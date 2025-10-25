CLLENNのBLマンガ原作、映画『秘密關係 Secret Lover 最後の約束』12月26日（金）公開決定！

株式会社CLLENN

DMMグループのデジタルコミック出版社・株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）の人気BL（ボーイズラブ）マンガ『イッて終わりなわけがない！』（通称：『イておわ』）を原作とした映画『秘密關係 Secret Lover 最後の約束』が、2025年12月26日（金）シネマート新宿を皮切りに、全国順次公開されることが決定いたしました。

■ドラマ版配信開始直後から日本で話題沸騰！CLLENN原作人気BLマンガがついにスクリーンへ！

シリーズ累計90万ダウンロードを記録した、こめおかしぐの人気作『イッて終わりなわけがない！』を原作とし、繊細な心情描写と美しい映像美で、9月12日の日本配信開始後から話題沸騰中の台湾ドラマ『秘密關係 Secret Lover』。その劇場版が、2025年12月26日（金）よりシネマート新宿を皮切りに、全国順次公開されることが決定いたしました。

劇場版は、現在配信中のドラマ版を再編集し、さらにオリジナルシーンを新たに追加した特別版として公開。スクリーンならではの臨場感で描かれる、ふたりの物語を、ぜひ劇場でご覧ください。

■「好きがあふれだす」劇場版のポスタービジュアルも解禁！

砂浜で無邪気に笑い合う俊晞と韓拓の姿が切り取られたビジュアルは、幼なじみの二人が育んできた「友情と恋心が交差する瞬間」を象徴する1枚になっています。

公開されたビジュアルには、「好きがあふれだす」という、キャラクターの心情を代弁するようなフレーズが添えられ、作品の持つみずみずしい青春感をより引き立てています。

■主演キャストのお二人、そして原作者から劇場版公開決定の喜びコメントも到着！

GUNO（王君豪／BUGVEL) 役：陸 俊晞（ルー・ジュンシー）

僕にとって「秘密關係 Secret Lover」は、初めての俳優としての挑戦であり、大きな一歩でした。原作が日本の人気マンガであることに緊張もありましたが、完成した作品を観て不安が消えました。 Chanceは、とても優しく支えてくれる存在で、彼のおかげで撮影を乗り越えられました。観てくださった皆さんが、愛について新しい考え方を持っていただけたら嬉しいです。どんな形であっても、皆さん一人ひとりが幸せになれることを心から願っています。

Chance（成晞） 役：韓 拓（ハン・トウオ）

僕は幼い頃から日本の文化が好きで、日本原作の作品に参加しスクリーンで演じることが出来たのは本当に特別な経験でした。

GUNOとの出会いはまさに‘‘縁’'だと感じています。撮影の中で僕たちは単なる共演者ではなく、信頼し合えるパートナー、そして家族のような存在になりました。

映画では、ふたりの心が交わる瞬間を感じていただけたら嬉しいです。

日本の皆さん、愛しています！

原作者・こめおかしぐ先生

「秘密關係 Secret Lover 最後の約束」公開決定おめでとうございます！

俊晞と拓のまぶしい青春を劇場スクリーンで観られるということで、存分に目に焼き付けたいと思います。

劇場版初公開のシーンもあるそうで、秘密關係ドラマ版ファンの方も必見です。

ドラマ「秘密關係 Secret Lover」、原作「イておわ」と合わせて楽しんでいただけますように！

【INTRODUCTION】

“秘密”はついにスクリーンへ―

ドラマを再編集し、オリジナルシーンを加えた劇場版で、ふたりの物語が新しく動き出す。

日本のマンガ家・こめおかしぐによる人気BLマンガ『イッて終わりなわけがない！』が、台湾で実写化され大きな話題を呼び、全世界での配信を経て映画化。

本作は、数々のヒット台湾BLドラマを生み出してきた映像制作スタジオ・腦漿娛樂と、日本の原作元・CLLENNが手を組み、日台共同制作で臨んだ渾身の一作。

主演は、韓国のオーディション番組「PRODUCE X 101」で注目され、日台4人組ボーイズグループ「BUGVEL」のメンバーとしても活躍するGUNO（王君豪）と、ドラマ「飛魚高校生」をはじめ多くの映像作品に出演し、ソロシンガーとしても存在感を放つChance（成晞）。

アジアを舞台に飛躍する2人が、瑞々しい演技で魅せる青春BLムービーが誕生した。

【あらすじ】

俊晞と拓は、幼い頃からいつも一緒に過ごしてきた親友。

しかし大学での演劇公演をきっかけに、拓の告白から恋人同士となる。

実は、拓はずっと前から俊晞への想いを胸に秘めていたのだった。

2人は秘密の交際を始めるが、様々な困難に直面し、その関係は大きな試練を迎える。

青春のきらめきと切なさをぎゅっと詰め込んだ、甘酸っぱい初恋ラブストーリー。

■劇場版作品概要

タイトル： 『秘密關係 Secret Lover 最後の約束』

出演： GUNO（王君豪／BUGVEL）、Chance（成晞）、ティファニー・アナイス・リン（林宴慈）、ジュリー・ユアン（袁子筑）、リン・ジアウェイ（林嘉威）

原作： こめおかしぐ『イッて終わりなわけがない！』

制作プロダクション： 腦漿娛樂製作有限公司

配給（日本）： NAKACHIKA PICTURES

製作： 株式会社CLLENN

(C)2025 CLLENN Inc. All Rights Reserved.

■公開情報

公開日： 2025年12月26日（金）

劇場： シネマート新宿ほか、全国順次公開予定

【公式サイト】

https://secretlover.jp

【公式SNS】

公式X（旧Twitter）：https://x.com/secretlover_jp

公式 Instagram：https://www.instagram.com/secretlover.tw.official

■ドラマ版配信スケジュール

タイトル：『秘密關係 Secret Lover』

配信日時：毎週金曜日0時最新話配信（全10話・最終話は10/31配信開始）

配信プラットフォーム：

Amazon Prime Video / DMM TV / FOD / music.jp / カンテレドーガ 他

作品情報：

『秘密關係 Secret Lover』

出演：GUNO（王君豪／BUGVEL）、Chance（成晞）、ティファニー・アナイス・リン（林宴慈）、ジュリー・ユアン（袁子筑）、リン・ジアウェイ（林嘉威）

原作：こめおかしぐ『イッて終わりなわけがない！』

監督：姜秉辰（ジアン・ビンチェン） 脚本統括：林珮瑜（リン・ペイユー）

制作プロダクション：腦漿娛樂製作有限公司

ライセンス販売・宣伝（日本）：NAKACHIKA PICTURES

ライセンス販売（台湾・海外）：株式会社Asia&Nippon TV Communications

製作：株式会社CLLENN

※レンタルで配信

※販売価格は各プラットフォームに準拠

【PV】

日本版60秒PV：https://youtu.be/r6b9PcwYByw

スペシャルダイジェスト映像：https://youtu.be/NWXFddorluI

【OST】

https://soundscape.net/a/107230

■原作情報

電子コミックは、シリーズ累計90万ダウンロードを超えるヒットを記録し、すでに本編が完結。コミック単行本としても第1巻から第3巻まで発売されています。

著者：こめおかしぐ

出版社：株式会社CLLENN（紙コミックスは株式会社ジーオーティー刊）

【あらすじ】

陸と拓真と陽奈は、大学生になっても仲のいい幼馴染み。陽奈に片想い中の陸は彼女を取られまいと、モテメンに成長した拓真をライバル視しては何かと勝負を挑んできた。

そんな陸の純情を弄ぶように、勝負はいつの間にかエスカレートして…。

クールで強引なモテ男×負けず嫌いな童貞男子の、ドキドキキャンパスライフ！

【電子書籍配信ページ】

https://1-oshimanga.com/p000131/

各電子書店で配信中

(C)こめおかしぐ／CLLENN

■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は5,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

ホームページ：https://cllenn.com/

編集者採用ページ：https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/

トピックス一覧：https://cllenn.com/topics

採用広報公式X：https://x.com/cllenn_recruit

【事業に関するお問い合わせ】

CLLENN 事業担当

E-MAIL：info-cln@cllenn.com