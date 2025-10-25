バーチャルパーキングの人気急上昇！11月より枠の拡大！都心の月極駐車場高騰・働き方の変化が背景に。成田発「新しい車の保管スタイル」

■ニーズの急上昇につき枠を拡大しました

株式会社プランエー

コロナ禍中より取り組んできましたバーチャルパーキングのサービス。ご要望は年々右肩上がりとなり、満車状態が続いておりましたが、限界枠を2025年11月より拡大させることとなりました。時代に合わせてより多くのお客様のご要望にお応えできるようになりました。

■バーチャルパーキングであれば『１万円/月額＋オプション費用』で

■ 長期保管 × メンテナンスをワンストップで費用効率もUP！

「バーチャルパーキング」（https://virtual-parking.jp）は、長期保管しながら車両を最適な状態に保つことを目的とした新しい車預かりサービスです。プロのスタッフがバッテリー管理やエンジン始動、走行、洗車、などを定期的に実施し、オーナーの依頼に応じて各種メンテナンスも代行します。成田空港近くという立地を活かし、海外赴任者や長期出張者からの利用が特に多く、「帰国のタイミングに合わせて納車してもらえる」利便性が高く評価されています。

- いつものディーラーに預け車検をとって欲しい- 自分は海外にいるが家族から九州で車を受け取り成田で保管して欲しい。- ほとんど海外にいるので帰国時だけ車が必要- 本土にキャンピングカーを保管しておきたい

などのご依頼にお応えしております。現在は屋根付き保管や完全ガレージ保険のご相談も承っております。都心の月極駐車場料金の～10万円/月を大幅に節約でき、時間効率も向上することが評価されています。

■ 人気上昇の背景

都心の駐車場高騰：東京都心では月極駐車場が月5～10万円台に上昇。

働き方の変化：在宅勤務や二拠点生活の普及で車を使う機会が減少。

安心の長期保管ニーズ：高級車・希少車のオーナーからも問い合わせ増加。

成田空港隣接の立地：海外駐在・出張・旅行者が気軽に利用可能。

■ 事業者様からのニーズも

タクシー、運送、レンタカー、中古車、業者様からのご相談も承っております。

お車の保管のプロだからできるサービス

【サービス概要】

サービス名：バーチャルパーキング

URL：https://virtual-parking.jp

運営：株式会社プランエー（SUPER PARKING）

所在地：千葉県成田市

事業内容：空港駐車場事業、長期保管サービス、カーケア・メンテナンス事業

公式サイト：https://super-parking.net