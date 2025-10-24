KTXアーキラボがデザインした「エル・ブランシュ」が韓国の国際デザイン賞K-Design awardにて最高位賞となるGrand Prize を受賞

株式会社KTXアーキラボ

KTXアーキラボ一級建築士事務所（東京都港区 代表：松本哲哉）がデザイン・施工を手掛けた、姫路市のホテル、ラヴィーナ姫路のチャペル「エル・ブランシュ（白い翼）」が韓国の国際デザイン賞K-Design award・インテリア/建築部門にてGrand Prize を受賞し、2025年10月17日にソウルの五つ星ホテルシグニエル・ソウルで授賞式が行われました。

新郎新婦の門出を祝う白い翼「エル・ブランシュ」

今回受賞したプロジェクトは結婚式場内に位置する、チャペルの建て替え計画。新郎新婦にとって特別な日を、より特別な日にする非日常的な風景が求められました。

水盤に浮かぶ雲をイメージしたチャペルの輪郭は全て曲線で描かれ、その軌跡に沿った曲面ガラスが空間を包み込んでいます。雲形の屋根とそれを支える柱を緩やかな曲面でシームレスにつなぎ、天井面には一切の設備を配置せず、照明や空調吹出口は全て床面に設置することで、空間を覆う雲を淀みのないものにしました。床面は透明なガラスビーズを樹脂で固めたもので、日差しによって水盤のようにキラキラと光ります。

ここから羽ばたく新郎新婦の新たな門出の象徴として、このチャペルはエル・ブランシュ（白い翼）と名付けられています。

シグニエル・ソウルでの授賞式に参加してまいりました

授賞式は2025年10月17日にソウルの五つ星ホテルシグニエル・ソウルで行われ、KTXアーキラボ代表の松本哲哉が登壇しました。

数々の海外デザインコンペ受賞歴を持つ「KTXアーキラボ」

KTXアーキラボは、本件、K-Design award以外にも、ポーランドの国際デザイン賞ARCHITECTUR＆DESIGN CPLLECTION AWARDS 2025でも金賞を受賞するなど、数々の国際デザインコンペで受賞を重ねています。

空間設計はビジネスツールである

商業建築や空間環境の設計を専門とする者として、我々が創り出す空間は、最終的にはクライアントにとって収益を上げるためのビジネスツールであることを常に念頭に置いています。これを実現するには、空間自体が強力なインパクトを持つ必要があります。そのインパクトこそが、人の潜在意識への扉を瞬時に開く「鍵」となるのです。そして、その鍵は単に扉を開くだけでなく、正しいメッセージを届けられるように設計されなければなりません。どのようなメッセージを伝え、どのような形の鍵を用いるべきか。私たちは、それぞれのクライアントと緊密に連携しながら、これらの問いに向き合います。それが、私たちのソリューションドリブンデザインの真髄です。（松本哲哉）

■社名／株式会社KTXアーキラボ

本社／兵庫県姫路市船丘町298-2日新ビル2F

東京オフィス／東京都港区南麻布3-4-5エスセナーリオ南麻布002

代表取締役／松本 哲哉（Tetsuya Matsumoto）

企業ページ／https://ktx.space/

■代表Profile

松本 哲哉

大阪芸術大学非常勤講師

一級建築士/宅地建物取引士

イタリアDAC認定 2024年度デザイナーランキング建築カテゴリー世界8位・日本ランキング1位

本件に関するお問合せ

株式会社KTXアーキラボ

tel:03-4400-4529

mail:kentixx@ktx.space