埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、ラニ プルメリアと2025シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越市内でリラックスと美を提供するエステティックサロン ラニ プルメリア（埼玉県川越市、代表 斉藤知美）と2025シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■ラニ プルメリア 様Instagram: https://www.instagram.com/lani.plumeria/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■ラニ プルメリア 代表 斉藤 知美 様コメント

「COEDO KAWAGOE F.Cの更なる成長を応援していきたいと思います！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 山田 大輔 コメント

「この度、エステティックサロン ラニ プルメリア様とパートナー契約を締結させて頂きました。ラニ プルメリア様は、南古谷駅近くに店舗を構え、ハワイアンテイストのアットホームな空間で、大手サロンで培われた確かな技術に基づいて、訪れた方に「リラックス」と「美」をご提供されております。

繋いでいただきましたこのご縁と斉藤様からの心強い応援のお言葉に心より感謝申し上げます。ご期待にお応えできるよう、関東1部リーグへの昇格、そしてJリーグ参入という目標に向かって成長を続け、クラブ一丸となって全力で取り組んでまいります！2025シーズンよりどうぞよろしくお願いいたします！」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

Mail：info@c-kawagoe.com