SNS累計4000万回再生で話題沸騰「セキララカード」初の本格映像化！ リアルな本音をぶつけ合う社会実験型ショートドラマ『SEKIRARA Talk』10/25公開

株式会社セキララカード

対人関係を深めるコミュニケーションカード「セキララカード」を展開する株式会社セキララカード（代表取締役:藤原紗耶）は、新たな社会実験型ショートドラマ『SEKIRARA Talk』を制作し、第一弾作品を2025年10月25日(土) 18:00よりYouTube公式チャンネルにて公開いたします。

本作は、プロポーズ直後に破局した元カップルが、約3年ぶりに再会し、「セキララカード」を使って本音をぶつけ合う様子を映し出したショートドラマです。

作品概要

◆あらすじ

画像素材ダウンロードURL :https://drive.google.com/drive/folders/1OeqNjSqhqQaqdXmQsYqMoAS96KH4GWhe- タイトル: SEKIRARA Talk（セキララトーク）- 一般公開日: 2025年10月25日(土)18:00- 配信: YouTube（セキララカード公式チャンネル）(https://www.youtube.com/@sekiraracard)- 作品時間: 約20分- 出演: 海津雪乃、RYOMA- 脚本/監督: 藤井ワン！

5年前に恋人になり、プロポーズまでしたレイカ（海津雪乃）とコウタ（RYOMA）。しかしプロポーズ直後、レイカの過去の浮気が発覚。コウタは対話を一切せずに関係を断ち、それから約3年――。謝罪と復縁を願うレイカ、復讐心と過去からの解放を求めるコウタ。二人は再会し、セキララカードを前に向き合います。カードを引くごとに明らかになる真実。最後に引いたカードには究極の選択が...。果たして、二人が選んだ答えとは？（※本作品はフィクションです。）

◆見どころ: 復讐心と復縁願望が衝突する20分間

物語の舞台は、無機質なテーブルと椅子のみが置かれた、感情を隠せない空間。

対話が進むにつれ、レイカの寂しがり屋な一面や、コウタの冷酷な論破癖、さらにはお互いの「隠し事」がカードによって暴かれていきます。

このドラマは、「同じ言葉でも、いつ言うかで、その意味は変わる」というメッセージを、二人の生々しい対話を通じて描き出します。

『SEKIRARA Talk』ストーリーボード

出演者プロフィール

セキララカードについて

- 海津雪乃（かいづゆきの）/ レイカ役俳優。TRUSTAR所属。主な出演作品：大河ドラマ『光る君へ』（2024年）、日台合作ホラー映画『ザ・カース』主演（2026年公開予定）。- RYOMA（りょうま）/ コウタ役俳優。TRUSTAR所属。100万人超えTikTokアカウント「ローカルカンピオーネ」のメンバー。

対人関係の中でお互いを深く知るためのコミュニケーションカード。恋人、友人、家族など様々な関係性に向けた7種類のシリーズを展開。「より相手を深く知るための質問カード」が50枚入っており、ゲーム感覚で楽しみながら本音を引き出せるツールとして支持されています。

◆誕生のきっかけ

代表・藤原紗耶の実体験がきっかけ。「好きな人に好かれたくて素を出せず失敗した恋愛が何度もあっ

た。『コミュニケーションが大事』とみんな言うけど、具体的に何をしたらいいかわからなかった。もっと手

軽に、ゲーム感覚で楽しみながら本音を引き出せる方法があったら」という想いから、大阪大学大学院

人間科学研究科・岡田助教監修のもと、2023年に誕生。

『SEKIRARA Talk』について

「大切な人との対話を、あなたは、後回しにしていませんか？」―この問いをテーマに、最も“セキララ”でタブーに満ちた対話に挑む、対話型ショートドラマとして誕生しました。今後は、元カップルだけでなく、元親友や元親子、元相方など、様々なパートナーシップに焦点をあてた『SEKIRARA Talk』企画を展開予定です。

制作スタッフ

藤井ワン! （監督／脚本）

永吉貴志 （撮影／編集）

katy （撮影）

Kento （照明／音声）

藤原紗耶 （企画）

株式会社セキララカードについて

対人関係を深めるコミュニケーションカード「セキララカード」を展開。7種類のカードシリーズを提供し、Instagram等のSNSではリール総再生回数2000万回以上、フォロワー数約4万人を獲得。

対話型ワークショップや映像コンテンツ制作など、コミュニケーションの質を高める取り組みを展開中。

- 社名: 株式会社セキララカード- 代表取締役: 藤原紗耶- 設立: 2023年- 所在地: 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C- 公式サイト: https://sekiraracard.com/- Instagram: @sekiraracard(https://www.instagram.com/sekiraracard/)- TikTok: @sekiraracard(https://www.tiktok.com/@sekiraracard)- YouTube: @sekiraracard(https://www.youtube.com/@sekiraracard)- X: @sekiraracard(https://x.com/sekiraracard)