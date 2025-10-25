「ラブキャッチャー2」で話題の谷口彩奈が主演！縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて『オープンマリッジ』（全16話）配信スタート

株式会社GOKKO出演：谷口彩奈 『オープンマリッジ』

10月25日(土)より、株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）は、縦型ショートドラマ最新作『オープンマリッジ』（主演：谷口彩菜）をアプリ「POPCORN」にて配信開始します。『オープンマリッジ』は、“オープンマリッジ”を口実に不倫を正当化する教師・翔太、妊娠中の妻・ひかり、女子高生・里帆、同僚の玲奈--4人の愛憎が暴かれていく縦型ショートドラマ。主演・谷口彩菜と佐伯大地が描くのは、結婚生活10年目の夫婦が迎える“オープンマリッジ”という禁断の提案。宮崎あみさ・大和田南那ら注目キャストが張り詰めた感情線を演じ切り、全16話の濃密な体験をスマホの縦画面でお届けします。

・作品名：『オープンマリッジ』

・配信：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

・話数：全16話（1話1～3分想定）

・形式：縦型ショートドラマ／恋愛×サスペンス×リベンジ

・配信開始：2025年10月25日(土)

・著作表記：(C)GOKKO

◼︎オープンマリッジとは

夫婦が互いに他者との恋愛を認め合う「開かれた関係」を指す言葉。

理想や誠実を語る一方で、境界が曖昧なまま崩壊を招くこともある--。

本作『オープンマリッジ』は、その"理想の愛"が"地獄の口実"に変わる瞬間を描く。

◼︎作品紹介

妊娠を告げた妻・ひかりに、夫・翔太が切り出したのは「オープンマリッジ」という都合の良い理屈。学校では婚約指輪を外し、女子生徒・里帆と密会する翔太。さらに二人を観察する同僚・玲奈の影。捨てられた弁当、香水の匂い、そして校内放送での暴露--“愛の名を借りた支配”が崩れ落ちる時、妻は復讐を選ぶ。スマホ1本分の距離で心拍数を上げる、全方位ブチ抜きの縦型ショートドラマ体験。

◼︎見どころ

1. “言葉の暴力”を可視化する縦型演出

フレーム外の気配・匂い・既読スルー--縦型ショートドラマの特性を活かし、画角の狭さを“息苦しさ”に転化。フォーク、トマト、カビ取りスプレーなど身近な小道具が象徴に化ける。



2. #校内放送の地獄--SNS時代の公開処刑

不倫写真・音声・捨て弁当の証拠を“学校公式アカウント”で拡散。SNS社会の「拡散」「炎上」「暴露」をリアルに描き、視聴者自身が傍観者であり加担者でもある構造を展開。



3. “オープンマリッジ”の甘言に潜む支配

「健全」「フェア」といった聞こえの良い言葉で、関係の主導権を握る加害者性を描く。縦型ショートドラマならではの速い文脈転換が、心理の反転を増幅させる。

■キャスト

主演の谷口彩菜『オープンマリッジ』より - (C)GOKKO

谷口彩菜--佐伯ひかり役

代表作：

『修学旅行で仲良くないグループに入りました』『ラブキャッチャージャパン2』『社長と嘘のシンデレラ』ほか

佐伯大地『オープンマリッジ』より - (C)GOKKO

佐伯大地--佐伯翔太役

代表作：

『ノーサイド・ゲーム』『鹿楓堂よついろ日和』『わたしのお嫁くん』ほか

宮崎あみさ『オープンマリッジ』より - (C)GOKKO

宮崎あみさ--橋本里帆役

代表作：

『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』ほか

大和田南那『オープンマリッジ』より - (C)GOKKO

大和田南那--藤沢玲奈役

代表作：

『セーラーゾンビ』『ヒミツのアイちゃん』『約束の時間』ほか

◼︎スタッフ

・監督・脚本：廣田純平（『世間体』『血肉の愛』『満タサレズ、止メラレズ』『セイサイのシナリオ』ほか）

・制作：STUDIO GOKKO

・製作：GOKKO

・コピーライト：(C)GOKKO

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

