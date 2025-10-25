ヒューマン中村と一緒に尊いコンビ愛の沼にハマるライブ！「ヒューマンハートハートアワー～ネタとコンビ愛のアワー～」　FANYチケットにて好評発売中！

吉本興業株式会社

ヒューマン中村による主催ライブ『ヒューマンハートハートアワー～ネタとコンビ愛のアワー～』を、11月21日(金)にCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて開催します。

R-1グランプリにおいて過去6度の決勝進出を果たすなど、確かな実力を誇るピン芸人・ヒューマン中村。2024年6月の東京移籍以降も、東阪を中心に定期的な新ネタライブや漫談ライブを精力的に実施し、着実に活動の幅を広げています。本ライブでは、ヒューマン中村が自ら選出した実力派のコンビ芸人たちを招き、「ネタ」と「コンビ愛」をテーマにしたコーナー企画を多数展開します。芸人同士の個性あふれるやり取りと、ヒューマン中村ならではの熱量が交錯する一夜限りのスペシャルイベントです。ぜひこの機会に、会場にてライブならではの臨場感と熱気をご体感ください。

チケットは現在、FANYチケットにて一般販売中です。

ヒューマン中村 本人コメント

相方のボケで誰よりも笑ってるところが好き。

ふとした時に出る相方のことを理解してる言葉が好き。

普段はベタベタしないけど、ここぞという時に2人で力を合わせてるところが好き。

そんなあなたに届けたいライブがあります。

誰かが言ってた。

相方愛が２つ集まって一つのコンビ愛になるんだよって。

そのコンビ愛は、みんなの応援っていう愛があっておっきくなるんだよって。

というわけで、普段は照れちゃって見せない芸人たちのコンビ愛を、

「けっこう先輩」という力を使って僕が丸裸にしちゃいますね^_^

「ヒューマンハートハートアワー ～ネタとコンビ愛のアワー～」 公演概要

ヒューマンハートハートアワー ～ネタとコンビ愛のアワー～

【日時】

11月21日(金) 18:30開場｜19:00開演

【会場】

COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール (大阪市中央区大阪城3-6)

【出演者】

ヒューマン中村、金属バット、黒帯、20世紀、フースーヤ、ジョックロック、例えば炎

【チケット料金】

・前売：3,300円

・当日：3,500円

＜チケット販売スケジュール＞

■一般販売

10月12日(日)10:00～

▶FANYチケット： https://ticket.fany.lol/event/detail/8030

＜ヒューマン中村 各種SNS＞

▶X： https://twitter.com/HUMAN_nakamura(https://twitter.com/HUMAN_nakamura)

▶Instagram：https://www.instagram.com/humannakamura/?hl=ja

▶YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCVspsSaA19-pgl3xVuFjDxQ