ポール）、ザザエさんネタのダンス動画は総再生回数2,000万回以上・SNS総フォロワー数約40万人！熊本からナニコレ？劇団がオフィシャルアドバイザーとして就任。

日本のみならず世界で活躍する大道芸人を中心に今回も国内最大級のパフォーマー80名以上が集結する！入場無料で朝から夜まで楽しめる大道芸一大イベントとして注目を集めている。

※特別公演Nightステージ（有料）のゲスト情報ほか詳細は次回、特集プレスリリースにて

開催概要

画像 昨年開催時の様子

名称

大道芸博2025 ～TOKYO stage again～

入場料

無料 ※一部有料ステージ有り

日時

11月7日(金)・8日(土)・9日(日)

・FREEステージ(入場無料・観覧自由)

10:00～17:30 ※予定

・特別公演Nightステージ(有料)

18:00～19:30 ※予定

会場

東京・練馬城址公園 エントランスゾーン

（西武豊島線豊島園駅改札口出てすぐ）

主催

大道芸博開催組織委員会

協力

スタチューパフォーマンス協会 EventBnking イトーノリヒサOFFICE

企画制作・運営管理

イベント・バンキング運営組織委員会

制作協力

イトーノリヒサOFFICE

エグゼクティブプロデューサー

シマダシュンタ

共同エグゼクティブプロデューサー

小川けいこ

プロデューサー

ミナミノリョウスケ

製作総指揮・プロデューサー

イトーノリヒサ

出典 生方洋佑🎖スペシャルアンバサダー生方洋佑（ウブカタヨウスケ）

第68回世界 IJAジャグリング世界選手権エクストリームジャグリング・ディアボロ部門 優勝

第68回世界 IJAジャグリング世界選手権個人総合 準優勝

2020年 東京オリンピック閉会イベントオープニング 出演

米国ジャグリング専門誌「ejuggle」掲載

ほか多数

🎖オフィシャルアンバサダー紙磨呂（カミマロ）

International competition of streetmagicians" in St.Wendel/Germany 優勝

International Streetlife Festival. Bamberg zaubert/Germany 観客投票一位で優勝 ほか

ヨーロッパを中心に各国から公式ゲストとして有名マジックショーに招かれる日本を代表するマジシャン！

出典 紙磨呂出典 Mr.↓YU↑🎖オフィシャルアンバサダーMr.↓YU↑（ミスターユー）

天満天神街道祭 『2011～2016度 優勝』

第1回 開国下田大道芸コンテスト 『優勝』

第2回 リトルワールド大道芸コンテスト 『優勝』

芸王グランプリ関東地区、北関東地区 『優勝』

ふくやま大道芸コンテスト 『グランプリ』

ほか多数受賞

🎖オフィシャルアンバサダー大道芸人ジーニー

コメディ系大道芸人の第一人者！そのハッピーオーラ全開のステージは唯一無二と話題!!︎

六芸神グランプリ『優勝』、芸王グランプリ『準優勝』、ふくやま大道芸ポイントベストパフォーマー ほか

出典 大道芸人ジーニー出典 健山🎖オフィシャルアンバサダー健山（ケンザン）

国内随一と称えられるキャラクター系コメディバランスパフォーマンスショーは必見。

大道芸博では初開催より出演、他の追随を許さない笑い溢れる大道芸はいまや大道芸博では欠かせない存在！

🎖️オフィシャルアドバイザーPaul（ポール）

イギリス出身。３メートル以上の一輪車上で流暢で?!ちょっと可笑しな日本語と笑いに満ちたトークを展開、 初開催より観客を魅了！

オーストラリアSpecialバスキングライセンス取得、横浜大道芸公式パフォーマーほか多数

出典 Paul出典 ナニコレ？劇団🎖️オフィシャルアドバイザーナニコレ？劇団

ザザエさんネタのダンス動画は総再生回数2,000万回以上、SNS総フォロワー数約40万人！

TBS・ラヴィット、めざましテレビなどテレビ出演多数。

天保山WORLD performanceフェス 優秀賞 ほか受賞多数

特別公演～Nightステージ 入場チケットはこちら

特別公演～Nightステージ

【前売・入場チケット/詳細は…】 https://daidogeihaku2025tokyo.peatix.com

Nightステージ・ゲスト 上段左から 生方洋佑・紙磨呂・Mr.↓YU↑中段左から 大道芸人ジーニー・健山・ Paul下段左から ナニコレ？劇団・エンジョイJoy・MARUZA

入場料：前売チケット1,500円 (当日券2,000円)

○チケット購入特典：ステージ終了後、ゲストと面会・撮影会・サイン会



※お席利用は自由・席数限定・先着順

●11月7日(金) 18:00～19:30（入場150人限定）※予定

【出演順】１.生方洋佑 ２.大道芸人ジーニー ３.エンジョイJoy ４.MARUZA

● 11月8日(土) 18:00～19:30（入場150人限定）※予定

【出演順】１. Paul ２.紙磨呂 ３.Mr.↓YU↑ ４.ナニコレ？劇団 ５.大道芸人ジーニー

● 11月9日(日) 18:00～19:30（入場150人限定）※予定

【出演順】１.ナニコレ？劇団 ２.Mr.↓YU↑ ３.紙磨呂 ４. Paul ５.生方洋佑



ご注意：

※保護者同伴3歳児以下入場無料 (お席利用の場合は膝上にて)

※カメラ (携帯電話含む) 持ち込みの際は脚立‧カメラスタンド‧自撮り棒などは持込‧使用禁止

※FREEステージ 10:00～17:30は入場無料・観覧自由

アクセス

【東京都立・練馬城址公園】

住所

東京都練馬区向山三丁目 エントランスゾーン

電車・バス

西武豊島線/都営大江戸線「豊島園」徒歩2分

都営大江戸線/西武池袋線/西武豊島線/西武有楽町線「練馬駅」北口から西武バス成増駅南口行き「豊島園」下車徒歩3分

お問合せ・サイト・SNS

・公式サイト

→ https://www.eventbanking.com/daidogeihaku

・公式X Twitter ※最新情報はこちらが最速

→ https://x.com/daidogeihaku

（＠daidougeihaku）

大道芸博へのご出演・ご出展・ご質問等はこちら

→ https://www.eventbanking.com/contact(https://www.eventbanking.com/contact)