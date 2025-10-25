【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Curious World Academy」期間限定プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブの人気校「Curious World Academy」で期間限定プロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_10_25

期間限定プロモについて

【対象者】

2025年に留学を予定されている方

【内容】

ご留学の週数に応じてレートが変動します。

・1 - 3週 ：1ドル = 145円

・4 - 8週 ：1ドル = 135円

・9 - 16週 ：1ドル = 125円

・17週以上：1ドル = 115円

例）

12週間・ESLスタンダードコース＆1人部屋の場合

実勢レートだと…

5,960ドル×150円＝894,000円

プロモレートだと…

5,960ドル×125円＝745,000円（149,000円も安くなる！）

Curious World Academyの特徴

1. 留学前からスタートダッシュ！マンツーマンサポート

Curious World Academyでは、渡航前にレベル診断と日本人学習カウンセラーによるマンツーマンカウンセリングを実施。事前に最適な学習プランを立てることで、留学初日からスムーズに学習をスタートできます。

遊び心を取り入れながら目標に向かって進む「遊学」スタイルで、安心かつ充実した留学体験をサポートします。

2. セブ島での学びを変える厳選講師陣

経験豊富で高いスキルを持つ講師陣が、総合英語から試験対策まで幅広く対応。Curious World Academyでは、生徒一人ひとりに合わせたカリキュラムを提供し、充実した学習体験を実現しています。また、定期的なアンケートや模擬試験を通じて授業品質を継続的に改善し、常に進化する学びの場を追求。「遊び心」と「学び」が融合した、セブ島ならではの学習体験をお届けします。

3. 元ホテルを改装！安心＆快適な学習環境

Curious World Academyの校舎は、元ホテルをリノベーションした快適な空間です。24時間体制の警備や整備された生活環境で、初めての留学でも安心して過ごせます。学習に集中できる環境で、セブ島ならではのアクティビティを楽しみながら英語力を伸ばせる「遊学」の理想を実現します。

Curious World Academyの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/57紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=57&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧な情報提供を心がけています。Curious World Academyの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_10_25

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業https://nativecamp.co.jp/

