¡ÚÀ¶Á¿ vs ¥®¥ã¥ë¡Û¡ÈKOGYARU¡É¿·¶Ê¡ÖDis Desu (feat. Natuul)¡×10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ¥ê¥êー¥¹·èÄê

¥¥Ã¥º¥®¥ã¥ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡ÈKOGYARU¡É¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖDis Desu (feat. Natuul)¡×¤ò10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÀ¶Á¿·Ï¥¥Ã¥º½¸ÃÄ¡ÈNatuul¡É¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤¿°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
À¶Á¿ vs ¥®¥ã¥ë¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¥½¥ó¥°²ò¶Ø¡ª
¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¥Ã¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¥Ã¥º¥®¥ã¥ë½¸ÃÄ¡ÈKOGYARU¡É¤Ë¡¢À¶Á¿¥¥Ã¥º³¦·¨¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡ÈNatuul¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ç²¥¤ê¹þ¤ß¡ª
ÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¥°¥ëー¥×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Beef¡ÊÂÐÎ©¡Ë¡ÖÀ¶Á¿ÇÉ?¥®¥ã¥ëÇÉ?¡×±Ê±ó¤ÎÏÀÁè¤Î¿·¾Ï¡¢º£³«Ëë¡Ä!
◼︎³Ú¶Ê¾ðÊó
³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡§Dis Desu (feat. Natuul)
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§KOGYARU
ºî»ì¡§ÂçÌçÌïÀ¸¡ÊYAYOI DAIMON¡Ë
ºî¶Ê¡§ÂçÌçÌïÀ¸¡ÊYAYOI DAIMON¡Ë / ogapouty
RAP¡§KOGYARU¡ÊRyua¡¢Yunachi¡¢Imopi¡Ë/ Natuul¡ÊNayu¡¢Kanna¡¢Rumina¡Ë
¥ê¥êー¥¹Æü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#disdesu #¥Ç¥£¥¹¤Ç¤¹
¢§³Ú¶ÊÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/2qxprPup(https://linkco.re/2qxprPup)
¡ÚOfficial Music Video¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=1sZPs4H_8y0 ]
KOGYARU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯»ÏÆ°¡¢¥¥Ã¥º¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¤Ï¤·¤ê¤Ë¤·¤Æ°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¥Ã¥º½¸ÃÄ¡£»¨»ï¡¦YouTube¤òÊìÂÎÇÞÂÎ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À¤³¦Åª¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿1st Single¡ÖSHIRANKEDO¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
2025Ç¯11·î¤è¤ê¡¢Á´¹ñ11ÅÔ»Ô¡¦22¸ø±é¡¿ÁíÆ°°÷Í½Äê4Ëü¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖKOGYARU WARS -Episode One-¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚKOGYARU¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kogyaru.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/kogyaru_official/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kogyaru_official
YouTube¡§https://www.youtube.com/@KOGYARU_official
Natuul¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¤äÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿ー¥³¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Öwith t¡×¤¬È¯Â¤µ¤»¤¿À¶Á¿·Ï¾®³ØÀ¸ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎWebÇÞÂÎ¡£¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ëÇÞÂÎ¡ØKOGYARU¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡ÚNatuul¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://natuul.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/natuul_official/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@natuul_official
YouTube:https://www.youtube.com/@natuul_official
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHJ
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÓÅÄ È»¿Í¡Ê¥¤¥±¥À ¥Ï¥ä¥È¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-1 CH¥Ó¥ë2F.3F.4F
URL¡§https://hj-s.co.jp
ÀßÎ©Ç¯¡§2006Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡§523,924,000±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§100¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒHJ¡¡¹ÊóÃ´Åö
Email¡§press@hj-co.com
URL¡§https://hj-s.co.jp/