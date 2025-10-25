MAKOTO Prime、大手保険会社および 金融機関との連携を通じ、全国の中小企業支援を加速

株式会社MAKOTO Prime

株式会社MAKOTO Prime（本社：宮城県仙台市若林区、代表取締役：竹井 智宏、以下「当社」）は、当社の生成AIサービス「カルクシリーズ」を通じ、保険代理店の業務効率化、ならびに地域中小企業の生産性向上を支援するため、大手保険会社および金融機関との連携を開始したことをお知らせいたします。

大手保険会社とは、保険代理店の業務効率化を。金融機関とは、お取引先である中小企業の事業成長を。それぞれの連携を通じて、私たちは全国の中小企業の持続的な成長を力強くサポートしてまいります。

■背景：多くの中小企業が抱える、生産性向上という喫緊の課題

近年、多くの中小企業が人手不足や煩雑な事務作業といった課題に直面し、生産性向上が急務となっています。私たちは、これらの課題を解決するため、誰でも簡単に最新のAI技術を活用できるSaaSを開発・提供してまいりました。

■連携の概要：高い評価を受け、全国の金融ネットワークを通じて中小企業を支援

この度、当社のビジョンとサービスが評価され、国内有数の大手保険会社との連携が実現いたしました。同社の全国代理店ネットワークに向けて当社製品の推奨が開始され、先日実施した説明会では、参加された代理店の皆様から「こういうサービスを待っていた！」「すぐにでも使いたい」といったお声を多数いただき、約半数の企業様から具体的な導入検討に進みたいとのご希望をいただくなど、大変大きな反響を呼んでおります。

また、地域経済の活性化を担う金融機関とは、お取引先である中小企業の皆様の業務改善を支援するためのパートナー契約を新たに締結いたしました。

これらの連携は、当社の生成AIサービスが、煩雑な業務プロセスを抱える保険代理店の現場や、人手不足に悩む多くの中小企業にとって、大きく貢献できることを示すものです。

■株式会社MAKOTO Prime 代表取締役 竹井智宏のコメント

「私たちは東日本大震災を機に創業して以来、一貫して地方や中小企業が輝ける社会を目指してまいりました。 今回、日本の金融業界を支える大手保険会社や金融機関の皆様と、その先にいらっしゃる代理店や中小企業の皆様を支援するためのパートナーシップを築けたことを大変嬉しく、また光栄に思います。この連携を力に変え、『生成AIで中小企業を元気に、生成AIで地方を元気に』というビジョンの実現を加速させてまいります。」

■今後の展望

当社は今回の連携を重要な一歩と位置づけ、保険会社や 金融機関とのパートナーシップを通じて中小企業の課題を解決する成功モデルを確立し、そこで得られた知見やノウハウを他の業界にも展開することで、日本全体の労働生産性向上に貢献することを目指します。東北発のAIスタートアップとして、私たちはこれからもテクノロジーの力で社会課題の解決に挑戦し続けます。

■株式会社MAKOTO Primeについて

社名：株式会社MAKOTO Prime

本社：宮城県仙台市若林区清水小路6-1

代表：代表取締役 竹井智宏

事業内容：2011年東日本大震災を機に、東北の起業支援・中小企業支援を開始。東北復興＆スタートアップエコシステム構築の中心的役割を担う。これまでファンド事業・地方創生事業などを立ち上げ、産学官金と広く連携しながら、一貫して地方企業が輝けるような経営環境作りを実施。現在は第二創業としてAI活用支援事業を立上げ。中小企業向け生成AIツール「カルクワークス」「カルクチャット」「カルクペーパー」を全国に展開。「生成AIで中小企業を元気に、生成AIで地方を元気に」を掲げて、より良い社会作りを目指している。URL：https://makotoprime.com/

■提供ツールについて

カルクワークス：単なる議事録ツールを超えた多機能AIツールです。スマートフォンからワンタッチで、議事録はもちろん、独自のカスタムフォーマット機能でAIが分析・判断した高度なレポート（商談分析、面接評価など）まで自動生成が可能。法人利用に必須となる情報漏洩対策も万全。中小企業の業務効率化を強力にサポートします。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqworks

カルクチャット：スプレッドシート一つで誰でも簡単に管理・構築できる日本一カンタンなAIエージェントです 。自社情報を学習させた専用AIの構築、問い合わせ対応AI 、ニュースの自動収集AI、命令の定期実行と自動メール送信など、高度な機能をカンタンに利用可能。中小企業に最適なAIエージェントとして、幅広い業務にご活用いただけます。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqchat

カルクペーパー：紙や電子ファイルを高精度にデータ化するAI-OCRツールです。レイアウトフリーで手書きメモも読み取るだけでなく、生成AIが内容を分析し、「クレーム有無の判断」や「改善点の指摘」といった分析情報を自動付与が可能。簡単操作でデータ入力から分析まで自動化し、業務を劇的に効率化します。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqpaper

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社MAKOTO Prime 広報部

E-mail：info@makotoprime.com







