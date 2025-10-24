デンマーク発・デザインオブジェ「Hoptimist(ホプティミスト)」ニコアンド( niko and ... )11店舗にて期間限定POP UPイベント開催！クリスマス限定品販売も。

株式会社イデアポート

デンマーク発のデザインオブジェブランド「Hoptimist (ホプティミスト) 」は、「niko and... (ニコアンド)」にて、期間限定ポップアップイベントを開催いたします。

全国一部大型店11店舗にて、HoptimistのPOP UPイベントを開催。

POP UPでは、定番のコレクションに加え、限定3店舗にてクリスマスコレクションも国内で一番早くお買い求めいただけます。ぜひこの機会にお立ち寄りくださいませ。

【概要】

期間：10月24日（金）から12月7日（日）

場所：niko and ... 一部大型店11店舗

（イオンモール旭川西、ららぽーとTOKYO-BAY、TOKYO、二子玉川ライズ、横浜ベイクォーター、イオンモール白山、イオンモール豊川、mozoワンダーシティ、くずはモール、神戸ハーバーランドウミエ、ららぽーと福岡）

※店舗により一部取り扱い商品が異なります。

※営業時間は店舗により異なりますので都度ご確認ください。

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。

■Christmas (TOKYO, mozoワンダーシティ,神戸ハーバーランドウミエ店限定)

■Classic

■Chrome

■Gold

■Lamp

■Hoptimist（ホプティミスト）

「Hoptimist」は、1968年にデンマークのデザイナー、ハンス・グスタフ・エーレンライヒによって生まれた、世界中で愛されているデザインオブジェ。



彼の目標は、ホプティミストが人々に幸せと笑顔を届けること。

今では、ホプティミストは「ハッピームーブメント」の象徴として、人々に喜びと笑顔を届ける存在となっています。

揺らすと跳ねる独特の動きと、愛らしいデザインは、インテリアとしてはもちろん、ギフトやデスクにもおすすめ。

今後も全国の取扱店舗やイベント、オンラインストアにて順次展開予定です。

詳細情報は公式SNS・Webサイトにて随時更新いたします。ぜひご注目ください。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イデアポート HOPTIMIST PR担当

電話：03-5715-3251

お問い合わせメール：info@ideaport.co.jp

公式ホームページ：https://www.hoptimist.jp/

公式オンラインストア：https://www.hoptimist-store.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hoptimist_japan/