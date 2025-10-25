低投資・短期回収の飲食新業態「PLUS」が全国でFCオーナー募集開始

■ 健康志向市場で注目の「グリークヨーグルト＆アサイー専門店」

株式会社PLUSちょうどいいを選べるトッピング数

株式会社PLUS（本社：福岡市中央区、代表取締役：中野美希）は、

“グリークヨーグルト＆アサイー専門店 PLUS” の全国フランチャイズ展開を本格始動しました。

オープンからわずか1年半で12店舗を展開し、SNSを中心に若年層・女性層を中心に人気を拡大しています。

■ 利用シーンと実績

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OzQ49qOmawI ]

モーニング需要やワーク前後の軽食、ジム帰りのリカバリーまで幅広く支持。

Google口コミは900件で★4.7を継続し、リピート比率は**65％**を記録しています。

また、テレビ・Web・雑誌など各種メディアにも多数取り上げられています。

TNC テレビ西日本「ももち浜ストア」掲載記事

https://www.tnc.co.jp/store/shop/archives/39950

KBC九州朝日放送「アサデスWish+」掲載記事

https://kbc.co.jp/wish/article/42218/

■ 低投資・短期回収を実現する新業態

“PLUS”は、飲食未経験者でも開業しやすいシンプルオペレーションと、

テイクアウト中心の省スペース型モデルを採用。

小規模投資での開業が可能で、出店後6～12ヶ月で投資回収を実現する店舗も生まれています。

特に法人オーナーや飲食店経営者からは、

「既存店舗の遊休時間・スペース活用モデル」として高い関心を集めています。

■ 拡大を支える「健康志向8,200億円市場」

投資回収予想図

国内の健康・栄養補助食品市場は8,200億円規模（※矢野経済研究所調べ）に達し、

“カラダに良いスイーツ”という新たなカテゴリが拡大中。

グリークヨーグルトは高たんぱく・低脂質として、アサイーはスーパーフードとして認知が進み、

その両方を組み合わせた“PLUS”は健康志向層の支持を集めています。

■ 安心の運営・支援体制

健康食品・スーパーフード市場

PLUSでは、未経験の方でも安心して開業できるよう、

○仕入れ・マニュアル提供

○店舗設計支援

○研修・販売サポート

広告・SNS運用支援（Meta広告・Instagram集客）

といったトータル支援体制を整えています。

また、既存オーナーの声や実績データも順次公開しており、

透明性の高い運営体制を重視しています。

■フランチャイズオーナー募集のご案内

「PLUS」では、ブランド拡張に伴い**1期オーナー（少数枠）**を募集しています。小商圏・短時間営業でも成立する運営モデルと研修・仕込み表・デジタル集客の伴走支援をご用意。募集エリアは関西・中部・関東を優先（全国応相談）。初期投資目安・ロイヤリティ等の詳細は個別にご案内します。

＼資料請求・面談予約受付中／

開業条件や収益モデルなど、詳細資料をご希望の方は下記フォームよりお問い合わせください。

担当より2営業日以内にご案内いたします。

PLUS FC事務局（株式会社PLUS）：担当 濱武

Mail：info@franchise-asai.com

Webフォーム：https://franchise-asai.com/lp/01/

（担当者が1営業日以内にご連絡いたします）

■ 今後の展望

今後は地方主要都市を中心に全国展開を推進し、

新メニュー開発や共同プロモーションも順次拡大予定。

法人・飲食経営者とのパートナーシップを通じて、

ご当地フルーツとの共同開発による季節ボウル、コーヒーとのペアリング強化、イベント・ポップアップの拡充など、日常から特別な日まで“健康×おいしさ×サステナブル”を両立した体験幅を広げていきます。

■会社概要

会社名：株式会社PLUS

代表者：中野美希

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目2番43号

事業内容：飲食ブランド運営、FC本部運営、プロモーション

HP：https://franchise-asai.com/

SNS：https://www.instagram.com/plus_fuk2024/

■ お問い合わせ先

PLUSロゴ