｜ご応募は2025年11月30日まで｜野口観光プレゼントゲーム・レバンガ北海道 VS 富山グラウジーズ戦／みんな～の夢かなえちゃおうキャンペーンのご案内

野口観光プレゼントゲーム・レバンガ北海道 VS 富山グラウジーズ戦／みんな～の夢かなえちゃおうキャンペーンのご案内
野口観光マネジメント株式会社
2025年12月13日（土）に北海きたえーるで行われる、野口観光プレゼントゲーム、
みんなで全緑応援！！！
いつも野口観光グループをご利用頂き、誠にありがとうございます。
今年も、「みんな～の夢かなえちゃおうキャンペーン」の応募の受け付けを開始しました。
2025年12月13日（土）に北海きたえーるで行われる、野口観光プレゼントゲーム、
「レバンガ北海道 VS 富山グラウジーズ」戦でのTIP OFF権やエスコートなどの参加者を募集いたします！
応募フォームに必要事項をご入力の上、ご応募ください。
抽選でみなさまの夢、かなえます！
【みんな～の夢一覧】
1. 当日のプレーヤーズシート
【1組2名様】
2. TIP OFF権
【1名様】
3. エスコート
【13名様】 ※小学生限定
4. 選手と記念撮影（試合終了後）
【1組2名様】
5. 観戦ペアチケット
【1組2名様】 ※2026年3月28日（土）または3月29日（日）のいずれか
WEBからのご応募となります。
▼対象ホテル（計11施設）▼
登別：石水亭
洞爺：湖畔亭 / 乃の風リゾート
定山渓：章月グランドホテル
層雲峡：朝陽亭 / 朝陽リゾートホテル
北湯沢：緑の風リゾートきたゆざわ / 森のソラニワ / ホロホロ山荘
函館：啄木亭 / HAKODATE海峡の風
各館ポスターを掲示しておりますので、そちらの二次元バーコードを読み取り、
ご応募をお願いいたします。（ご応募はご宿泊された方に限ります）
その他、ご応募に関する詳細は掲示されているポスターをご覧ください。
【応募締切】2025年11月30日（日）のチェックアウトまで
【当選発表】2025年12月1日（月） ※ご当選者様への通知をもって当選発表とさせていただきます。
皆様のご応募をお待ちしております。