｜ご応募は2025年11月30日まで｜野口観光プレゼントゲーム・レバンガ北海道 VS 富山グラウジーズ戦／みんな～の夢かなえちゃおうキャンペーンのご案内

野口観光マネジメント株式会社みんなで全緑応援！！！

いつも野口観光グループをご利用頂き、誠にありがとうございます。

今年も、「みんな～の夢かなえちゃおうキャンペーン」の応募の受け付けを開始しました。

2025年12月13日（土）に北海きたえーるで行われる、野口観光プレゼントゲーム、

「レバンガ北海道 VS 富山グラウジーズ」戦でのTIP OFF権やエスコートなどの参加者を募集いたします！

応募フォームに必要事項をご入力の上、ご応募ください。

抽選でみなさまの夢、かなえます！

【みんな～の夢一覧】

1. 当日のプレーヤーズシート

【1組2名様】

2. TIP OFF権

【1名様】

3. エスコート

【13名様】 ※小学生限定

4. 選手と記念撮影（試合終了後）

【1組2名様】

5. 観戦ペアチケット

【1組2名様】 ※2026年3月28日（土）または3月29日（日）のいずれか

WEBからのご応募となります。

▼対象ホテル（計11施設）▼

登別：石水亭

洞爺：湖畔亭 / 乃の風リゾート

定山渓：章月グランドホテル

層雲峡：朝陽亭 / 朝陽リゾートホテル

北湯沢：緑の風リゾートきたゆざわ / 森のソラニワ / ホロホロ山荘

函館：啄木亭 / HAKODATE海峡の風

各館ポスターを掲示しておりますので、そちらの二次元バーコードを読み取り、

ご応募をお願いいたします。（ご応募はご宿泊された方に限ります）

その他、ご応募に関する詳細は掲示されているポスターをご覧ください。

【応募締切】2025年11月30日（日）のチェックアウトまで

【当選発表】2025年12月1日（月） ※ご当選者様への通知をもって当選発表とさせていただきます。

皆様のご応募をお待ちしております。