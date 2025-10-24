【Ado誕生日記念】10/24～、初のオンラインくじを公式ファンサイトで販売開始！
株式会社ドワンゴは、同社が提供する歌い手・Ado公式ファンサイト「Adoのドキドキ秘密基地」内の特設ページにて、初のオンラインくじ「Adoのドキドキオンラインくじ」を、Adoの誕生日である10月24日（金）18時00より販売開始します。
本オンラインくじでは、Adoの公式ファンサイト「Adoのドキドキ秘密基地」有料会員向けの「会員くじ」と、有料会員登録不要でどなたでも購入できる「一般くじ」の2種類を展開します。（※別途「Adoのドキドキオンラインくじ」の無料会員登録が必要となります。）グッズ内容はいずれも共通で、Ado公式ファンサイト「Adoのドキドキ秘密基地」に登場するミニキャラクターや、Adoのライブ写真を用いたアイテムがラインナップ。
「ひみつ賞」では、ORIHARA監修による額入りライブフォトパネル（サインなし）が用意されています。加えて、同フォトパネルにAdoの直筆サイン（購入者のフルネーム入り）が入った「超ひみつ賞」もラインナップ。A賞はミニキャラクターをデザインしたアクリルフォトプロップス、d賞は同キャラクターのアンブレラマーカー、o賞はライブ写真です。さらに、購入者は、くじを1回引くごとに購入特典として「ドキドキ賞」を1枚必ず受け取ることができます。「ドキドキ賞」では、Adoが作画したキャラクター「はちゃん」の世界観をさまざまな形で楽しめるモバイル壁紙（全20種のうち1枚をランダム）を入手できます。また、ファンサイト有料会員向けの「会員くじ」を購入した方の中から抽選で、Wチャンス賞として最大1024名にAdoの複製サイン入りのアザーカットライブ写真が当たります。
｜実施概要
■商品名：Adoのドキドキオンラインくじ
■販売期間：2025年10月24日（金）18時～2025年11月3日（月・祝）23時59分
■価格：1回770円（税込）
■送料：送料は配送依頼時に別途計算されます
■景品ラインナップ：
・超ひみつ賞：マル秘額入ライブフォトパネル(全1種)※直筆サイン入り
・ひみつ賞：マル秘額入ライブフォトパネル(全1種)※サインは入りません
・A賞：アクリルフォトプロップス（全5種）
・d賞：アンブレラマーカー（全5種）
・o賞：ライブ写真（全15種）
・【購入特典】ドキドキ賞：モバイル壁紙（全20種）※くじを1回引くごとに全20種のうち1枚をランダムで提供。
・Wチャンス賞（全1種）：ファンサイト有料会員向けの「会員くじ」を購入した方の中から抽選で、最大1024名にAdoの複製サイン入りアザーカットライブ写真が当たります。
■商品お届け時期：2026年2月下旬頃
■くじ販売サイトURL：https://pages.ado-dokidoki-kuji.com/
■権利表記：(C)Cloud Nine
【Adoのドキドキ秘密基地】
Adoの出演情報や未公開情報など、あらゆる情報が集約された公式ファンサイトです。有料会員登録をいただくと、今後開催予定のライブチケット最速先行にお申し込みいただけるほか、サイト内のすべての情報や限定コンテンツもお楽しみいただけます。
■Adoのドキドキ秘密基地：https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com/
■公式X（旧Twitter）：https://x.com/ado_doki2kichi
※本リリースに関連するクレジット・権利表記：(C)Cloud Nine