KizunaAI(キズナアイ)「Go Round (feat. Daoko)」Music Videoを公開！

Kizuna AI株式会社

「Go Round (feat. Daoko)」Music Video

Kizuna AI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大坂武史）は、2025年10月25日に KizunaAI（キズナアイ） の最新アルバム『Homecoming』より、Daoko（ダヲコ） をフィーチャリングに迎えた楽曲 「Go Round feat. Daoko」 のOfficial Music Videoが公開されました。




本作は、Daokoが客演で参加、現実世界を生きる2人が双方を肯定して出会い紡いでいく物語を時にデュエットを挟みながら自在に歌う楽曲となっています。




デジタルとリアルが交差する世界観を描いたMVは　 KizunaAI と、繊細で幅広い表現のDaoko による初のコラボレーション楽曲です。




本作は、2025年9月17日にリリースされたKizunaAI 1st Album「Homecoming」に収録されています。


KizunaAIにとってオリジナルアルバムのリリースは、2019年のKizuna AI 1st Album「hello, world」以来、実に6年ぶりとなります。今作には気鋭のアーティストやミュージシャンが作詞・作曲・客演で多数参加し、多彩なサウンドでKizunaAIの“いま”を表現。





◼︎Director：YP (SATELLITE8 inc.) コメント




遠く離れた2人の星間飛行が重なる刹那を描きました。惑星間より遠くに居る2人が同じ宇宙に同じ景色を見る。円環のランデヴー。




Streaming：https://lnk.to/Homecoming_AL_




Music


◼︎Vocal：KizunaAI、DaokoDaokoDaoko


◼︎Voice Model：Nozomi Kasuga


◼︎Lyrics：ESME MORI、Daoko、KizunaAI


◼︎Music：ESME MORI、Daoko


◼︎Arrangement :ESME MORI


◼︎Mixing : D.O.I. (Daimonion Recordings)




MV


◼︎Director：YP (SATELLITE8 inc.)


◼︎DP：yansu（YOIN inc.）


◼︎1stAC：Satoshi Honda


◼︎2ndAC：You Okamoto（YOIN inc.）


◼︎Lighting Director：Takumi Yamada


◼︎Lighting Assistant：Fuyuto Tobita / Yumi Achiwa


◼︎Stylist：LISA KUBOTA


◼︎Hair&Make：Ryoji Inagaki


◼︎Driver：Yuta Kakuko / Nobuhiko MAEDA




◼︎AI creator：Ai Saito


◼︎CG designer / VFX Artist：NAKAKEN (UNDEFINED)


◼︎3DCG Designer：Yota




◼︎Production Manager：Shintaro Mizoguchi


◼︎Producer：Fumiya Okada


◼︎Production：SATELLITE8 inc.






収録アルバムKizunaAI 1st Album 「Homecoming」




発売日：2025年9月17日（水）


配信：各音楽配信サービスにて好評配信中


収録曲数：全10曲


収録曲：「Go Round feat. Daoko」ほか




本アルバム「Homecoming」を通じて、KizunaAIの音楽の現在地をぜひお楽しみください。


全10曲を収録しています。


スリープからの“目覚め”を経て「KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”」へと至る、半年あまりの歩みを音楽でたどることができる作品となっています。




アルバムは主要配信サイトにてデジタルリリースされている他、数量限定でCD盤の発売中。


https://official-goods-store.jp/kizunaai/



■『Go Round feat. Daoko』ミュージックビデオ


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AbImHCMJNfE ]





■収録アルバム情報



アルバム：KizunaAI 1st Album 「Homecoming」



発売日：2025年9月17日（水）


配信：各音楽配信サービスにて好評配信中


収録曲数：全10曲


収録曲：「Go Round feat. Daoko」ほか



KizunaAI - Homecoming リリース概要KizunaAI 1st Album 「Homecoming」


2025年9月17日（水）リリース





KizunaAI 1st Album 「Homecoming」


1.KizunaAI - かもね


Lyrics：ESME MORI、nishina、KizunaAI


Music：ESME MORI


Arrangement : ESME MORI


Guitar：Morisee（Awesome City Club）




2.KizunaAI - まざる


Lyrics: ZE, KizunaAI


Music: Narita Haneda


Arrangement : phritz




3.KizunaAI - ホワイトバランス


Lyrics : ueil、KizunaAI


Music : ueil


Arrangement : ueil




4.KizunaAI - ハンドサイン


Lyrics : ZE、KizunaAI


Music : tofubeats


Arrangement : tofubeats




5.KizunaAI - おまじない


Lyrics : illiomote、Avec Avec、KizunaAI


Music : illiomote、Avec Avec


Arrangement : Avec Avec




6.KizunaAI - hologram


Lyrics : Fuki Kitamura、KizunaAI


Music : Fuki Kitamura


Arrangement :Fuki Kitamura




7.KizunaAI - STYLE


Lyrics : Satoko Shibata、KizunaAI


Music : Satoko Shibata


Arrangement :TAKU INOUE




8.KizunaAI - ヒューマンメイド


Lyrics : yonkey、KizunaAI


Music : yonkey


Arrangement :yonkey




9.KizunaAI - Go Round feat.Daoko


Lyrics : ESME MORI、Daoko、KizunaAI


Music : ESME MORI、Daoko


Arrangement :ESME MORI




10.KizunaAI - FANTASY


Lyrics : ZE、KizunaAI


Music : maeshima soshi


Arrangement :maeshima soshi




JacketArt Designer : Louie Evans (Tsuyoshi Kusano Design)


KeyVisual Illustrator : champi


Logo Designer : 2BOY



CD特装版（5,000円・税抜）


「KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”」会場にて先行販売


通常版の内容に加え、化粧箱入り仕様、「Hello, Morning」「future base」「mirai」のHomecoming Remix 3曲を収録したDLカードを同梱



CD通常版（3,000円・税抜）


KizunaAI公式グッズストアにて販売


ジュエルケース仕様CD、ブックレット封入



KizunaAI公式グッズストア


https://official-goods-store.jp/kizunaai/




【プロフィール】



Daoko（ダヲコ）


1997年生まれ、東京都出身。


15歳でニコニコ動画に投稿した楽曲が注目を集め、2015年にアルバム『DAOKO』でメジャーデビュー。以降、CMやアニメ主題歌をはじめ幅広く活動を展開し、米津玄師との共作「打上花火」はYouTube再生数6億回を突破。


音楽にとどまらず、小説執筆、ライブイベントの主催、絵画の個展、俳優としての出演など多彩な表現活動を通じて、国内外から高い評価を得ている。


2019年に個人事務所「てふてふ」を設立。ソロ活動と並行し、2023年からはバンド・QUBITとしても活動を開始。2024年には約4年ぶりとなるアルバム『Slash-&-Burn』をリリースし、椎名林檎の7thアルバム収録曲「余裕の凱旋」への参加でも話題を呼んだ。


2025年にはGiga & TeddyLoid「アクト feat. Daoko」やピーナッツくん「Tokyo Jumpers feat. Daoko」などのコラボレーションでも注目を集め、現在放映中のTVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』では日本語版オープニング主題歌を担当。11月19日には最新デジタルEPのリリースを予定している。




【プロフィール】




KizunaAI


KizunaAI（キズナアイ） - アーティスト / バーチャルビーイング



2016年に活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber。


キャラクターでありながらタレントとして活躍し、マルチな活動を通じてVTuber市場の拡大を牽引した。


2022年より無期限活動休止に入り、3年間のスリープ期間を経て、2025年2月26日に活動を再開。



「世界中の人とつながりたい」という想いのもと、


言語の壁を越えられる"音楽"を中心に活動を展開している。



YouTube：https://www.youtube.com/@AIChannel


TikTok：https://www.tiktok.com/@kizunaai0630


X：https://x.com/aichan_nel


HP：https://kizunaai.com/


各種音楽ストリーミングサービス：https://lnk.to/kizunaai_top




問い合わせ先


本リリースに関する報道関係のお問い合わせ


Activ8株式会社　広報担当 堀内


===========================


Activ8株式会社　


https://activ8.co.jp


===========================