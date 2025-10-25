手ぶらで“はじめてのゴルフ”体験！能代カントリークラブが2週連続イベント開催

八峰しらかみ株式会社

八峰しらかみ株式会社（本社：秋田県山本郡八峰町、代表取締役社長：山田倫、以下「当社」）が運営する能代カントリークラブ（秋田県山本郡八峰町、以下「当クラブ」）は、ゴルフを“やってみたい”を“できた！”に変える2週連続の体験企画を実施します。

10月26日（日）は能代駅前商店街「第10回 のしろいち」の歩行者天国内にスナッグゴルフ体験ブースを出展。やわらかいボールと的当てで、小さなお子さまから大人まで安全・簡単にゴルフのワクワクを体験できます。続く11月3日（月・祝）は当クラブに舞台を移し、3ホールミニラウンド／パター体験／スナッグ体験／カート乗車など、初心者・親子・シニアまで楽しめるオープンイベント「みんなでゴルフしてあそぼう！」を開催。クラブ貸し出し無料・スタッフ常駐サポートで、手ぶらでも安心してご参加いただけます。

１. 10/26（日）「第10回 のしろいち」出展：スナッグゴルフ・キャディロボット・一人用ゴルフカート無料体験ブース- 日時：2025年10月26日（日）11:00～18:00- 会場：能代駅前商店街・畠町大通り（歩行者天国）- 当クラブが行うこと- - スナッグゴルフの打つ／狙う／入れるを楽しめる体験レーンを設置（やわらかいボール・専用クラブ使用）。- - スタッフが基本の持ち方・構え・1打目のコツをマンツーマンでレクチャー。- - ミニ「的当て」チャレンジを実施。- - 東北地方で初導入した自動追従型キャディロボット「Hello Caddy」、一人用ゴルフカート「TGC」の試乗体験。- 参加方法：予約不要。当日ブースへ直接お越しください。- 備考：混雑時は安全確保のため入替・整理券対応を行います。天候等により内容を一部変更する場合があります。※主催：能代駅前商店会「のしろいち」実行委員会２. 11/3（月・祝）当クラブ主催オープンイベント「みんなでゴルフしてあそぼう！」- 日時：2025年11月3日（月・祝）10:00 START（受付9:30～）- 会場：能代カントリークラブ- 対象：未経験者・初心者・親子・シニア歓迎（手ぶら参加OK）- プログラム（クラブ貸し出し無料）- - 3ホールゴルフ（参加費2,000円）：ショート設定の3ホールをスタッフが同伴進行。ティーショット～パターまで基本動作と簡単なマナーを体験。- - パターゴルフ（参加費1,000円）：グリーン上で傾斜の読み方・距離感をレッスン。カップインチャレンジも実施。- - スナッグゴルフ（参加費200円）：のしろいちより一歩進んだ狙い分け練習や的当てゲームで成功体験を重ねます。- - カート乗車体験（無料）：スタッフの誘導のもと、コース景観＆カート走行を安全ルートで体験。- - はじめての方向けに「ゴルフ初めてガイド」（マナー・用語の簡易配布物）をお渡し予定。- 参加方法：事前予約または当日受付（枠に限りあり）- 予約・お問い合わせ：TEL 0185-88-8732（能代カントリークラブ）

※備考：天候等によりプログラムを変更・中止する場合があります。最新状況はお電話でご確認ください。

■「能代カントリークラブ」施設概要

能代カントリークラブは、1965年に秋田県で3番目に開場した歴史あるゴルフコースです。 北に世界遺産の白神山地を望み、日本海岸からの飛砂を防ぐ防風林がコースを一段と美しく引き立てております。雄大な景色のシーサイドコースが、皆様の挑戦をお待ちしております。

- 所在地：〒018-2507 秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面１８- 電話番号：0185-88-8732- FAX：0185-88-8733- 開場日：1965年4月10日- 統括支配人：川尻 政行- コース設計者：杉本英世、 丸毛信勝- コース概要：18ホール/6,200ヤード/ パー72- コースレート：69.7- アクセス：秋田自動車道 能代東および能代南いずれからも15km以内- ホームページ：https://www.noshirocountryclub.com/- 予約専用ページ：https://reservation.swingclubweb.com/5219/top- メールアドレス：info@noshirocountryclub.com運営会社概要

当社は、地元や近隣地域の皆さまに長年親しまれ、遊び場であり社交場でもあった「能代カントリークラブ」の再建を目的に、地元のゴルフ仲間である経営者たちにより設立された運営会社です。

- 名称：八峰しらかみ株式会社- 所在地：〒018-2507 秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面１８- 電話番号：0185-88-8732- 代表者：代表取締役社長 山田 倫- 設立年月：2024年3月- 事業内容：ゴルフ場- メールアドレス：info@noshirocountryclub.com