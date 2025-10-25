【EC通販の舞台裏、ついに東大の研究対象に】ピュアクリエイト、月間6万件超えの出荷を支える独自システムを東京大学大学院の研究に提供。未来の自動化技術へ貢献。

ピュアクリエイト株式会社

EC通販サイト「おしゃれcafe」「アーチホールセール」「ブランピュア」を運営するピュアクリエイト株式会社（埼玉県熊谷市）は当社システムが、東京大学大学院 山川研究室の課題の研究対象として選ばれ、その研究に全面的に協力したことをお知らせします。

今回の協力は、多様な形状の商品（柔軟物）を高速で処理する実践的なノウハウが、次世代ロボット技術の研究において高い評価を受けたものであり、社会貢献の一環として、未来の産業を担う研究活動を支援してまいります。

■ 背景：なぜ、EC通販の現場が「東大の研究室」になったのか？

ディープテック起業を見据えた、経営共創基盤、KDDI、東京大学協創プラットフォーム開発、松尾研究所や著名起業家などによる講義・フィールドワーク複合の実践的起業家育成講座

今回、東京大学大学院 理学系研究科では、「ディープテック起業実践演習」の一環として、「柔軟物扱いに特化した、高速画像解析およびロボットマニピュレーション技術の応用」という先進的な研究を進められています。

この研究において、コスメ、日用品、ファッション、おもちゃなど、形や大きさが不揃いな「柔軟物」を、月間最大60,000件を超える圧倒的な物量で、正確かつ迅速に出荷する当社の運営ノウハウが、生きた研究フィールドとして極めて高い価値を持つと評価され、研究協力の依頼をいただくに至りました。

EC通販の最前線で日々積み重ねてきた実践知が、日本の最高学府における最先端の研究と結びついた瞬間でした。

ディープテック起業実践演習について :https://entredu.t.u-tokyo.ac.jp/course/2025a/

■ ピュアクリエイトの決断 ― 社会貢献としての「知の共有」

当社は、この名誉あるお申し出を、日本の未来の科学技術発展に貢献できる絶好の機会と捉え、快く協力させていただくことを決定いたしました。



当日は、研究チームの方々を倉庫にお招きし、実際のピッキングから梱包、出荷に至るまでのオペレーションを公開。現場のスタッフが、現在の運営体制や日々の改善活動、そして未来の自動化に向けた現場ならではのニーズについて、率直な意見交換を行いました。

単に自社の利益を追求するだけでなく、私たちが培ってきたノウハウが学術の発展に寄与し、ひいては日本の産業全体の効率化に繋がることを願っています。

作業者は流れてきた商品を箱に詰めバーコードを読むだけで、自動的に封緘し送り状を貼ってくれるシステムを構築。

公式キャラクター「おしゃこ（OSHAKO）」■ 15万件のレビューが支える、実践的なノウハウ

ピュアクリエイトが運営する「おしゃれcafe」は、楽天市場において3年連続*でRakuten SHOP OF THE YEAR（楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー）を受賞するなど、お客様から高い評価をいただいており、そのレビュー総数は15万件を超えます。

この膨大な顧客満足の裏側には、お客様をお待たせしないための地道な出荷プロセスの改善がありました。今回の協力は、その努力が学術的な観点からも認められた証であると、社員一同、大きな誇りを感じています。

*2014～2016年コスメ・香水ジャンル大賞受賞

月間60,000件を超える発送数（2023.12月算出）累計150,000件を超えるユーザーレビュー（2023.12月算出）

■ 代表取締役のコメント

「日本の知の最高峰である東京大学大学院から、我々の日々の業務に注目していただけたことを、大変光栄に思います。

EC通販の現場は、まさに効率化と改善の連続です。私たちが試行錯誤の末に築き上げたノウハウが、学生や研究者の皆様の新たな発見のヒントとなり、未来の“すごい技術”が生まれる一助となれば、これに勝る喜びはありません。

今回の協力を通じて、私たち自身も新たな視点を得ることができました。今後も社会に開かれた企業として、未来への貢献を続けてまいります。」

ピュアクリエイト株式会社 :https://www.purecreate.jp/

【東京大学大学院 理学系研究科について】

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当：渡辺 淳司（ワタナベ ジュンジ)

E-mail：watanabe@adcreate.net

TEL：050-5846-1552

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





【運営EC通販サイト】

■BLANCPURE（ブランピュア）

