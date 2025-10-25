韓国発スキンケアブランド「Ooznary（オーズナリー）」 　　　　　日本全国1,000店舗へ本格展開開始

bihibi株式会社

韓国発スキンケアブランド「Ooznary（オーズナリー）」が、日本のオフライン流通ネットワークを拡大し、本格的に日本ビューティーマーケットへの参入を果たします。

2025年10月25日（土）より日本を代表する「PLAZA*」および「AINZ&TULPE（アインズ＆トルぺ）」にて先行販売を開始。 ※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

これを皮切りに、2026年上半期までに全国約1,000店舗への販売拡大を目指しています。

ブランド紹介

「Ooznary（オーズナリー）」とは

ブランド名「Ooznary（オーズナリー）」は、“滲み出る”を意味する「Ooze」と、“日常的な”を意味する「Ordinary」を組み合わせた造語。

「あなたの日常の中で自然と良い記憶として滲み出るブランドでありたい」という想いが込められています。

インナービューティー（健康機能食品）の開発者が商品開発に参加し、身体と肌の構造的理解をもとに、香り・テクスチャー・機能を兼ね備えた商品を展開しています。

オンライン分野でも、代表商品「ビタ3セラム（Vita3 Serum）」は、日本のAmazonに続き、アメリカのAmazon（US）でも「Amazon’s Choice」に選定され、グローバル市場における製品競争力を証明しました。

ビタ３セラムの直近1か月の販売数量は3,000本を突破するなど、急成長を見せています。

さらに、オンラインショッピングモール「Qoo10」でも高い成果を上げています。

「ビタ3セラム」をはじめ、「ビタ3オーロラトナー」「ビタ3プリンクリーム」などの主要スキンケアラインがQoo10ビューティーカテゴリ全体で1位を記録し、日本の消費者から大きな支持を得ています。

「Ooznary（オーズナリー）」は今後も「ささやかな日常の中の良い記憶」というブランドメッセージのもと、肌悩みに合わせた高機能ラインナップを展開していく予定です。

商品ラインナップ

・ビタ3セラム 30ml

店舗販売価格：2,790円（税込）

肌のトーンを均一に整えるサポートをし、肌荒れの跡が気になる方にもおすすめのセラム。

３種のビタミン由来成分に話題の成分グルタチオン（整肌成分）をバランスよく配合。

低刺激処方で敏感肌にも優しい設計となっています。





・ビタ３オーロラトナー 200ml

店舗販売価格：2,390円（税込）

肌をすこやかに整え、明るい印象に導くトナー。

メライミューンビタミン3種（整肌成分）配合で、つややかな印象の肌へ。

化粧水のような軽やかさと、美容液のようなうるおいを両立したオーロラトナーです。

・ビタ3プリンクリーム 50ml

店舗販売価格：2,890円（税込）

眠っている間に、肌を整えるナイトクリーム。

もっちりとしたプリンのようなテクスチャーが肌にぴたっと密着し、朝までしっかりとしたハリ感を感じられるような使い心地です。

ナイトケアで、キメの整った明るい印象の肌へ導きます。

今回の日本主要オフラインチャネルへの入店は、単なる流通拡大ではなく、日本の消費者に直接ブランドを体験していただける貴重な機会です。

今後も日本市場で『Ooznary』というブランドを確実に浸透させ、K-ビューティーの価値を伝えていけるようなマーケティング活動を展開していきます。

・bihibi株式会社について

bihibi株式会社は、韓国化粧品流通事業を中心に、商品やサービスの企画から調達、物流、販売まで、顧客ニーズに合せたソリューションを提供しています。

韓国と日本の豊富なネットワークを活用した物流網を構築し、お客さまのニーズに合わせて、商品の企画から製造・販売までを総合的に行なっております。

また、商品を届けるだけにとどまらず、”コンテンツを創造する”会社を目指しております。

私たちが創り出す斬新なコンテンツを通じて、新たな発見や出会いをしてほしい。

毎日の美容習慣を、より豊かなものにしてほしい。

私たちを取り巻くすべての人たちのライフスタイルを楽しく、笑顔が絶えない「美しい日々を届ける」ことを使命としています。

会社名：bihibi株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿8丁目3-32 カーメルI301

公式サイト：https://www.bihibi.co.jp/

公式販売サイト：https://www.bihibi.com/

お客様センター：info@bihibi.co.jp(日本語対応)