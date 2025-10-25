『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』アニマックスでテレビ初放送が決定！テレビ初放送記念Xフォロー&リポストキャンペーンも実施！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)と株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人)は、「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」のテレビ初放送が決定したことについての情報をお知らせいたします。

『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』のテレビ初放送が決定！

2024年7月19日(金)から全国公開してきた『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』が、アニマックスにてテレビ初放送されることが決定しました！テレビ初放送を記念して豪華サイン入りプレゼントがあたるXフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします！

【放送時間】

・初回放送：2025年12月14日（日）22:00～23:45

・再放送：2026年1月11日（日）18:00～19:45

【ご視聴方法】

▼アニマックス

https://www.animax.co.jp/

【キャンペーン内容】

期間内にアニマックス公式Xをフォロー＆キャンペーンポストをリポストいただいた方の中から抽選で5名様に 「サイン入り！すとぷりクリアファイル」をプレゼント！

■応募期間

2025年10月25日（土）～ 2026年1月11日（日）23:59

■キャンペーンページURL

https://www.animax.co.jp/campaign/stpr

■景品内容

サイン入り！すとぷりクリアファイル

■注意事項

※施策に参加する際はアニマックス公式Xアカウント(@ANIMAX_Japan)のフォローが必要になります。

※当選された方にはアニマックス公式Xアカウント(@ANIMAX_Japan)よりダイレクトメッセージ(以下DM)にてご連絡予定となりますので、当選連絡まで対象アカウントのフォローを外さないようにお願いいたします。

※アニマックス公式Xアカウント(@ANIMAX_Japan)をフォローしていないと、DMを受け取ることができませんのでご注意ください。

※アカウントを非公開設定にされている方は、参加対象外になりますのでご注意ください。

※本キャンペーンへの応募にあたり、大量の複数アカウントでのご応募といった不正行為を行ったことが発覚した場合は、応募を無効とさせていただく場合がございます。

※応募は、日本国内に在住の方で、かつ当選連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。

※当選者には抽選が完了次第、順次DMをお送りし、景品の送付先などをお伺いいたします。期日までにご返信いただけない場合は当選を無効とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※ご記入いただいた個人情報は景品を発送するためのもので、それ以外の目的では使用いたしません。

※ご住所・転居先が不明などで景品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

※景品の転売は固く禁止いたします。またキャンセルや返品、交換はできません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

■キャンペーンに関するお問い合わせ

アニマックスカスタマーセンター電話 0570-002-600 10:00-20:00（年中無休）

『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』作品概要

■公開日

2024年7月19日(金)

■イントロダクション

2016年に結成され、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ「すとぷり」。

YouTube動画総再生数95億回再生、すとぷり公式YouTubeチャンネル登録者数353万人超、TikTokフォロワー数84.8万人、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4843.8万人にのぼる。(2025年3月現在)

2022年には5大ドームツアー制覇！

2023年には全11会場44公演の全国アリーナツアーを開催し、上半期音楽ライブ動員数日本1位に！

2023年第74回NHK紅白歌合戦にも初出場を果たした。

そして2024年。

勢いの止まらない"すとぷり"の新たな舞台としてアニメ映画化が決定！

主演は、すとぷり(莉犬/るぅと/ころん/さとみ/ジェル/ななもり。)。

アニメーション制作はライデンフィルムが担当！

まだ誰も知らない。

これは、すとぷりのはじまりの物語───

■STAFF

製作総指揮：ななもり。

監督：松浦直紀

原作：柏原真人

企画プロデュース：ななもり。

構成・脚本：涼村千夏

キャラクターデザイン：中村ユミ

色彩設計：小野寺笑子

美術監督：米田隆裕

3DCG制作：サンジゲン

撮影監督：土本優貴

撮影：ライデンフィルム

音響監督：田中 亮

音響効果：徳永義明 冨田奈津実

音楽：STPR Records

アニメーション制作：ライデンフィルム

製作：劇場版すとぷり製作委員会

配給：ブシロードムーブ

監修：STPR Studio

■CAST

主演：すとぷり(莉犬/るぅと/ころん/さとみ/ジェル/ななもり。)

種崎敦美

三森すずこ

岡本信彦

遠野ひかる

飛田展男

二又一成

戸松遥

山根雅史

日野まり

他



■公式サイト

https://stpr-movie.com/(https://stpr-movie.com/)

■公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/stpr_movie(https://twitter.com/stpr_movie)

「すとぷり」について

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数385万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4,982万人にのぼる。(2025年10月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

■「すとぷり」公式

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/(https://strawberryprince.stpr.com/)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/StPri_info(https://twitter.com/StPri_info)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

