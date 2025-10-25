【11/15-16】かわぐち物産観光フェア2025にて、フードドライブを実施します

特定非営利活動法人フードバンク埼玉

埼玉県民の食のセーフティネットをサポートするために、地域でのフードバンク活動を推進している特定非営利活動法人フードバンク埼玉（本社：埼玉県さいたま市浦和区、代表理事：とよしま亮介）は、令和7年11月15日(土)・16日(日)に開催される「かわぐち物産観光フェア 2025」の会場内でフードドライブ（食品の回収）を実施します。





★フードドライブinかわぐち物産観光フェア2025★ご家庭で使い切れない未開封の食品があればぜひお持ちください【寄付していただきたい食品】・お米、乾麺(パスタ、うどん、ラーメンなど)・缶詰、瓶詰・インスタント、レトルト食品・小⻨粉、梅干し、ふりかけ・調味料(醤油、油、砂糖、塩など)・粉ミルク、離乳食、お菓子【お受けできない食品】・賞味期限が2か月を切っているもの・賞味期限が明記されていないもの・開封済のもの・生鮮食品(野菜、生肉、鮮魚など)・冷凍食品・アルコール(みりん、料理酒を除く)名称 かわぐち物産観光フェア 2025主催 川口市観光物産協会 川口駅東口公共広場「キュポ・ラ広場」日時 令和 7 年 11 月 15 日(土)・16 日(日)11:00~16:00H P https://kawakan2.jp/event-202511/お問い合わせ川口市観光物産協会（TEL:048-228-2111 FAX:048-228-2115）