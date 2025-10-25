｜ご応募は2025年11月30日まで｜野口観光プレゼントゲーム・レバンガ北海道 VS 富山グラウジーズ戦／みんな～の夢かなえちゃおうキャンペーンのご案内

野口観光マネジメント株式会社

みんなで全緑応援！！！

いつも野口観光グループをご利用頂き、誠にありがとうございます。



今年も、「みんな～の夢かなえちゃおうキャンペーン」の応募の受け付けを開始しました。


2025年12月13日（土）に北海きたえーるで行われる、野口観光プレゼントゲーム、
「レバンガ北海道 VS 富山グラウジーズ」戦でのTIP OFF権やエスコートなどの参加者を募集いたします！


応募フォームに必要事項をご入力の上、ご応募ください。
抽選でみなさまの夢、かなえます！



【みんな～の夢一覧】
　1.　当日のプレーヤーズシート
　　【1組2名様】
　2.　TIP OFF権
　　【1名様】
　3.　エスコート
　　【13名様】　※小学生限定


　4.　選手と記念撮影（試合終了後）
　　【1組2名様】


　5.　観戦ペアチケット
　　【1組2名様】　※2026年3月28日（土）または3月29日（日）のいずれか



WEBからのご応募となります。



▼対象ホテル（計11施設）▼
登別：石水亭


洞爺：湖畔亭 / 乃の風リゾート


定山渓：章月グランドホテル
層雲峡：朝陽亭 / 朝陽リゾートホテル


北湯沢：緑の風リゾートきたゆざわ / 森のソラニワ / ホロホロ山荘


函館：啄木亭 / HAKODATE海峡の風



各館ポスターを掲示しておりますので、そちらの二次元バーコードを読み取り、


ご応募をお願いいたします。（ご応募はご宿泊された方に限ります）
その他、ご応募に関する詳細は掲示されているポスターをご覧ください。



【応募締切】2025年11月30日（日）のチェックアウトまで
【当選発表】2025年12月1日（月）　※ご当選者様への通知をもって当選発表とさせていただきます。



皆様のご応募をお待ちしております。