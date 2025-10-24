OSHMAN’S 40th ANNIVERSARY PROJECT、TAION × Danner × OSHMAN’S トリプルコラボアウター　10月24日（金）よりオンライン及び全店にて販売開始

株式会社オッシュマンズ・ジャパン

首都圏を中心に都市型スポーツ専門店を展開する株式会社オッシュマンズ・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：田寺誠治）は、創業40周年を記念し、アウトドアと都市生活をシームレスに繋ぐTAION・Danner・OSHMAN’Sの三者による初のトリプルコラボレーションアウターを10月24日（金）より発売します。

また、同日からOSHMAN’Sのメンズとしては初となるTAION別注アイテム等を取り揃えたTAION FAIRも開催します。

■TAION×Danner×OSHMAN’Sトリプルコラボアウターについて

2025年にOSHMAN’Sは創業40周年を迎えました。それを記念した特別企画として、機能性とスタイルを追求する「TAION」、そしてアメリカの名門アウトドアブランド「Danner」と初のトリプルコラボレーションが実現。長年にわたりアクティブなライフスタイルを提案してきたOSHMAN’Sの“今”を体現する、スペシャルアウターが完成。機能性とデザイン性を高次元で融合し、街でもアウトドアでも映える一着に仕上がりました。

【商品特徴】

・10ボタンデザインが生むクラシックな佇まい

チンストラップを含む10個のボタン仕様は、クラシックな印象を際立たせながらも、モダンなディテールを兼ね備えています。細部までこだわったデザインが存在感を放ちます。

・絶妙な丈感とモダンなシルエット

フロントボタン下からやや長めに設計しつつ、全体は標準丈に。トレンド感のあるAライン寄りのやや

オーバーサイズシルエットが、身体を包み込むような着心地と美しいバランスを両立します。

・2種類のポケット構成

手を温めるためのハンドウォーマーポケットに加え、収納性に優れたスラッシュポケットを配置。実用性とデザイン性を兼ね備えています。

・軽量で柔らかな着心地

TAIONならではの軽量ダウン構造を採用。寒い季節でも軽やかに、快適な温もりをキープします。

・裏地にアクセントカラーのグリーンを採用

裏地には深みのあるグリーンカラーを採用。さりげない遊び心が、スタイリングの幅を広げます。

・Dannerらしい象徴的ディテール

Dannerの代表作「Danner Light」のシューレースをフックコードとして使用。アウトドアのDNAを受

け継ぐ、唯一無二のデザインアクセントとなっています。

・収納可能なスタッフサック付き

付属のスタッフサックには、TAIONとDanner両ブランドのロゴを配置。コンパクトに持ち運べる利便性も備えています。

■商品概要

商品名：NPH DOWN P-COAT

サイズ：S・M・L・XL

カラー：BLACK・NAVY

価格 ：30,690円（税込）

■TAION FAIRについて

TAION・Danner・OSHMAN’S トリプルコラボアウターや、OSHMAN’Sのメンズとしては初となるTAION別注アイテムを含む新作を取り揃えた「TAION FAIR」を10月24日（金）から11月6日（木）の期間で開催します。メンズでは日常使いからアウトドアシーンまで対応する高機能ダウンを、オッシュマンズらしいカラーリングとシルエットで再構築。ウィメンズからはブランドの定番であるリバーシブルシリーズをベースに、素材・カラー・ディテールをアップデートした特別仕様の3型が別注アイテムとして登場します。一部商品にはOSHMAN’S40周年ロゴを施したスタッフサックも付属します。

＜OSHMAN’S・TAION別注アイテム｜メンズ＞

商品名：OJ Reversible Down JKT

サイズ：M・L・XL

カラー：CHACOAL×DARK SAGE GREEN・NAVY×DARK NAVY

価格 ：19,800円（税込）

オッシュマンズ初のTAIONメンズ別注モデル。ミリタリーライクなデザインをベースに、表裏で異なる生地を採用した完全リバーシブル仕様。表は丈夫なリップストップ地、裏は柔らかく軽やかなナイロン素材。両面のダイヤキルトステッチが立体感を生み出し、クラシックかつ都会的な印象を演出。スリット入りの裾設計で可動性を確保し、重ね着にも最適な仕上がり。

＜OSHMAN’S・TAION別注アイテム｜ウィメンズ＞

商品名：OJ Reversible Middle Down Coat

サイズ：M・L

カラー：BLK・BEIGE・WHITE

価格 ：19,910円（税込）

クラシックな襟付きデザインが印象的な、今季注目のミドル丈アウター。表面はマットな質感のナイロン、裏面は軽量で柔らかな素材を使用、襟もコーデュロイとボアの切り替え、両面の印象が全く異なるリバーシブル仕様がポイント。ボリュームを抑えた設計で、街にも馴染むクリーンな佇まい。

昨年人気の別注アイテムもアップデートして登場！

OJ Reversible Vest

昨年も人気を博した別注企画のベストモデルをアップデート。首元の開きやキルト幅を微調整し、より立体的なシルエットを実現。リバーシブル仕様により、スタイルに合わせて表情を変えられる万能アイテム。

サイズ：M・L／カラー：BLK・WHT・ORANGE／価格：13,942円（税込）

OJ Reversible Down Jacket

ショート丈のバランスが絶妙な一着。表裏でカラーと素材感が異なるリバーシブル仕様で、シーンを問わず活躍。軽やかな着心地ながら高い保温性を誇る、TAIONらしい実用的なモデル。

サイズ：M・L／カラー：BLK・WHT・ORANGE／価格：16,350円（税込）

【TAION FAIR 開催概要】

開催期間 ：2025年10月24日（金）～11月6日（木）

開催店舗 ：オッシュマンズ各店舗および公式オンラインストア

期間中、TAION商品を税込8,000円以上お買い上げの方に、TAION特性ロゴ入りオリジナルエコバッグをプレゼント致します。ノベルティは数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■TAIONについて

〈TAION（タイオン）〉は、2016年に日本で誕生したインナーダウンブランド。“体温＝TAION”を由来に、軽量で高品質なダウンを優れたコストパフォーマンスで展開。撥水性のある高密度ナイロンや650フィルパワー以上の上質ダウンを使用し、快適さと機能美を追求。国内外で支持を広げています。

■Dannerについて

1932年、アメリカ・ウィスコンシン州で創業したDANNERは「可能な範囲で最も優れた靴を作る」というポリシーのもと、ワークシューズメーカーとしてビジネスをスタートしました。アメリカ国内でいち早くVIBRAM社のソールを採用し、1979年にはフットウェアへの導入が難しいとされたGORE-TEXの搭載を世界で初めて実現させました。

■OSHMAN'Sについて

1932年アメリカ・テキサス州ヒューストンで誕生したOSHMAN‘Sと、1985年に業務提携をして原宿駅前に第1号店がOPEN。スポーツを通して人生を楽しむためのライフスタイルを提案するスポーツセレクトショップ。今年40周年を迎えるオッシュマンズでは、サーフィン／アウトドア／フィットネス／ランニング／ヨガ／スイム／トレーニングなどのアイテムを展開するとともに、体験会・スクールなどの参加型イベントも実施しております。

現在、原宿、新宿Flags、新宿ルミネ、池袋、吉祥寺、二子玉川、立川、武蔵小杉、ららぽーと横浜、たまプラーザ、ふじみ、所沢、名古屋、安城、仙台、西宮、甲子園、広島、博多、長崎、沖縄（浦添）21店舗を展開。

掲載店舗クレジット

OSHMAN’S新宿店（オッシュマンズ新宿店）

住所 ：〒160-0022東京都新宿区新宿3-37-1Flags６F

電話番号：03-3353-0584

営業時間：11:00～21:00

定休日 ：不定休

URL ：www.oshmans.co.jp