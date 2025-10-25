¡ÚSDGs FES in EDOGAWA 2025¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È Vol.2- ¹â¶¶¥æ¥¦¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤ÏÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¥Èー¥¯¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾åÈÏµÁ¡¢°Ê²¼W TOKYO¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯10·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢SDGs¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹¾¸ÍÀî¶è¤ÈÁê¸ß¤ËÏ¢·ÈµÚ¤Ó¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£¤½¤ÎÏ¢·È¶¨Äê»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈSDGs¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¹¾¸ÍÀî¶è³Æ½ê¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ÖSDGs Season in EDOGAWA¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à ¼®É÷¤Î¹¾ì¡Ê¹¾¸ÍÀî¶èÎ×³¤Ä®6ÃúÌÜ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢5²óÌÜ¡Ê2024Ç¯ÅÙÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âè4²ó¤Ï¡¢¹ÓÅ·¤Î¤¿¤áÃæ»ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ØINTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢SDGs FES¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¥ì¥Ýー¥È¡ª
´Ä¶¾Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¡££²»ù¤ÎÊì¹â¶¶¥æ¥¦¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤·¡¢¡Ø¹¥¤¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£ÌÔ ¹¾¸ÍÀî¶èÄ¹¤¬¡Ö¡ØSDGs¤¨¤É¤¬¤ï10¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ÎSDGs17ÌÜÉ¸¤ò¡¢¶èÌ±¤¬¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë10¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØÅÅµ¤¤ä¿å¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ù¡Ø¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤ÇSDGs¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÅçÂ¼ÏÂÀ® ¹¾¸ÍÀî¶èµÄ²ñµÄÄ¹¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¾¸ÍÀî¶è¤ÏÀî¤È³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é20Ê¬¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¶èÆâ¤Ë¤Ï500°Ê¾å¤Î¸ø±à¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌÌÀÑÈæ¤Ï23¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ä¶¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¿Í¸ý¤¬5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢120¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤¹Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÂÀÅÄ¸ø¹° ¹¾¸ÍÀî¶èµÄ²ñÉûµÄÄ¹¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÃÏ°èÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¾¸ÍÀî¶è¤Ï¡ØÅìµþ¤Î²¼Ä®¡Ù¤Ç¡¢¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤¤Ä®¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ëÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦¡Ø¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÄ®¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¹âÌÚ½¨Î´ ¹¾¸ÍÀî¶èSDGsµÄ°÷Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎSDGs¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¾¸ÍÀî¶è¤Ï4Ç¯Á°¤ËÀ¯ÉÜ¤«¤é¡ØSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡Ù¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¶èÌ±¤Î´Ö¤ËSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¡ØSDGs¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù·×²è¤ò¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÁêÃÌ¼õÉÕ¤äÊ¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¶èÌ±¤¬¶¦À¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡§¹âÌÚ½¨Î´¡¢ÅçÂ¼ÏÂÀ®¡¢ÀÆÆ£ÌÔ¡¢ÂÀÅÄ¸ø¹°¡¢ ¢¨·É¾ÎÎ¬
- SDGs ¥²¥¹¥È¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡Ë
¡¡¡ÖSDGs¤¨¤É¤¬¤ï10¤Î¹ÔÆ°¡×¤Î¹ÔÆ°6¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶¤äSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢´Ä¶¾Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¹ÊóÂç»È¤âÌ³¤á¤ë¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÈÂ¿ÍÍÀ¡É¤ä¡ÈÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¹ñÀÒ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ë¤âº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°ã¤¤¤ÎÂç¾®¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢³§¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¡ØÆ±¤¸¤Ç¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤ËÇº¤Þ¤º¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢2024Ç¯10·î¤Ë³°¹ñ¿Í¶èÌ±¤ÎÀ¸³è»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¹¾¸ÍÀî¶èÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¥»¥ó¥¿ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤¯¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤âÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ºÁêÃÌ¤Ç¤¤ë°Â¿´µòÅÀ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¡ØÆÏ¤±¤ë¡Ù»ÑÀª¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø¤ï¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÎÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤â¡¢ÃÎ¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ê¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- »Ò°é¤Æ¥²¥¹¥È¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê¹â¶¶¥æ¥¦¡Ë
¡¡¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë£²»ù¤ÎÊì¹â¶¶¥æ¥¦¤È¡¢¥Þ¥Þ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÀÆü¤òHAPPY¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¤äÃÎ·Ã¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMOTHERSÊÔ½¸Éô¡×¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÏÆÈþÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÆÆ£ÌÔ ¹¾¸ÍÀî¶èÄ¹¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡ª¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¹¾¸ÍÀî¶è¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÆÆ£ÌÔ ¹¾¸ÍÀî¶èÄ¹¤Ï¡Ö¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÌ±´ÖÄ´ºº¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¡Ø¸ø±à¡Ù¡Ø²¼Ä®¡Ù¡Ø»Ò°é¤Æ¡Ù¤Ç¤¹¡£¸ø±à»ñ¸»¤È²¼Ä®¿Í¾ð¤¬ÃÏ°è¤Ç»Ò°é¤Æ¤¹¤ë´Ä¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¤Ï¡Ö¼«Á³¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤ä²Ð¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÙÆü¤Ï¸ø±à¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤·¡¢¡Ø¹¥¤¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¾®ÏÆÈþÎ¤¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï¼«Á³¤Î´Ä¶¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤ò¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÍ§¿Í¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é¤Æ¤ë¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß¡¢°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤ÄÊý¤ÎÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤¬¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î50¤ÎÀ©ÅÙ¤ä»ö¶È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤¨¤É¤¬¤ï50¤Î»Ò°é¤Æ¥×¥é¥ó¡×¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÏÆÈþÎ¤¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤à¤ÄÄê´üÊØ¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿·À¸»ù´ü¤Ë¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»ºÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é½Ð²ñ¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ÔÀ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¤â¡Ö¡Ø¤ª¤à¤ÄÄê´üÊØ¡Ù¤Ï¡¢¿·À¸»ù´ü¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÃË¤¬ÍèÇ¯1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¡×¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¹¤¯¤¹¤¯¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¤ËÄÌ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¶è¤¬¤½¤¦¤·¤¿µï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¼ê¸ü¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ¤ÎÊý¤ä¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½Å¤Ê¤ë¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£Ç¯¤â¡ÖSDGs¤¨¤É¤¬¤ï10¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³·¿¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡SDGs FES¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¡ÖSDGs¤¨¤É¤¬¤ï10¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³·¿¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª¹¾¸ÍÀî¶è¤È¶èÆâ´ë¶È¤¬¶¦Æ±³«È¯¤ò¤·¡¢¡ÖSDGs¤äCO2ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤¿¥Ò¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëSDGs¥¢¥×¥ê¡Öeito¡×¡Êhttps://web.eito.life/¡Ë¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ー¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë»Üºö¤ä¡¢»ØÄê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢»ØÄê¤Î¥Öー¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÅÃå¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¥Öー¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¥¥Ã¥º»æÊ¾¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë»Üºö¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±.¡§Ææ²ò¤¥²ー¥à¡Û¡Ê¹ÔÆ°2¡¿¹ÔÆ°7¡Ë
W TOKYO¤È³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¤Î¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖÆæ²ò¤¥²ー¥à¡×¤òÅ¸³«¡£ËÉºÒ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆæ²ò¤¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÆâ¤ò¼þÍ·¤·¡¢Æ¬¤âÂÎ¤â¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£².¡§Ì±Â²°áÁõÂÎ¸³¡Û¡Ê¹ÔÆ°2¡¿¹ÔÆ°7¡¿¹ÔÆ°6¡Ë
ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÃåÍÑÂÎ¸³¤äµÇ°»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ÛÊ¸²½¤ò³Ø¤ÓÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£³.¡§¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸ÂÎ¸³¡Û¡Ê¹ÔÆ°6¡Ë
ÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢ÀÊÌ¡¢À¤Âå´Ø·¸¤Ê¤¯µ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£´.¡§T¥·¥ã¥Ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯ºî¤êÂÎ¸³¡Û¡Ê¹ÔÆ°8¡Ë
ÃåÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¡£¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£µ.¡§¸ÅÃå¥Þー¥±¥Ã¥È¡Û¡Ê¹ÔÆ°8¡Ë
¥Öー¥¹ÂÎ¸³¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤ÈGET¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥Ã¥º»æÊ¾¡×¤ò¡¢Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¥ê¥æー¥¹¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢SDGs ¤Ø¤È·Ò¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGAP¡×¤ÈÏ¢·È¡£
¡Ú£¶.¡§¹¾¸ÍÀî¶èPR¡Û¡Ê¹ÔÆ°3¡¿¹ÔÆ°5¡¿¹ÔÆ°7¡¿¹ÔÆ°10¡Ë
¡ÖSDGs¤¨¤É¤¬¤ï10¤Î¹ÔÆ°¡×¡¢¤½¤·¤ÆSDGs¥¢¥×¥ê¡Öeito¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨Êª¤òÀßÃÖ¡£SDGs¤Î°Õ¼±ÉÕ¤±¤ä¿´¤¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿
¡Ú£·.¡§SDGs¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥«ーÅ¸¼¨¡Û¡Ê¹ÔÆ°4¡¿¹ÔÆ°10¡Ë
SDGs¥«¥éー¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ーÅ¸¼¨¤·¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥¥ã¥é¥Ð¥ó³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£¸.¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñ¡Û¡Ê¹ÔÆ°9¡¿¹ÔÆ°10¡Ë
³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤ËÊë¤é¤¹Ãî¤äµû¤Ê¤ÉÀ¸¤Êª¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤ª¤è¤Ó»Ò¶¡¤«¤éÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢À¸¤Êª¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£¹.¡§¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤PR¡Û¡Ê¹ÔÆ°2¡Ë
¹¾¸ÍÀî¶è¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¡Ö¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡×¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥é¥°¥Óー¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¹ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ò¼Â»Ü¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±£°.¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¡Û¡Ê¹ÔÆ°1¡¿¹ÔÆ°2¡¿¹ÔÆ°5¡¿¹ÔÆ°6¡Ë
¿Æ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÀÒ´Ø·¸¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬¼çÌò¤ÎInternational Zone¤òÀßÃÖ¡£²ñ¾ìÆâ¤ËÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤Î¥Õー¥É¥Æ¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±£±.¡§¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÈÎÇäEdogawa Beer Project ～¤È¤â¤Ë¥Óー¥ë¤ÎÈÎÇä～¡Û¡Ê¹ÔÆ°6¡Ë
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¤Ò¤¤³¤â¤êÅö»ö¼Ô¤Ê¤É¤Î½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Óー¥ë¤Î¾úÂ¤¤äÈÎÇäÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ½¢Ï«¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖEdogawa Beer Project¡×¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢SDGs FES²ñ¾ìÆâ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±£².¡§¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û¡Ê¹ÔÆ°8¡Ë
¼«Ê¬¤Î¼Î¤Æ¤¿¤´¤ß¤¬²¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤´¤ß¼Î¤Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê¤´¤ßÈ¢¡Ë¤òÀßÃÖ¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤â¹âÎð¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼ÂÁ©¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC ³«ºÅ³µÍ× ¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì10:00¡¡½ªÎ»15:00
¢¨¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸³«±é11:00¡¡½ª±é15:00
²ñ¾ì¡§³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à ¼®É÷¤Î¹¾ì¡Ê¹¾¸ÍÀî¶èÎ×³¤Ä®6ÃúÌÜ¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e083/kuseijoho/keikaku/kuseiunei/sdgs/season/season2025/event/sdgsfes.html
½Ð±é¼Ô¡§´äÃ«æÆ¸ã¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢EXILE TETSUYA¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ïー¥È¡¢¤·¤Ê¤³¡¢ÎëÍÛ¸þ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢¤Í¤ª¡¢´õ¶õ¡¢ÌîºéÈþÍ¥¡¢Ä¹Ã«Àî¥ß¥é¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢½®ÄÅ¿¿æÆ¡¢¥Þー¥·¥åºÌ¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤«¡¡¢¨50²»½ç
MC¡§»³ÅÄ¿¿°Ê
¥¹¥Æー¥¸ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¡Â¾
¼çºÅ¡§¹¾¸ÍÀî¶è
¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñ
´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO
¢£SDGs Season in EDOGAWA¡ÊSDGs¥·ー¥º¥ó¡Ë¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
SDGs¤Ë·Ò¤¬¤ë¿È¶á¤Ç´ÊÃ±¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖSDGs¤¨¤É¤¬¤ï10¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆSDGs¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦´ü´Ö¡ÖSDGs¥·ー¥º¥ó¡×¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï2024Ç¯9·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï
¡ÖSDGs¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¡£»²²Ã·¿SDGs´ë²è¤Î³«ºÅ¤ä¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ94¡ó¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈTGC¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Éµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¡¢À¯ÉÜ¡¢´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¿ä¿Ê¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£