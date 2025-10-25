萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録～京の章～』2026年1月上演決定!！

株式会社KANA-L AGENT

この度、2026 年 1 月 23 日(金)～25 日(日) 、京都 先斗町歌舞練場 にて上演予定の 萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇 『幕末松風録～京の章～』のキービジュアル・キャスト・スタッフ・チケット情報などの 公演情報を解禁！！

萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録～京の章～』 あらすじ

キービジュアル公開



明治 23 年。 元旗本の妻木田宮は、病の床で夢を見る。 そこは京の先斗町── 彼が生涯忘れることのなかった青年・吉田稔麿が散った場所だった。妻木は、桂小五郎や坂本龍馬、近藤勇など、激動の時代を生きた若き志士たちの影を追う中で、稔麿との出会いと別れ、そしてその壮絶な最期を辿ってゆく。 幕末の嵐に揺れる京を舞台に、時代の奔流に呑まれたある青年の物語が、いま蘇る。

萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録～京の章～』 キャスト発表！

萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録～京の章～』の出演者、スタッフが発表となりました！

上演に向けてのコメントも到着！

吉田稔麿（栄太郎）役 RIKU (THE RAMPAGE)

吉田稔麿役のRIKUです。 萩の章での物語があって、京の章では稔麿が何を思い、どう行動していくのか。 彼にとっての『正義』とは？『狂う』とは？ 是非会場にお越しください。 心よりお待ちしております。

＜代表作＞

【ミュージカル】「フィーダシュタント」マグナス役

【舞台】「前田慶次 かぶき旅 STAGE & LIVE ～肥後の虎・加藤清正編～」前田慶次役

【ミュージカル】「薔薇王の葬列」ヘンリー役

RIKU (THE RAMPAGE)

近藤勇 役 伊万里有

近藤勇役を演じさせて頂きます。 伊万里有です。 個人的に思い入れの強い近藤勇の役を演じる事ができて既に気合いが入っています。京都という事もありパワー全開です！！劇場でお会いしましょう。

＜代表作＞

【ミュージカル】ミュージカル 『刀剣乱舞』シリーズ 長曽祢虎徹役

【舞台】 舞台「機動戦士ガンダム 00」シリーズ ロックオン・ストラトス役

【映画】『遮那王 お江戸のキャンディー3』 平知盛役

伊万里有

桂小五郎 役 小西成弥

桂小五郎を演じさせていただきます、小西成弥です。 激動の時代を駆け抜けた桂小五郎という人物の生き様に寄り添い、その想いを皆様に届けられることを嬉しく思います。幕末の京都を舞台に描かれる壮大な物語を、ぜひ一緒に感じていただけたら幸いです。どうぞ楽しみにしていてください！

＜代表作＞

【ミュージカル】 ミュージカル『刀剣乱舞』 シリーズ 水心子正秀役

【舞台】 演劇『ライチ☆光クラブ』2025 ニコ役 【舞台】 タカハ劇団 第 20 回公演『他者の国』 正木信親役

小西成弥

伊藤俊輔（利助） 役 大友至恩

伊藤俊輔役にて出演いたします。大友至恩です。 前回の萩に続き京都でも出演できること光栄に思います。ストーリーは萩から京都へ続いているようで、京都の街で、どんな物語が繰り広げられるのかとても楽しみですね！豪華なキャスト様と共演できることも、非常に光栄です。物語と共に成長する我々をお楽しみにしていてくださいねっ！

＜代表作＞

【ミュージカル】ミュージカル『刀剣乱舞』 ～坂龍飛騰～ 大慶直胤役

【舞台】『HUNTER×HUNTER』 THE STAGE ゴン役

【ラジオ】TokyoFM『NISSAN あ、安部礼司 ～ BEYOND THE AVERAGE ～』安部永太役

大友至恩

妻木田宮 役 久保田秀敏

萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録～京の章～』にて妻木田宮役を演じます久保田秀敏です。 個人的に大好きな街、京都。そして大好きな時代背景、幕末。 志ある者達の熱く生きた想いが走るこの作品を 何かとご縁のある京都にて上演できること、大変喜ばしく思います。 萩から京へと続く物語。当時を生きた彼らの想いを、令和の時代に生きる僕たちが繋げ紡いで生きます。歴史ある【先斗町歌舞練場】での幕末、ぜひお越しください。

＜代表作＞

【映画】「フェイクアウト」杉本聡 役

【舞台】キ上の空論「緑園にて祈るその子が獣」丸琥(マルコ) 役

【ミュージカル】「薄桜鬼」シリーズ 土方歳三 役

久保田秀敏

坂本龍馬 役 陳内将

萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録～京の章～』に、坂本龍馬役で出演いたします。 これまで新撰組に関する作品や、坂本龍馬に憧れる会社員などを演じてきましたが、いつか坂本龍馬という人物を自ら演じてみたいという思いを、心の中で常に抱いていました。今回その機会をいただき、しかも坂本龍馬ゆかりの地・京都で演じられることは、嬉しさとともに身の引き締まる思いです。 激動の幕末を生きた彼らが、どのような想いを背負い、生きて散っていったのか。全身全霊をかけて挑みます。ぜひ見届けてください。

＜代表作＞

【舞台】 月の岬 平岡信夫役

【舞台】MANKAI STAGE A3! 皇天馬役

【舞台】 華岡青洲の妻 米次郎役

陳内将

【タイトル】

萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録～京の章～』

（読み ハギ・キョウトイシンモノガタリ セカイイサンロウドクゲキ 『バクマツショウフウロク キョウノショウ』）

【脚本】Spacenoid Writers’ Room（白川ユキ・月森葵）

【演出】加古臨王

【監修】尾上菊之丞

【出演】RIKU (THE RAMPAGE) / 伊万里有 小西成弥 大友至恩 / 久保田秀敏 / 陳内将

【日時】 2026年1月23日(金)～25日(日)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152415/table/10_1_8ecc9820e608663d2a79ed66f381ca40.jpg?v=202510260257 ]

◎全公演スペシャルカーテンコールあり

★全キャストによるアフタートークつき

上演時間：約90分（予定）

【会場】 京都 先斗町歌舞練場

〒604-8003 京都府京都市中京区橋下町１３０

公式ホームページ https://www.kamogawa-odori.com/kaburenjou/(https://www.kamogawa-odori.com/kaburenjou/)

【チケット】

●プレミアム席 20,000 円

※プレミアム席は前方及び花道脇席確約。特典付き[各回別 Ver.]

●二階正面プレミアム桟敷席 40,000 円

※二階正面プレミアム桟敷席はペア席（2 席分）。

特典 2 個付き[各回別 Ver.]

●特典付き一般席 15,000 円

※特典付き[各回別 Ver.]

●一般席 12,000 円

(全席指定・税込)

※「プレミアム席」と「二階正面プレミアム桟敷席」と「特典付き一般席」の特典グッズは同様です。 ※未就学児入場不可

【チケット販売】

◆ファンクラブ先行販売（抽選）25 年 11 月 7 日（金）20：00～11 月 16 日（日）23：59

◆オフィシャル先行販売（抽選）25 年 11 月 28 日（金）20：00～12 月 7 日（日）23：59

◆一般販売（先着）25 年 12 月 19 日（金）20：00～26 年 1 月 22 日（木）22:00

※一般販売では特典付きチケットの販売はございません。

【チケットに関するお問合わせ】

カンフェティ https://www.confetti-web.com/contacts(https://www.confetti-web.com/contacts)

【主催】株式会社KANA-L AGENT

【公演のお問合せ】stage-info@kana-lagent.com

※件名に公演タイトルをご記入ください。

内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございますのでご了承くださいませ。

【公式 HP】 https://bakumatsushofuroku.com(https://bakumatsushofuroku.com)

【公式 X】 @haginoshow ハッシュタグ「＃幕末松風録」「＃京の章」