チェーンの構造美をまとう、〈kiuna〉の POPUP STORE が conte青山店 に登場

有限会社SESSION

マシンメイドと熟練の手仕事が響き合う「チェーンが主役」のジュエリー〈kiuna(https://www.instagram.com/kiuna_official/)〉。

10月26日（日）から11月2日（日）まで、conte(https://www.instagram.com/conte__official0906/)青山店にてPOPUP STOREを開催します。

conteディレクター・辺見えみり氏も日常に取り入れている〈kiuna〉のジュエリー。

代表作〈Marvelous Pierced Earring〉をはじめ、18Kイエローゴールドとプラチナを組み合わせた新作〈Dual Tone〉シリーズなど、ブランドの世界観を体感できるラインナップが揃います。

細部まで追求されたチェーンの構造美、肌の上で静かに揺らめく光。

精緻な手仕事が生み出す、〈kiuna〉ならではの静かな存在感をぜひご覧ください。

The Signature Piece

18K Yellow Gold

柔らかく光を反射する、〈kiuna〉の原点

ブランドの始まりを象徴する〈Long & Short Kihei Bracelet〉。

デザイナー・森山朝貴がデザインから制作まで、自らの手で仕上げた一本です。

ひねりを加え編み上げた「キヘイチェーン」は、上下をフラットにカットしたのち、熟練の手でひとコマずつ磨き上げられ、角に丸みを帯びた柔らかな表情へ。肌に溶け込むような滑らかさは、マシンメイドと手仕事の絶妙な調和が生むもの。

時計やリングとの調和を意識した絶妙な重さとバランスが、手元に心地よく馴染みます。仕上げは光を反射するポリッシュと、静かに艶めくサテンの2タイプ。

“繋がり”や“永続”を象徴するゴールドチェーンが、現代の感性の中で静かに輝きを放ちます。

Fluid Light

耳元で呼吸する光

しなやかに流れる造形美

〈Marvelous Pierced Earring〉シリーズは、ShortとLong、2つの長さで展開される〈kiuna〉を代表するピアス。

異なる太さのチェーンを丁寧に編み上げることで、自然な濃淡のグラデーションと立体感を描きます。

チェーンとフープピアス部分は着脱可能な構造となっており、お手持ちのチャームと交換したり、ネックレスチェーンに応用するなどスタイリングの自由度も高い設計。日常使いからフォーマルまで、幅広く活躍してくれます。

チェーンの揺らぎが光を捉え、耳元に立体的な奥行きを生む。

繊細さと構築性、繊細さと構築性が共存する、〈kiuna〉らしい造形が際立つピアスです。

Curve of Light

耳たぶに沿う曲線

繊細にきらめく小さな彫刻

ローマ建築のアーチから着想を得た〈Mini Arc Hoop〉。

小さなフープの中に、凛とした造形美が息づきます。

耳たぶに沿うように設計されたカーブは、無駄のないフォルムの中に確かな存在感を宿し、日常にも、特別な瞬間にも、静かに寄り添います。

18Kイエローゴールドとプラチナの2素材展開。ダイヤモンドの有無を含む全4モデルは、片耳販売のため、アシンメトリーな組み合わせも自在です。

職人の手によって丁寧に磨かれたフォルムは光を柔らかく揺らめかせ、

ミニマルであることが個性となる、〈kiuna〉の美学を体現しています。

Sculpted Light

豊かなバリエーションが語る

唯一無二の個性 -〈kiuna〉のリングたち

〈kiuna〉のリングコレクションは、ブランドを象徴するチェーンデザインを中心に、繊細な造形と確かな職人技が息づくシリーズ。

手元に統一感のある輝きをもたらし、チェーンリング同士の重ねづけはもちろん、他ブランドのジュエリーとも自然に調和します。ミニマルな構築の中に個性を宿し、コーディネートに奥行きと静かな強さを添える存在。

指先に心地よく馴染むフィット感、そしてジェンダーを問わず身につけられるしなやかさ。光の角度や動きに呼応して表情を変えるチェーンの面が、まるで呼吸するように輝きを放ちます。

繊細さと強さ、その狭間に生まれる美しさ。〈kiuna〉が描く、モダンでタイムレスなピースです。

■開催詳細

〈kiuna〉POPUP STORE

10月26日（日）～11月2日（日）

conte青山店 東京都港区南青山5-10-5 1F

※一部アイテムは受注生産になります。納期等、詳細は店舗までお問い合わせください。

※デザイナー森山氏在店日

10月26日（日）12:00～16:00

デザイナー在店時には刻印サービスを行います

kiuna(https://www.instagram.com/kiuna_official/)

日本発ジュエリーブランド〈kiuna〉は、熟練職人・森山朝貴が2021年に創設。

卓越した技術をもとに、チェーンを主役としたミニマルなジュエリーを、森山自らが一点一点丁寧に手掛けています。

精緻なマシンワークと繊細な手仕事を融合させ、ジェンダーレスでサステナブルな美を追求しています。

■本リリースに関する問い合わせ先

ショールーム セッション

TEL 03-5464-9975