¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤ÎÌ¤Íè¤Ø ÏÂ²Î»³¸©ÇÏ»öÃÜ»º¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¡¦¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÏÂ²Î»³¸©½Ã°å»Õ²ñ¼çºÅ ¡Ö£²£°£²£µÆ°Êª´¶¼Õ¥Çーin¤ï¤«¤ä¤Þ¡×¤Ë¶¨»¿¤ª¤è¤Ó¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÏÂ²Î»³¸©ÇÏ»öÃÜ»º¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÏÂ²Î»³¸©½Ã°å»Õ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö£²£°£²£µÆ°Êª´¶¼Õ¥Çーin¤ï¤«¤ä¤Þ¡×¤Ë¶¨»¿¤ª¤è¤Ó¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆ°Êª¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤äÆ°Êª±à¡¢ËÒ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤¤¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤ä°¦¸îÀº¿À¤Î¹âÍÈ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥¯¤ÇÊë¤é¤¹Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³¤ä¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤ß¤ì¡ÊSmile¡Ë¡×¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡¢Æ°Êª¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡¦¼Â»ÜÆü¡¡¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£¶Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÏÂ²Î»³¾ë¸ø±àÀ¾¤Î´Ý¹¾ì¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô°ìÈÖÃú£³¡Ë
¡¡¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§¸áÁ°£±£°»þ£°£°Ê¬～¸á¸å£´»þ£°£°Ê¬
¡¡¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡§ÏÂ²Î»³¸©ÇÏ»öÃÜ»º¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÏÂ²Î»³¸©½Ã°å»Õ²ñ
¡¡¡¦»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ê£±¡ËÆ°Êª¤Õ¤ì¤¢¤¤¡Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ûー¥¹¡¦¥ä¥®¡Ë
¡¡£±.¸áÁ°£±£±»þ£°£°Ê¬～¸áÁ°£±£±»þ£±£µÊ¬
¡¡£².¸á¸å¡¡£±»þ£°£°Ê¬～¸á¸å¡¡£±»þ£±£µÊ¬
¡¡£³.¸á¸å¡¡£³»þ£³£°Ê¬～¸á¸å¡¡£³»þ£´£µÊ¬
¡¡¢¨³Æ²ó£±£µÁÈ¸ÂÄê¤Î¤´»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤ß¤ì¡ÊSmile¡Ë¡×¤È¤ÎµÇ°»£±Æ²ñ
¡¡£±.¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬～¸áÁ°£±£°»þ£´£µÊ¬
¡¡£².¸á¸å¡¡£°»þ£³£°Ê¬～¸á¸å¡¡£°»þ£´£µÊ¬
¡¡£³.¸á¸å¡¡£³»þ£°£°Ê¬～¸á¸å¡¡£³»þ£±£µÊ¬
¡¡¢¨À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»þ´ÖÆâ¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï³§ÍÍ¡¢µÇ°»£±Æ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤ß¤ì¡ÊSmile¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤ß¤ì¡ÊSmile¡Ë¡×
£±£°£°Ç¯¸å¤ÎË¤«¤ÊÀ¤³¦¤«¤é¡ÖÌ¤Íè¤ÎSmile¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¡Ö¤¹¤ß¤ì¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡ÈSmile¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ë¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈSmile¡É ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥íー¥Þ»úÉ÷¤ËÆÉ¤à¤È ¡È¥¹¥ß¥ì¡É ¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ß¥ì¤Î²Ö¤Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦²Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¤¹¤ß¤ì¡Ù¤¬°é¤à¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡×¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¡ÖÂç¤¤Ê¹¬¤»¡×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢£±£°£°Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£³¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ØÆ°Êª°¦¸îÀë¸À¤ò½ñ¤³¤¦¡ª¡Ù
¡ÔÆâÍÆ¡ÕÆ°Êª¥¤¥é¥¹¥È¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¡¢¼ê½ñ¤¤ÇÆ°Êª¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¿Í¿ô¡ÕÀèÃå£²£°£°Ì¾¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²²ÃÈñ¡ÕÌµÎÁ
¡Ê£´¡Ë¥Ý¥¹¥¿ーÅ¸¼¨
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ°Êª´Ç¸î»Õ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡¢¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤Ï½Ã°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°Êª´Ç¸î»Õ¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー¡×¡Û
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×
¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤Æ
ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤
¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´
²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£